Las terrazas ya no son solo para el verano. Al menos en la capital se disfrutan una gran parte del año y nos encanta encontrar aquellas que tienen un algo especial añadido. Por eso nos ha enamorado la del Instituto Goethe de Madrid, una terraza alemana que puedes disfrutar desde el desayuno y con precios muy asequibles. Se encuentra en pleno barrio de Chamberí (Zurbarán, 21) y está algo oculta a la vista de los viandantes, lo que no hace sino aumentar su encanto.

El servicio es ininterrumpido hasta las 8 de la tarde y, como era de esperar, ofrecen un menú del día de comida casera, elaborada de forma sostenible con productos de proveedores cercanos. Puedes tomarlo en la terraza o en el interior de la cafetería y, además, puedes reservarlo por Whatsapp y recogerlo para llevar o pedirlo en el momento. Si optas por esta versión take away, has de saber que la comida se embala en productos reciclables 100 por ciento. El precio del menú del día son 13,90 euros aunque, si lo prefieres, puedes pedir solo el primer plato o el segundo por 6 y 7 euros, respectivamente.