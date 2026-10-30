La lasaña exprés sin harinas que parece imposible hasta que la pruebas
Es una receta ideal para resolver una comida o una cena entre semana
Tres recetas exprés para una cena sana y diferente con extra de proteínas
Pensar en una lasaña sin harina y sin gluten puede sonar extraño al principio. Al fin y al cabo, las láminas de pasta son uno de los elementos más característicos de este plato italiano. Sin embargo, existen alternativas tan sencillas como ingeniosas que consiguen un resultado espectacular y mucho más ligero. Esta lasaña exprés, hecha en 10 minutos, sin harinas es la prueba de ello.
Se trata de una receta perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas, siguen una alimentación sin gluten o simplemente quieren preparar una comida rápida utilizando ingredientes básicos. El resultado sorprende por su textura, ya que mantiene las capas características de una lasaña tradicional, pero con una elaboración mucho más sencilla.
Además, es una propuesta rica en proteínas, muy saciante y lista en muy poco tiempo. No hace falta preparar una bechamel complicada ni cocer placas de pasta. Con unos pocos ingredientes y un montaje muy sencillo se consigue un plato completo que gusta tanto a mayores como a pequeños.
El truco
La gran protagonista de esta receta no es la pasta, sino la tortilla francesa. Preparada muy fina, casi como si fuera una crepe, consigue sustituir perfectamente a las tradicionales láminas de lasaña.
Gracias a su textura flexible, permite montar las diferentes capas sin romperse y aporta una jugosidad extraordinaria al conjunto. Además, al estar elaborada con huevo, incrementa el contenido en proteínas del plato y elimina por completo las harinas.
Otra ventaja es la rapidez. Mientras que una lasaña tradicional requiere cocer las placas o utilizar versiones precocinadas, aquí basta con preparar unas tortillas muy finas y comenzar directamente el montaje.
El resultado visual recuerda muchísimo al de una lasaña clásica. Al cortarla aparecen las diferentes capas perfectamente definidas, pero con un interior mucho más ligero y una textura muy suave que sorprende desde el primer bocado.
Un relleno que nunca falla
Si la tortilla francesa aporta la estructura, el relleno es el encargado de conquistar el paladar. En esta receta se apuesta por una combinación clásica que siempre funciona: atún, tomate, orégano y queso mozzarella rallado.
El atún convierte la lasaña en un plato rico en proteínas y muy saciante, además de aportar un sabor suave que combina perfectamente con el resto de los ingredientes. La salsa de tomate añade jugosidad y ese punto ligeramente ácido que equilibra el conjunto.
El orégano introduce el inconfundible aroma mediterráneo que recuerda inmediatamente a las recetas italianas. Con solo una pequeña cantidad consigue potenciar todos los sabores y aportar mucha personalidad al plato.
Por último, la mozzarella rallada une todas las capas durante el gratinado. Al fundirse crea ese efecto cremoso y elástico tan característico de las mejores lasañas, además de aportar una superficie dorada y muy apetecible.
La combinación de todos estos ingredientes consigue una receta sencilla pero llena de sabor, perfecta para toda la familia y muy fácil de adaptar. Si lo deseas, también puedes incorporar aceitunas, espinacas, verduras salteadas o un poco de queso parmesano para darle un toque diferente.
Lasaña sin harinas
Ingredientes
- 2 huevos
- 2 latas de atún al natural
- 100ml salsa de tomate
- Orégano
- Queso mozzarella rallado
Elaboración
Prepara las tortillas
Bate los huevos y cocina varias tortillas francesas muy finas, casi como si fueran crepes. Serán las encargadas de sustituir las tradicionales láminas de pasta. Resérvalas mientras preparas el relleno.
Haz el relleno
En un bol, mezcla el atún con el tomate y una pizca de orégano hasta conseguir un relleno jugoso y bien integrado.
Monta la lasaña
Comienza colocando una tortilla como base. Añade una capa del relleno de atún, espolvorea mozzarella rallada y repite el proceso alternando capas de tortilla, relleno y queso hasta terminar con una última capa de mozzarella.
Hornea hasta gratinar
Cocina la lasaña en la airfryer o en el horno hasta que el queso se funda por completo y la superficie quede dorada y ligeramente gratinada.
Sirve y disfruta
Deja reposar un par de minutos antes de cortar y servir. Disfruta de una lasaña ligera, sin harinas, sin gluten y con todo el sabor de un clásico reinventado.