Iván Fuente 10 NOV 2026 - 16:30h.

Las natillas son uno de los postres más habituales en cualquier región española

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Las natillas son uno de los postres preferidos de los españoles. En los restaurantes de toda España, cuando se enumera la carta de postres las natillas aparecen en alguna de sus formas. Su sencillez no está reñida con su calidad y es una de las recetas más socorridas para endulzar cualquier comida. Tanto en casa como fuera.

Otro punto a favor de las natillas es que son muy versátiles. Se pueden hacer de con huevo y sin él, de chocolate, de pistacho, sin lactosa, con galletas y sin ellas, veganas… Hay cientos de formas de elaborar este postre.

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Una de esas recetas es la de las natillas de naranja, una sugerencia muy interesante que además se elabora, como su propio nombre indica, a partir de esta fruta de temporada tan ligada a la cultura mediterránea. Esta versión mantiene la cremosidad característica de las natillas tradicionales y le añade un toque muy interesante gracias al sabor de la fruta.

Receta de natillas de naranja

La receta de natillas de naranja es un éxito garantizado. Esta propuesta se elabora en un cuarto de hora y no tiene ninguna complicación. De hecho, es tan sencilla de hacer como mezclar todos sus ingredientes antes de espesar la mezcla resultante a fuego lento. Además, si la hacemos ahora que las naranjas están de temporada, podemos usar el zumo natural, que le da un toque muy interesante. Para decorarlas podemos usar ralladura de la cáscara de las naranjas y, al igual que las natillas tradicionales, se sirven frías. Os lo contamos paso a paso.