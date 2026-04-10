Es una receta de Medio Oriente a base de arroz y lentejas y cebolla que necesitas probar

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La Mujaddara es uno de esos platos que sorprenden por su sencillez y enamoran por su sabor. Un clásico de la cocina de Medio Oriente que combina ingredientes como lentejas, arroz y cebolla crujiente, para crear una receta profundamente aromática, reconfortante y llena de matices. Originaria de países como Líbano, Siria o Palestina, la Mujaddara forma parte de la cocina tradicional árabe desde hace siglos y demuestra que no hacen falta ingredientes caros ni técnicas complicadas para lograr un plato memorable. Su sabor es intenso, especiado y ligeramente dulce gracias a la cebolla frita, con un equilibrio perfecto entre lo terroso de las lentejas y la suavidad del arroz. Es una receta con alma, de esas que cuentan historias y que, una vez las pruebas, entiendes por qué han pasado de generación en generación.

Más allá de su sabor exótico y delicioso, la Mujaddara destaca por ser un plato increíblemente completo desde el punto de vista nutricional. La base de esta receta son lentejas verdes o marrones, tradicionalmente estofadas con especias junto con arroz. En la versión original se utiliza arroz basmati, aromático y ligero, aunque en esta adaptación se sustituye por arroz redondo integral, una opción más interesante a nivel nutricional, ya que conserva la fibra, los minerales y ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo. El cambio no se queda ahí, en lugar de lentejas verdes o marrones, se emplean lentejas tipo caviar o beluga, pequeñas, negras y firmes, que no se ablandan en exceso y aportan una textura espectacular al plato.

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Arroz, lentejas y cebolla

Desde el punto de vista nutricional, la Mujaddara es una joya. Las lentejas aportan proteína vegetal de alta calidad, hierro, zinc y fibra, lo que la convierte en un plato ideal para dietas vegetarianas o veganas. El arroz integral complementa el perfil de aminoácidos y proporciona energía sostenida, evitando picos de azúcar en sangre. Juntos forman una combinación completa, saciante y equilibrada. Además, al estar condimentada con especias como comino, canela o pimienta, no solo gana profundidad de sabor, sino que también suma propiedades digestivas y antioxidantes.

Otro de los grandes protagonistas de la Mujaddara es, sin duda, la cebolla crujiente. Dorada lentamente hasta alcanzar ese punto perfecto entre lo caramelizado y lo crujiente, aporta el contraste de textura y sabor que eleva el plato a otro nivel. Dulce, intensa y ligeramente tostada, la cebolla no es un simple acompañamiento, sino el alma de la receta.

Una las grandes virtudes de este plato es su facilidad de elaboración. Es una receta accesible, sin complicaciones técnicas, perfecta tanto para quienes se están iniciando en la cocina como para quienes buscan platos prácticos para el día a día. Con unos pocos pasos y algo de paciencia para dorar bien la cebolla, el resultado es espectacular. Además, es una receta muy agradecida, se puede preparar con antelación, mejora de un día para otro y se conserva perfectamente en la nevera.

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Combina con muchísimas cosas y se adapta a diferentes gustos y momentos. Se puede servir sola, acompañada de una ensalada fresca, con yogur vegetal o natural, con encurtidos o incluso como guarnición de otros platos. Es perfecta para saciar, para quienes buscan opciones saludables, y también para quienes están siguiendo una dieta equilibrada sin renunciar al sabor. Llena, reconforta y deja esa sensación de comida casera bien hecha que tanto se agradece.

La mujaddara es, en definitiva, mucho más que arroz y lentejas. Es tradición, es cultura, es cocina de verdad. Es ese tipo de receta que te sorprende la primera vez y que luego quieres repetir una y otra vez, ajustando especias, probando variantes y haciéndola tuya.