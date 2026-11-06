Rocío Ponce 06 NOV 2026 - 11:40h.

Fichamos una de las recetas más sencillas y apetecibles de Nagore, unas barritas sin gluten 100% adictivas que hace con solo 5 ingredientes

De chocolate, cremosa y alta en proteína: la mousse de chocolate que te ayuda a perder barriga

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Cada vez son más los que han aprendido a sacar el máximo partido a su airfryer. Y aunque todavía muchos se resisten a tenerla en casa o la tienen como mero adorno en la encimera, influencers y cocineros no dejan de compartir recetas fáciles y deliciosas que demuestran que es un electrodoméstico que merece la pena. Una de las últimas famosas que nos ha enseñado cómo utiliza la airfryer para cocinar de manera saludable es Nagore Robles; la presentadora y colaboradora ha compartido una receta dulce, con toque salado y crunch que enganchará a muchos.

No necesitas tener nada de maña en la cocina, ni siquiera demasiado tiempo para hacerla. Son unas barritas de chocolate sin gluten que la han conquistado por completo gracias a "ese toque salado que hace que no puedas parar", asegura. Para Nagore, lo mejor de esta receta es que "solo necesitas 5 ingredientes y unos minutos para prepararla". Es una de esas clásicas que gustan a todos, niños y adultos, y que puedes llevar incluso en un táper en el bolso para tomar cuando te venga mejor como snack dulce y saludable.

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Toma nota y aprende a hacer estas barritas de chocolate superchunchy. "Una combinación de chocolate, frutos secos, mucho crunch y sin gluten, que es una auténtica locura", recomienda Nagore Robles a sus 1.3 millones de seguidores. Una comunidad acostumbrada a ver la pasión de esta polifacética mujer a la que conocimos en 'Gran Hermano' y que hoy en día es un rostro indiscutible de nuestra televisión y las redes sociales, donde muestra su día a día, su forma de cuidarse por dentro y por fuera.

Ingredientes:

Tortitas de arroz

Crema de cacahuete salado

Almendras tostadas

Nueces pecanas

1 tableta de chocolate negro

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Paso a paso

Troceamos las tortitas de arroz y las extendemos sobre el papel en la freidora de aire. Añadimos la crema de cacahuete, las almendras tostadas, las nueces pecanas picadas y una tableta de chocolate negro. Calentamos la mezcla en la freidora de aire a 90 ºC durante 15-20 minutos. Mezclamos despacito para que el chocolate derretido cubra toda la superficie y añadimos sal en escamas al gusto. Dejamos enfriar en la nevera una hora, hasta que el chocolate se endurezca. Cortamos en barritas o trozos y… ¡a disfrutar!

Una receta muy personalizable

A esta receta con base de tortitas de arroz, crema de cacahuete, frutos secos y chocolate se le pueden añadir o variar algunos ingredientes para personalizar al máximo tus barritas y crear versiones más originales y diferentes. Algunos toppings que puedes tener en cuenta y dejarte llevar en la cocina son el chocolate blanco, el coco rallado, los frutos rojos, esencia de vainilla, pistachos, almendras laminadas, trozos de galleta, dulce de leche, cacahuetes salados, canela, dátiles picados, crema de pistacho, tahini, semillas de calabaza o de sésamo, etc.

¿Y si no tengo airfryer?

No es un problema no tener airfryer en casa porque puedes seguir haciendo este tipo de barritas saludables. Puedes adaptar fácilmente la receta de Nagore a lo que tienes en tu cocina y hacerla en el horno en prácticamente el mismo tiempo.

Precalienta el horno a 100 ºC, con calor arriba y abajo.

a 100 ºC, con calor arriba y abajo. Trocea las tortitas de arroz y extiéndelas sobre una bandeja con papel de horno.

Añade la crema de cacahuete, las almendras tostadas, las nueces pecanas picadas y el chocolate negro troceado.

Hornea durante 10-15 minutos a 100 ºC , vigilando que el chocolate se derrita sin quemarse.

, vigilando que el chocolate se derrita sin quemarse. Saca la bandeja y mezcla suavemente para repartir bien el chocolate.

Añade sal en escamas al gusto.

Deja enfriar en la nevera durante aproximadamente 1 hora, hasta que el chocolate se endurezca.

Varios detalles a tener en cuenta si usas el horno para tus barritas de chocolate sin gluten: Si tu horno tiene ventilador, utiliza 90 ºC y no esperes a que el chocolate se derrita completamente dentro del horno, lo mejor es sacarlo cuando esté aún blando y terminar de mezclar fuera.