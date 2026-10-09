Rocío Ponce 09 OCT 2026 - 08:01h.

El reconocido chef Ferrán Adriá ha vuelto a reivindicar su tortilla de patatas perfecta y al alcance de todo el mundo. Así se hace su paso a paso

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"Hay tantas tortillas de patatas como gente que cocina", dice Ferran Adrià en su perfil de X. Y lo cierto es que uno de los platos más icónicos de nuestra gastronomía, que ha dado la vuelta al mundo y que se reinventa prácticamente con cada chef, tiene también una versión que simplifica -y mucho- su receta.

Su impulsor, curiosamente, es también uno de los chefs más respetados y valorados del mundo, un auténtico revolucionario de la cocina contemporánea. Lejos de complicarse con la tortilla de patatas, nos propone usar una bolsa de chips y agilizar el proceso sin renunciar al sabor, la textura y la magia de una buena tortilla de patatas.

Su reciente paso por el programa de David Broncano en La 1, donde dio los trucos para cocinarla en casa, ha traído de vuelta una de sus recetas más populares y llamativas. Ante el boom generado, ha compartido una reflexión al respecto y unos vídeos de su equipo cocinándola en 2015.

"¡Se está liando con la tortilla de patatas chips! Nosotros la conceptualizamos en 1998 y sería un sueño poder reconstruir toda su historia y hacer un buen timeline. Si alguien tiene algún escrito, receta, fotografía, carta de restaurante o cualquier referencia anterior a 1998, ¡que nos la haga llegar!", dice el genio de elBulli. Tres años antes había nacido otro de sus hits: la tortilla de patatas deconstruida.

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Antes de las patatas chips industriales, las que vienen en una cómoda bolsa, recuerda Adrià que ya existían las patatas de churrería y que están "documentadas aproximadamente desde los años 30". Ese dato le asegura que difícilmente habría una tortilla de patatas chips anterior… "A no ser que alguien hiciera sus propias chips en casa. Así que seguro que todavía queda mucha historia por descubrir", añade.

En cualquier caso, en su libro 'La comida de la familia' publicado en 2011, ya apareció su versión de la receta al formar parte de los platos habituales de los trabajadores de elBulli. Fue llamativo que un chef de alta cocina enfocara su libro en preparaciones económicas, tradicionales y fáciles destinadas al día a día del hogar, y un ejemplo perfecto era esta tortilla rápida, deliciosa y al alcance de cualquiera.

Paso a paso:

El chef defiende el concepto dejando algo muy claro: "No es una sopa de huevo y patata". Para Adrià, una buena tortilla de patatas chips es tan buena como una tradicional y cuesta diferenciarlas. Si vas a conseguir el mismo sabor y la misma textura, ¿por qué invertir más tiempo cuando no lo tienes o si, de repente, no te quedan patatas en casa?

Unas patatas fritas de bolsa de calidad. "Lo primero es coger las patatas, las que queráis. En el súper hay de todos los tipos", explicó. Unos 120/150 gramos. Se incorporan directamente al huevo y se dejan un solo minuto a remojo. En ese tiempo está "la magia" para que salga bien. Los huevos y la técnica. No solo debes intentar tener los mejores huevos posibles, la forma de batirlos también importa en el resultado final de cualquier tortilla. "Los tienes que batir así para que no se airee", señala Adrià con un movimiento horizontal, de lado a lado y sin hacer los habituales círculos. Recuerda que también solo durante un minuto. Cuatro o cinco huevos. La temperatura de la sartén. Para Adrià, si quieres "que la tortilla de patatas te quede perfecta, la sartén tiene que estar a 180 grados". Cocinado. "Debes darle varias vueltas para que no quede tostada ni se forme una capa demasiado gruesa", explica. Su método: una vez que la mezcla está en la sartén, se deja un minuto antes de darle la primera vuelta y, a partir de ahí, se vuelve a girar cada 40 segundos. Así se evita un exterior demasiado tostado y se consigue un interior con el punto jugoso deseado. Esto se debe realizar durante unos 4 minutos en total.

Más tips:

No es la primera vez que defiende esta receta ante las cámaras. Durante el confinamiento, en marzo de 2020, el chef compartió un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba cómo hacía su famosa tortilla de patatas fritas de bolsa.

"Es la tortilla de patatas más rápida del mundo… ¡y está muy buena! Importante: que las chips sean de buena calidad", decía a sus seguidores. En el mismo vídeo contó una anécdota y es que quedó en el 5º puesto de un concurso de tortilla de patatas que se realizó en San Sebastián y donde no dijeron que habían usado chips de bolsa.

También advierte a los que les gusta la tortilla muy hecha que quizá esta no es la mejor receta para ellos, siendo mucho más efectiva en una versión poco hecha. En esta ocasión, hace seis años, aseguró que no era necesario mezclar las chips con el huevo, poniéndolas directamente en la sartén, y advierte de que hay que usar poca sal. Y también habla sobre el origen de la receta: "Esta tortilla de patatas no la creé yo, la conceptualicé porque no sabemos quién la creó, pero yo dije que era genial y había que conceptualizarlo y desde entonces muchas personas la hacen", añadió.

Si estás pensando en personalizarla, seguro que, como la de patatas tradicional, admite nuevos ingredientes al gusto personal: trufa, todo tipo de quesos, cebolla caramelizada, chorizo, bacon, etc. Para los más curiosos, Ferran Adrià ha confesado cómo es, para él, la tortilla de patatas ideal, posicionándose sin problema alguno en el gran debate: sin cebolla y poco hecha, melosa.