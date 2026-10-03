Esta versión combina la cremosidad característica de cualquier buena cheesecake con el sabor dulce, suave y ligeramente tostado de las nubes

Cremoso, tropical y sorprendentemente fácil: así es el Mango Sticky Rice más adictivo contra el calor

Compartir







Hay postres que entran por los ojos antes incluso de probarlos, y esta cheesecake de nubes es, sin duda, uno de ellos. Su aspecto esponjoso, casi etéreo, recuerda a esas nubes de azúcar que todos hemos comido alguna vez de pequeños, pero convertidas ahora en una tarta cremosa, suave y absolutamente irresistible. Y lo mejor de todo es que no hace falta encender el horno para disfrutarla.

Esta receta combina dos placeres que rara vez se juntan en un mismo postre, la textura sedosa de una cheesecake clásica y el sabor dulce y nostálgico de las nubes de caramelo, esas golosinas que han acompañado meriendas y cumpleaños durante generaciones. El resultado es una tarta que parece sacada de un sueño, con un color y una suavidad que invitan a hincarle la cuchara sin pensárselo dos veces, pero que además sorprende por lo bien que sabe desde el primer bocado.

PUEDE INTERESARTE Para celíacos y caprichosos: la tarta Sacher sin gluten que triunfa en los cumpleaños

Con un borde crujiente de galleta que contrasta a la perfección con el interior cremoso, esta cheesecake sin hornear se ha convertido en una de las recetas más golosas y fáciles de preparar en casa. Solo necesitas nevera, un poco de paciencia y muchas ganas de disfrutar.

La chuche de siempre convertida en tarta

Pocas golosinas despiertan tanta nostalgia como las nubes de caramelo. Ese dulce esponjoso, ligero y de textura tan característica ha formado parte de meriendas, cumpleaños y celebraciones durante décadas, ganándose un lugar especial en la memoria dulce de varias generaciones. Su sabor suave, ligeramente vainillado, y su textura tan particular, entre elástica y aireada, las convierten en una de las chuches por excelencia dentro del universo de las golosinas.

PUEDE INTERESARTE La Comtessa casera que revive el postre más clásico de nuestra infancia

Lo que hace tan especial a las nubes es precisamente esa capacidad de gustar prácticamente a todo el mundo. No son un dulce intenso ni empalagoso, sino más bien un capricho suave que combina a la perfección con otros ingredientes, ya sea fundidas, tostadas o, como en este caso, integradas dentro de una preparación mucho más elaborada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y es que las nubes de caramelo tienen un potencial en la cocina que va mucho más allá de comerlas tal cual. Al derretirse, desarrollan una textura melosa y envolvente que las convierte en un ingrediente ideal para aportar cremosidad y dulzor a otras elaboraciones. Esta característica es precisamente la que las hace tan interesantes para el mundo de la repostería casera, donde cada vez es más habitual encontrar recetas que reinventan las golosinas de toda la vida dándoles una segunda vida mucho más sofisticada.

En esta cheesecake, las nubes se integran directamente en la mezcla cremosa de queso, aportando ese sabor dulce y ligeramente tostado tan característico, además de una suavidad extra que hace que la textura final sea todavía más aterciopelada. El resultado es un postre que rinde homenaje a esa golosina de siempre, pero elevándola a la categoría de tarta, con toda la cremosidad y elegancia que eso implica.

Sin horno y con base de galleta: la magia está en la nevera

Uno de los grandes atractivos de esta cheesecake de nubes es lo sencilla que resulta de preparar, ya que no requiere encender el horno en ningún momento del proceso. Toda la magia sucede gracias al frío.

La base de esta tarta es tan clásica como efectiva, galleta triturada mezclada con mantequilla, que se prensa firmemente en el molde para crear una capa crujiente que contrasta a la perfección con la cremosidad del relleno. Esta combinación de texturas, entre lo crocante de la base y lo suave del interior, es precisamente uno de los motivos por los que las cheesecakes sin hornear triunfan tanto entre los amantes del dulce.

Una vez montada la tarta, con su base de galleta y su relleno cremoso de nubes, tan solo queda un paso, dejarla reposar en la nevera el tiempo suficiente para que adquiera la firmeza necesaria. Ese tiempo de frío es clave para conseguir el corte perfecto, con capas bien definidas y una textura que se deshace suavemente en cada bocado.

Sin horno, sin complicaciones y con un resultado que sorprende tanto por su sabor como por su aspecto, esta cheesecake de nubes se convierte en la excusa perfecta para sorprender en cualquier ocasión. Si quieres descubrir paso a paso cómo preparar este postre que parece un sueño y sabe todavía mejor, sigue leyendo la receta completa que te dejamos a continuación.