Las natillas son uno de los postres más habituales en cualquier región española
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Las natillas son uno de los postres preferidos de los españoles. En los restaurantes de toda España, cuando se enumera la carta de postres las natillas aparecen en alguna de sus formas. Su sencillez no está reñida con su calidad y es una de las recetas más socorridas para endulzar cualquier comida. Tanto en casa como fuera.
Otro punto a favor de las natillas es que son muy versátiles. Se pueden hacer de con huevo y sin él, de chocolate, de pistacho, sin lactosa, con galletas y sin ellas, veganas… Hay cientos de formas de elaborar este postre.
Una de esas recetas es la de las natillas de naranja, una sugerencia muy interesante que además se elabora, como su propio nombre indica, a partir de esta fruta de temporada tan ligada a la cultura mediterránea. Esta versión mantiene la cremosidad característica de las natillas tradicionales y le añade un toque muy interesante gracias al sabor de la fruta.
Receta de natillas de naranja
La receta de natillas de naranja es un éxito garantizado. Esta propuesta se elabora en un cuarto de hora y no tiene ninguna complicación. De hecho, es tan sencilla de hacer como mezclar todos sus ingredientes antes de espesar la mezcla resultante a fuego lento. Además, si la hacemos ahora que las naranjas están de temporada, podemos usar el zumo natural, que le da un toque muy interesante. Para decorarlas podemos usar ralladura de la cáscara de las naranjas y, al igual que las natillas tradicionales, se sirven frías. Os lo contamos paso a paso.
Receta de natillas de naranja
Ingredientes
- 4 yemas de huevo
- 400 ml de leche entera
- 2000 ml de zumo de naranja
- 80 gramos de azúcar
- 1 cucharada de maizena
Elaboración
Batimos las yemas y el azúcar
Batimos las yemas de los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla blanquecina.
Añadimos la maicena
Echamos la maicena y lo removemos bien, hasta que quede completamente fusionado.
Echamos la leche y el zumo
Si las naranjas están de temporada, exprimimos varias hasta tener unos 200 ml de zumo. Lo agregamos a la mezcla.También echamos la leche y lo batimos bien hasta que esté todo bien integrado.
Lo calentamos a fuego lento
Lo echamos en un cazo y lo ponemos a fuego lento para que vaya espesando. No dejamos de removerlo hasta que quede una mezcla cremosa. Lo tenemos en el fuego durante unos 10 minutos.
Lo echamos en unos cuenquitos
Una vez que ya esté la mezcla bien cremosa la echamos en los cuencos donde vayamos a enfriar las natillas y las metemos al frigorífico durante unas 4 horas.
Decoramos y a comer
Una vez que ya estén frías, podemos comerlas tal cual, pero recomendamos rallar un poco de la cáscara de las naranjas para decorarlo y darle un toque de color al postre.