Rocío Ponce 02 NOV 2026 - 09:00h.

La influencer se lanza a la cocina con una receta fácil y de lo más versátil que arrasa en los hogares desde la pandemia

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Melyssa Pinto no es ninguna crack de la cocina y ella lo sabe, no lo esconde para nada y esa naturalidad es la que siempre hace que triunfe. Sin embargo, está empezando a preocuparse por llevar un estilo de vida más saludable y, además de ir al gimnasio o practicar ejercicio en casa, también lo que come influye y mucho. Es así como ha llegado a una de las recetas dulces más sencillas y deliciosas: el banana bread.

La joven catalana, a la que conocimos gracias a diversos realities, es ahora una de las influencers más cotizadas de nuestro país (supera el millón de seguidores) y es la actual pareja de Mario Casas, uno de los actores más famosos de su generación. Aunque en sus contenidos predominan temas como la moda y la belleza, esta nueva receta ha conseguido captar la atención de sus followers porque es ultrafácil, deliciosa y tiene una curiosa historia.

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El origen del banana bread nos lleva a los EE.UU. de principios del siglo XX, cuando la importación de plátanos comenzó a ser cada vez más popular y en los hogares se plantearon cómo aprovecharlos cuando estaban demasiado maduros. La escasez de los años 30 durante la Gran Depresión promovió esa cocina de aprovechamiento en la que el banana bread se convirtió en un habitual de las cocinas norteamericanas que buscaban ese "pan" dulce y natural con el que no tiraban ninguno de sus recursos a la basura. La llegada del polvo para hornear terminó de impulsar esta receta y otras similares que no requerían del tiempo que antes suponía la levadura tradicional.

El libro de cocina 'Balanced Recipes', publicado por Pillsbury en 1933, es según los historiadores gastronómicos, el primero que recogió una receta estandarizada de banana bread. Para desayunar, merendar o como postre, esta receta con el paso de los años ha ido evolucionando, refinándose, adaptándose a diferentes tendencias y gustos hasta llegar al día de hoy. Incluso hay otros ingredientes que acompañan al plátano como protagonistas en este pan rápido (de estilo bizcocho).

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En España, el banana bread se hizo muy popular en redes sociales durante la pandemia, pero, por suerte, no ha salido de nuestras cocinas desde entonces. Melyssa Pinto ha usado esta receta para lanzarse por primera vez con su robot de cocina, aunque la realidad es que se puede hacer perfectamente mezclando los ingredientes en un bol porque es de lo más sencilla. "Hoy me he despertado con antojo de banana bread y es la primera vez que voy a utilizar mi Thermomix.

Banana Bread de Melyssa Pinto Dificultad Baja Tiempo 60 min. Ingredientes 115 g de mantequilla en trozos a temperatura ambiente

200 gr de azúcar

Cuatro plátanos maduros en trozos

Dos huevos

Una cucharadita y media de vainilla líquida

270 g de harina (Melyssa opta por la de avena)

5 g de sal

Un sobre en polvo para hornear Elaboración Prepara el horno Precalentar el horno a 175º mientras vas engrasando con mantequilla el recipiente. La masa Ir incorporando los ingredientes poco a poco en el bol y terminar con la harina. El extra de Melyssa "No lo pone, pero le voy a echar chocolate porque soy así de golosa. Tenía uno negro de 72% que no me lo comía nunca…”. Hornear Hornear el banana bread durante 45 minutos 175°C-180°C.

Otros ingredientes que puedes añadir

Diferentes tipos de frutos secos: las nueces (y en concreto las pecanas), están entre los preferidos.

Chocolate . Negro, con leche o blanco, cualquiera funcionará a la perfección por sí mismos o combinados. Introdúcelos en trocitos o pepitas.

. Negro, con leche o blanco, cualquiera funcionará a la perfección por sí mismos o combinados. Introdúcelos en trocitos o pepitas. Semillas : Para una opción más saludable, elige las de chía, amapola o de lino.

: Para una opción más saludable, elige las de chía, amapola o de lino. Coco rallado : Mezclado en la masa o espolvoreado por encima para que se tueste en el horno.

: Mezclado en la masa o espolvoreado por encima para que se tueste en el horno. Especias : Además de la canela, la nuez moscada, el jengibre en polvo o una pizca de cardamomo elevan mucho el perfil aromático. de la receta.

: Además de la canela, la nuez moscada, el jengibre en polvo o una pizca de cardamomo elevan mucho el perfil aromático. de la receta. ¿Más fruta? Puedes optar por fresas, manzanas o peras en trozos pequeños para que se distribuyan bien y el pan sea fácil de cortar después. Recuerda añadirlos al final de la masa, justo antes de hornear.

Puedes optar por fresas, manzanas o peras en trozos pequeños para que se distribuyan bien y el pan sea fácil de cortar después. Recuerda añadirlos al final de la masa, justo antes de hornear. Y más posibilidades: Dátiles o pasas, caramelo salado, yogur griego, queso crema, etc.

En cuanto a los tipos de harinas, verás que es una receta que admite cambiar la harina de trigo por otras opciones como la integral, la de almendra, la de espelta o la de avena. Cada una deja un tipo diferente de "bizcocho", pero el resultado siempre es positivo. Algunas algo más esponjosas, otras más dulces, más ligeras... La recomendación más healthy para un banana bread es usar un 50% de harina integral con 50% de harina de avena.

Y para el azúcar, Melyssa también opta por un cambio. “Yo he cogido panela para hacerlo de algún modo más 'healthy' y le voy a poner 100 gramos [en lugar de 200 de azúcar]", asegura.

Uno de los trucos virales

Además de viral, este truco para tu banana bread es 100% visual. Consiste en cortar un plátano extra por la mitad de forma longitudinal y colocarlo sobre la masa antes de meterla al horno. Cuando salga, lo verás caramelizado, consiguiendo un acabado muy profesional y llamativo.