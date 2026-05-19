La influencer gastro Sabina Banzo, autora de 'Más airfryer', nos cuenta su secreto para conseguir un empanado crujiente
Conseguir que un empanado quede crujiente y dorado en la freidora de aire sin recurrir a una fritura tradicional es uno de los grandes retos para muchos amantes de la cocina. La creadora de contenido gastronómico Sabina Banzo, autora del libro de recetas 'Mas Airfryer', ha compartido algunos de los trucos que, según explica, marcan la diferencia para lograr un acabado “como si estuviese frito”.
La clave
Uno de los consejos principales tiene que ver con el control de la temperatura durante la cocción. Banzo recomienda comenzar el cocinado a una temperatura más baja y reservar el golpe final de calor para los últimos minutos.
“Siempre que vayamos a hacer algo que vaya a quedar frito, es mejor empezar a baja temperatura y ese punch final para que se nos dore dárselo al final”, explica. Según detalla, esta técnica ayuda a evitar que el empanado se queme antes de que el interior quede bien cocinado.
La influencer también insiste en la importancia de repartir una fina capa de aceite de manera uniforme sobre toda la superficie del alimento. Para ello recomienda utilizar un pulverizador que permita aplicar pequeñas cantidades sin empapar el producto.
“No hace falta un pegote de aceite, sino poquito pero bien distribuido”, señala. Ese detalle, asegura, es clave para conseguir un dorado homogéneo y una textura mucho más crujiente en la freidora de aire.
Otros trucos de Sabina
Además de este truco para conseguir un empanado más crujiente en la freidora de aire, Sabina Banzo ya ha compartido otra de sus recetas virales para preparar patatas fritas con textura dorada por fuera y tierna por dentro.
La periodista recomienda utilizar patata nueva, cocinar primero a baja temperatura para ablandarlas y darles después un golpe final de calor para conseguir ese acabado crujiente tan característico. Una técnica similar a la que ahora aplica también a los empanados y fritos en airfryer.