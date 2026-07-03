Rocío Ponce 03 JUL 2026 - 12:30h.

Keyne Yamal se ha convertido en otra de las estrellas de la Selección. Pero nunca está de más unas galletitas de mantequilla sencillas y divertidas

El plato favorito de Lamine Yamal que su madre le preparaba antes de los partidos

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El Mundial de fútbol 2026 nos está dejando todo tipo de curiosidades, personajes y hasta recetas. Sabemos que los jugadores están tomando mucho jamón, arroz con leche y los clásicos platos de pasta, entre los que triunfa especialmente la carbonara. Sin embargo, hay una persona que destaca por encima del resto. No juega al fútbol, al menos no a nivel profesional (aún), pero ha robado los corazones de toda España y ya podemos decir que de todo el mundo.

Se llama Keyne Yamal y es el hermano pequeño de Lamine Yamal, la estrella de la selección española. Es divertido, risueño, bailarín y todo emoción, la misma que demuestra en cada partido que disputa su hermano mayor y que captan las cámaras de televisión, convirtiendo cada aparición en un potencial clip viral de entusiasmo absoluto. El último, en el partido que enfrentó a España contra Austria y que, por suerte, nos dio la victoria. Aunque estuvieran en el estadio estrellas como Rosalía, Penélope Cruz y Javier Bardem, Keyne consiguió llevarse el protagonismo con sus expresiones, sus celebraciones y sus gestos divertidos.

Tras el encuentro, preguntado por su familia y en concreto por Keyne, Lamine dijo en la rueda de prensa: "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado... Al final es lo que yo deseo, el sueño más grande de un niño aparte del fútbol y de todo. (Keyne) Es todo para mí, es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él".

La familia de Lamine Yamal y su madre, la guineana Sheila Ebana, que llegó a España siendo solo una adolescente, están más que orgullosos del pequeño Keyne y apoyan este momento de fama con vídeos en sus propias redes sociales en los que le vemos demostrar que es el corazón de la familia a sus tres años, aunque en septiembre cumplirá cuatro. Uno de los más recientes, publicado por Sheila que ya tiene casi 700.000 seguidores en Instagram, comparte un precioso plan madre-hijo en el que Sheila y Keyne hacen galletas juntos. Con la camiseta de la selección y probando cada uno de los pasos de la elaboración, el pequeño de los Yamal se acerca al mundo de la cocina con una tradicional receta de galletas que se pueden hacer de forma muy sencilla.

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Las galletas de Keine Yamal

Son unas básicas galletas de mantequilla, una receta muy simple y, efectivamente, ideal para acercar a los pequeños de la casa al mundo de la repostería y a tener primeros pasos como minichefs en casa.

Ingredientes

250 g de harina de repostería

125 g de mantequilla (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar (entre 80 y 125 g, según lo dulces que las quieras)

1 huevo grande

Paso a paso

El paso a paso que comparte Sheila es de lo más entretenido. Keyne no para de probar la masa, de distraerse y jugar con su madre convirtiendo el momento en un bonito recuerdo familiar.

Batimos el huevo en un bol de cristal grande. Echamos tres cucharadas de harina, añadimos azúcar y mantequilla. Amasamos con un poco de harina en la encimera y extendemos para luego dar forma a las galletas. En el caso de la madre y hermano de Lamine Yamal, las formas fueron variadas, desde serpientes, a círculos, rosquillas o triángulos. De 10 a 12 minutos en el horno a 180 ºC.

Puedes añadir algunos ingredientes para darles un toque algo más especial. Por ejemplo, una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal, ralladura de limón o de naranja también mejoran el sabor. Y si quieres elevar aún más estas simples galletas de mantequilla, puedes añadir entre 100 y 150 g de pepitas de chocolate, nueces, avellanas o pistachos, almendras laminadas, coco rallado, arándanos o pasas, también podrías valorar especias como canela, jengibre, nuez moscada...

¿Y si conservamos la masa?

No solo puedes hacer masa de más y conservarla para hornearla otro día, este gesto, de hecho, suele mejorar las galletas porque la harina se hidrata mejor y los sabores se desarrollan. ¿Cómo hacerlo?