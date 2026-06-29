Lía Gómez 29 JUN 2026 - 08:00h.

La cantante desveló cuál es la primera comida que hace cada mañana y la importancia que tiene para ella empezar el día con energía.

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Cumplir 60 años no ha cambiado demasiado las rutinas de Marta Sánchez. La cantante atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera, inmersa en nuevos proyectos musicales y una gira con la que celebra cuatro décadas sobre los escenarios. Pero si hay algo que mantiene prácticamente intacto es la importancia que da al desayuno.

Durante su reciente visita a El Hormiguero, donde acudió para presentar su nuevo trabajo musical y repasar algunos momentos de su trayectoria, la artista habló de sus hábitos diarios y de las costumbres que le ayudan a sentirse bien tanto física como mentalmente. Entre ellas, una comida que considera casi intocable.

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Un desayuno que no perdona

Marta Sánchez reconoce que comienza cada jornada con una rutina muy concreta. Lejos de modas pasajeras o fórmulas milagro, apuesta por una combinación bastante clásica, aunque abundante: "Cada mañana desayuno fuerte porque suelo comer plato único". La cantante explicó que la primera comida del día es una de las más importantes para ella y que procura hacerla completa para afrontar la jornada con energía.

"Tomo dos cafés con leche, un zumo, una tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada de melocotón", dijo. Un desayuno que combina proteína, hidratos de carbono y fruta, y que encaja con el estilo de vida activo.

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La importancia de empezar el día con energía

Aunque cada persona tiene necesidades nutricionales diferentes, numerosos especialistas coinciden en que el desayuno puede ser una herramienta útil para aportar energía durante las primeras horas del día, especialmente en personas con agendas exigentes. En el caso de Marta Sánchez, la elección parece responder también a una cuestión práctica.

Según explicó, suele realizar una comida principal más contundente durante el día, por lo que prefiere asegurarse un buen aporte energético desde primera hora de la mañana. El café con leche aporta una dosis habitual de cafeína para muchas personas, mientras que el zumo y las tostadas completan una combinación que lleva años formando parte de su rutina.

Más allá de la alimentación

Durante su conversación con Pablo Motos, la artista también habló de otros hábitos que considera importantes para mantenerse en forma y sentirse bien con el paso del tiempo. La cantante aseguró que buena parte de su bienestar está relacionada con el ejercicio físico que realiza de manera habitual. Entre sus actividades se encuentran sesiones de fuerza, trabajo cardiovascular y disciplinas como Ballet Fit. Además, quiso dejar claro que el deporte tiene mucho que ver con la imagen que proyecta actualmente.

"Sin lifting". Con esa expresión respondió cuando le preguntaron por los comentarios que suele recibir sobre su aspecto físico tras haber cumplido recientemente 60 años. La artista defendió que la constancia y el cuidado diario son claves para mantenerse activa.

Una rutina sencilla desde hace años

Más allá de tratamientos, tendencias o dietas complejas, Marta Sánchez parece apoyarse en hábitos bastante reconocibles: actividad física regular, descanso y un desayuno completo que le permita arrancar el día con energía. Y aunque cada persona tiene sus propias costumbres, la cantante tiene claro cuál es la suya. Antes de conciertos, entrevistas o jornadas de trabajo, hay algo que rara vez falta en su mesa: dos cafés con leche, un zumo y sus dos tostadas favoritas.