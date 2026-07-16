Fani Carbajo se realiza un cambio de look y las redes reaccionan

Natalia Sette 16 JUL 2026 - 10:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a un favorecedor e impactante cambio de look y deja su melena lista para el verano

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Fani Carbajo no deja de sorprender a su fiel comunidad de seguidores. Apenas un mes después de dar el esperadísimo 'sí, quiero' a Fran Benito en una espectacular ceremonia y de sincerarse sobre el esfuerzo diario que realiza para cuidar su matrimonio , la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido realizarse un espectacular cambio de look.

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene acostumbrados a sus seguidores a jugar con su pelo, ha llegado incluso a teñirlo de morado . Es atrevida y se atreve con todo. Ahora, ha acudido a su salón de belleza de confianza para someterse a un favorecedor e impactante cambio de look y dejar su melena lista para el verano.

Fani ha decidido retirar por completo sus habituales extensiones para lucir su cabello real. "Esta vez sin flequillo", ha anunciado entusiasmada en sus redes sociales al mostrar el resultado de su transformación.

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La madrileña ha explicado el práctico motivo que la empuja a transformar su cabello según la temporada del año. "Inviernos me gusta tener pelazo largo y en verano corto para ir más cómoda", ha confesado con total naturalidad, haciendo hincapié en la necesidad de refrescar su imagen para afrontar las altas temperaturas.

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Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar. De hecho, todos sus seguidores han concordado de manera unánime en que está muchísimo más favorecida con el pelo corto, el cual es realmente su cabello natural. La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de cariño y de aprobación por parte de su entorno más cercano.

Su marido, Fran Benito, ha sido uno de los primeros en reaccionar públicamente al ver el resultado: "Qué guapa, bebé". Por su parte, la novia de su hijo también ha querido dejar constancia de lo mucho que le favorece este cambio estilístico en su rostro: "Qué guapa, te queda muchísimo mejor el pelo así", le ha escrito con honestidad.

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Sus compañeras y amigas del universo televisivo también han caído rendidas ante la nueva imagen de la creadora de contenido. "Tía, qué guapa", ha exclamado con admiración Marina Ruiz. En la misma línea se ha mostrado Jennifer Lara, quien ha respondido con total entusiasmo a la fotografía de Fani con un directo "me encanta".