Tres platos diferentes que permiten incorporar verduras, proteínas e hidratos de carbono sin renunciar al placer de disfrutar de una comida casera

Así se hacen los judiones de Casa Juanito, el plato estrella de Rascafría

Compartir







Hay algo que todos conocemos demasiado bien, llegar a casa después de una jornada interminable, abrir la nevera y descubrir que todavía tenemos que pensar qué vamos a comer al día siguiente. Porque organizar las comidas de la semana puede convertirse en un auténtico desafío cuando el trabajo, los compromisos y las obligaciones apenas dejan tiempo para cocinar. Sin embargo, comer bien fuera de casa no tiene por qué significar recurrir siempre a un bocadillo, una ensalada improvisada o un plato precocinado.

La solución está en aprender a organizarse y apostar por recetas que sean fáciles de preparar, que aguanten bien en la nevera y que estén igual de deliciosas cuando llegue el momento de abrir el táper. Y para conseguirlo, nada mejor que estas tres recetas de tuppers para comer rico toda la semana sin pasar cada noche en la cocina.

La propuesta incluye tres combinaciones llenas de sabor: salteado de verduras, pollo y arroz integral; calabaza, calabacín y garbanzos con pesto y queso de cabra; y judías verdes con patatas, jamón, queso y huevo duro.

Con un poco de organización, ingredientes sencillos y estas tres ideas, comer en la oficina puede dejar de ser una obligación para convertirse en uno de los momentos más apetecibles del día.

PUEDE INTERESARTE La salsa ultra cremosa que hará que tus albóndigas suban de nivel

Salteado de verduras y pollo

El salteado de verduras, pollo y arroz integral con salsa de cacahuete y soja es una propuesta llena de matices, con un irresistible toque asiático que transforma ingredientes cotidianos en un plato mucho más especial. La base vegetal está formada por calabacín, berenjena y espárragos, tres ingredientes que combinan perfectamente gracias a sus diferentes sabores y texturas. La salsa de cacahuete y soja aporta cremosidad, intensidad y un sabor ligeramente tostado que combina especialmente bien con las verduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El tupper vegetal que sorprende

La combinación de calabaza, calabacín y garbanzos con pesto y queso de cabra es una propuesta de inspiración mediterránea que destaca por sus contrastes, verduras asadas, legumbres tiernas, una salsa aromática y el toque cremoso de un queso con mucha personalidad. Además, resulta especialmente apetecible durante los meses de otoño, cuando la calabaza se convierte en una de las protagonistas de nuestra cocina. Una combinación sencilla, nutritiva y llena de personalidad que demuestra que los tuppers vegetales también pueden convertirse en auténticos platos protagonistas.

El clásico con un toque especial

En esta versión, las judías verdes con patatas, jamón, queso y huevo duro se convierten en una propuesta perfecta para llevar al trabajo, con una combinación de sabores familiares que siempre apetece. El resultado es un plato casero, equilibrado y lleno de sabor que demuestra que no necesitamos ingredientes sofisticados para comer bien.

Porque estos tres tuppers para comer rico toda la semana sin pasar cada noche en la cocina tienen algo en común, aprovechan ingredientes sencillos, permiten organizar las comidas con antelación y consiguen que abrir el recipiente a la hora del almuerzo sea mucho más apetecible.

Salteado de verduras, pollo y arroz. Personas 1 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes Calabacín

Berenjena

Espárragos

Salsa de cacachuete

Soja

Pollo

Arroz Elaboración Prepara las verduras Lava y corta el calabacín, la berenjena y los espárragos en trozos pequeños. Saltéalos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Añade la salsa y mezcla bien Cuando las verduras estén listas, incorpora la salsa de cacahuete y soja. Remueve suavemente para que todos los ingredientes se impregnen de su sabor y queden bien integrados. Cocina el pollo a la plancha Corta el pollo en pequeños tacos, salpimienta al gusto y cocínalo en una sartén con un poquito de aceite de oliva hasta que esté dorado por fuera y jugoso, pero completamente cocinado por dentro. ¡Monta tu tupper! Coloca una base de arroz integral previamente cocido en el recipiente. Añade las verduras salteadas con su deliciosa salsa y termina incorporando los tacos de pollo a la plancha

Calabaza, calabacín y garbanzos con pesto Personas 1 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Baja Ingredientes Calabaza

Calabacín

Garbanzos

Pesto

Queso de cabra Elaboración Prepara las verduras Pela la calabaza y corta en pequeños dados junto con el calabacín. Coloca las verduras en un bol y añade sal, pimienta y una pizca de cúrcuma. Incorpora un chorrito de aceite de oliva virgen extra y mezcla bien para que se impregnen de todos los sabores. ¡Directas a la airfryer! Introduce las verduras en la freidora de aire y cocina durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que se hagan de manera uniforme y comiencen a dorarse. Añade los garbanzos Escurre bien los garbanzos cocidos e incorpóralos a las verduras. Mezcla suavemente y vuelve a cocinar en la airfryer durante 15 minutos más, hasta que la calabaza esté tierna y los garbanzos ligeramente tostados. El toque especial: pesto y queso Coloca las verduras y los garbanzos en tu tupper y añade unas cucharaditas de pesto casero. Termina repartiendo unas lascas de queso de cabra por encima para conseguir un contraste cremoso y lleno de sabor.