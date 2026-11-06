Redacción Gastro 06 NOV 2026 - 13:00h.

Alma Bollo, Jessica Bueno, Claudia Chacón y otros rostros recordaron durante los GenZ Awards 2026 los platos que marcaron su infancia y las recetas de sus madres y abuelas que nunca olvidarán

Desde los guisos tradicionales andaluces hasta las recetas típicas de Mallorca, los protagonistas compartieron los sabores que les transportan directamente a sus hogares

Compartir







Hay sabores que nunca se olvidan. El olor de la comida recién hecha al llegar a casa, las reuniones familiares alrededor de una mesa o esas recetas que nuestras madres y abuelas preparaban sin necesidad de mirar las cantidades. A veces basta con probar un plato para volver, aunque sea por unos segundos, a un momento de nuestra infancia.

La gastronomía tiene una estrecha relación con los recuerdos y las emociones. Durante los GenZ Awards 2026, hablamos con varios rostros de Telecinco para descubrir qué platos les transportan directamente a su infancia y qué recetas de sus madres y abuelas siguen recordando con especial cariño.

PUEDE INTERESARTE La comida española favorita de los turistas que están de vacaciones

Alma Bollo, Jessica Bueno, Claudia Chacón, Laura Ulldemolins, Borja González, Ana Solma y Javi de Hoyos compartieron algunos de sus recuerdos gastronómicos más personales y nos contaron qué sabores les hacen sentirse como en casa. Por su parte, Nuria Marín nos descubrió su faceta más culinaria y reveló cuáles son sus especialidades cuando se pone el delantal. Sus respuestas nos llevaron por diferentes rincones de España y demostraron que, aunque cada familia tiene sus propias costumbres, muchas de las recetas que más recordamos tienen algo en común: están relacionadas con las personas con las que crecimos y con los momentos que compartimos a su lado.

Las recetas familiares

La cocina tradicional española es tan variada como las regiones que forman nuestro país. De norte a sur, cada comunidad conserva recetas que han pasado de una generación a otra y que siguen formando parte de la vida cotidiana de muchas familias. Los guisos preparados a fuego lento, las comidas de los domingos y las elaboraciones reservadas para las ocasiones especiales son mucho más que una forma de alimentarse. También representan una manera de reunirse, compartir tiempo y mantener vivas las costumbres familiares.

Alma Bollo fue una de las que relacionó directamente la gastronomía con sus recuerdos familiares. "El plato de comida que más me recuerda a mi casa es el puchero", aseguró. El puchero andaluz se prepara habitualmente con carnes, huesos, verduras y legumbres, aunque cada familia tiene su propia versión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Claudia Chacón, por su parte, nos llevó hasta la gastronomía mallorquina, donde las sopas y las recetas de pasta rellena forman parte de algunas de las tradiciones culinarias más arraigadas. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recordó una preparación familiar que demuestra cómo la cocina también puede convertirse en una forma de mantener el vínculo con nuestros lugares de origen.

Siguen conquistando generaciones

La cocina familiar no siempre se caracteriza por la complejidad de sus ingredientes. Muchas de las recetas más populares nacieron de la necesidad de aprovechar los productos disponibles y, con el tiempo, terminaron convirtiéndose en auténticos símbolos de la gastronomía regional.

Es el caso de las gachasmigas, una elaboración tradicional presente en distintas zonas del sureste de España, especialmente en Murcia y algunas comarcas de Andalucía y Castilla-La Mancha. Preparadas generalmente con harina, agua, aceite y ajo, son un ejemplo de cómo unos pocos ingredientes pueden dar lugar a un plato con siglos de tradición popular. Laura Ulldemolins, a quien conocimos en 'Casados a primera vista', fue una de las protagonistas que mencionó esta receta al recordar los sabores de su infancia.

También Borja González y Ana Solma compartieron sus preferencias y dejaron ver que, incluso dentro de una misma pareja, los recuerdos culinarios pueden ser muy diferentes. Mientras uno se decantó por una elaboración que puede prepararse de numerosas formas, el otro recordó una receta estrechamente relacionada con la cocina tradicional del sur de España. Por su parte, Jessica Bueno y Javi de Hoyos también recuperaron sabores familiares muy reconocibles. Sus elecciones reflejaron la importancia que siguen teniendo los platos caseros, especialmente aquellos que asociamos con las comidas preparadas por nuestras madres.

Desde elaboraciones muy vinculadas a sus lugares de origen hasta recetas que siguen asociando directamente con sus familias, cada uno encontró en la cocina una forma diferente de hablar de su infancia.

Nuria Marín y sus especialidades

La relación con la gastronomía también cambia con el paso de los años. Aquellos platos que de pequeños esperábamos encontrar sobre la mesa pueden convertirse, con el tiempo, en recetas que intentamos preparar nosotros mismos. Aunque conseguir el mismo resultado no siempre es tan sencillo como parece. Nuria Marín nos habló de su faceta más culinaria y compartió algunas de las elaboraciones que mejor se le dan. La periodista dejó a un lado la actualidad televisiva para contarnos cuáles son sus especialidades y demostrar que también tiene mucho que decir cuando se trata de cocinar.

¿Qué platos marcaron la infancia de Alma Bollo, Jessica Bueno y el resto de los protagonistas? ¿Y qué prepara Nuria Marín cuando se mete en la cocina? Y a ti, ¿qué plato te transporta directamente a tu infancia? Dale play.