Escalopes de berenjena: crujientes por fuera, tiernos por dentro y facilísimos

Una receta perfecta para reconciliarte con la berenjena, o para descubrir todo su potencial

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Hay verduras que, con el truco adecuado, dejan de ser un simple acompañamiento para convertirse en el plato principal de la comida, y la berenjena es una de las mejores candidatas para protagonizar ese cambio de rol. Estos escalopes de berenjena son una receta que sorprende por su textura, conquista por su sabor y, sobre todo, engancha por lo sencilla que resulta de preparar.

Crujientes en el exterior gracias a un rebozado dorado y perfecto, y tiernos y jugosos en su interior, estos escalopes consiguen ese contraste de texturas que tanto gusta en la mesa, y que normalmente asociamos a preparaciones mucho más elaboradas o a base de carne. Aquí, sin embargo, la berenjena demuestra todo su potencial, adaptándose a una receta tan reconfortante como versátil, perfecta tanto para una comida entre semana como para sorprender a las visitas sin pasarte horas en la cocina.

La berenjena: mil formas de cocinarla

La berenjena es una de esas verduras que, aunque están presentes en la cocina desde hace siglos, muchas veces no reciben todo el reconocimiento que merecen. Se trata de un alimento con un aporte calórico muy bajo, rico en fibra y en antioxidantes, especialmente concentrados en su piel, lo que la convierte en una opción estupenda para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Además, su alto contenido en agua la hace especialmente ligera, y su capacidad para absorber otros sabores la convierte en un ingrediente muy agradecido en la cocina, capaz de adaptarse prácticamente a cualquier tipo de preparación.

Uno de los grandes atractivos de la berenjena es, precisamente, su enorme versatilidad a la hora de cocinarla. Asada al horno, con un simple chorro de aceite de oliva y unas hierbas aromáticas, desarrolla un sabor profundo y una textura melosa que conquista a cualquiera. A la plancha, cortada en rodajas o en tiras, resulta perfecta como guarnición ligera o como base para montar otros platos. Rellena, ya sea con carne, verduras o queso, se convierte en un plato completo y muy vistoso para servir en la mesa. Y frita, con ese rebozado crujiente tan característico, da lugar a algunas de las preparaciones más golosas que existen dentro del recetario tradicional.

Precisamente esta última opción, la de la berenjena rebozada y crujiente, es la que da vida a la receta que nos ocupa hoy. Porque, aunque existen mil formas distintas de cocinar esta verdura, pocas resultan tan satisfactorias como conseguir ese contraste entre un exterior dorado y crujiente y un interior tierno, jugoso y lleno de sabor. Es precisamente ese equilibrio de texturas el que convierte a estos escalopes en una receta tan especial, capaz de elevar a la berenjena a la categoría de plato principal sin ningún esfuerzo.

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Escalopes rellenos de jamón y queso

Estos escalopes incorporan un relleno que los convierte en un auténtico capricho, jamón y queso, esa combinación de sabores que nunca falla y que aporta jugosidad, sabor salado y ese punto fundente tan irresistible en cada bocado.

La técnica consiste en disponer, entre dos rodajas de berenjena, una capa de jamón y otra de queso, de manera que al morder el escalope se descubra ese interior cremoso y sabroso que contrasta a la perfección con la suavidad propia de la berenjena. El queso, al fundirse ligeramente con el calor de la cocción, aporta una textura melosa que se funde con el jamón, creando un bocado completo y muy goloso, capaz de recordar a esas preparaciones de escalopes de carne rellenos, pero en una versión mucho más ligera y vegetal.

El otro gran protagonista de esta receta es, sin duda, el rebozado. Es precisamente esta capa exterior la responsable de ese contraste de texturas que hace tan especial a los escalopes, un rebozado bien conseguido, dorado y crujiente, que envuelve por completo el relleno de berenjena, jamón y queso, sellando todo su sabor en el interior y aportando ese punto crocante tan satisfactorio al morder. Conseguir ese equilibrio perfecto entre un exterior crujiente y un interior jugoso es, precisamente, la clave para que esta receta triunfe cada vez que la prepares.