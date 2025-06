Cenas clandestinas: ¿Qué son, por qué se han puesto de moda y dónde vivir esta experiencia?

Inés Gutiérrez 07 JUN 2025 - 11:00h.

No se trata solo de descubrir sabores nuevos y diferentes, es vivir una experiencia completa

¿Qué es una experiencia gastronómica inmersiva y dónde disfrutarla?

Los amantes de la gastronomía no dejan de ganar, porque este es un sector que está más vivo que nunca, siempre está buscando la manera de sorprender, de innovar, de aportar algo diferente que haga las delicias del comensal para ofrecerle una experiencia completa que va más allá de las recetas que se preparan.

El menú es lo principal, por supuesto, pero aquellos que disfrutan de la comida, agradecen que la experiencia al completo sea memorable, por eso cada vez que surge una nueva tendencia, aparecen muchas personas dispuestas a experimentarla y decidir si merece la pena abrazarla o es mejor que se quede en el olvido. Sea cual sea la decisión final, un elemento clave de todos los foodies es que primero lo querrán probar por ellos mismos.

No se trata solo de descubrir los sabores más especiales o las preparaciones que llegan del otro lado del mundo, también vivir una experiencia completa ha ido ganando seguidores, ya sea en cenas con espectáculo o en cenas clandestinas, una de las últimas tendencias y que más adeptos está ganando, pero ¿qué es y en qué se diferencian estas cenas de las más tradicionales?

Qué son las cenas clandestinas, por qué se han puesto de moda y dónde vivir esta experiencia

Los más aventureros seguramente estén deseando poder vivir la experiencia de una cena clandestina que tiene un nombre mucho más misterioso que lo que realmente es, pues tan solo se trata de reunirse con un grupo de desconocidos en una localización que se conoce con poco tiempo de antelación (suele ser de unas 24 horas) para disfrutar de un menú creado para la ocasión… Tal vez el nombre sí que está bien puesto.

Este tipo de encuentros son ideales para aquellos que buscan vivir nuevas experiencias, pero también para quienes quieren conocer gente nueva con la que sentir una conexión. Se sientan a la mesa rodeados de desconocidos (no todos tienen por qué serlo, por ejemplo, se puede acudir en pareja) y salen de ahí habiendo creado un vínculo especial, han vivido todos juntos una experiencia emocionante y que probablemente no vuelva a repetirse, pues al cambiar la gente con la que se experimenta, nunca será igual.

Este tipo de cenas parece haber llegado para quedarse porque propone una manera única de acercarse a la gastronomía, con ganas de disfrutar de la buena mesa, pero también de intercambiar momentos con desconocidos con lo que se comparte pasión. Estos eventos suelen tener lugar en locales, restaurantes, casas de desconocidos, o en la propia si se es el organizador, pero también se organizan a través de empresas que se dedican a esto, haciendo convocatorias por redes sociales o grupos de WhatsApp.

Habitualmente, este tipo de encuentros cuenta con un chef profesional, que es quien se encarga de que todo sea perfecto, de otro modo la experiencia perdería parte de su encanto, al fin y al cabo, se trata de disfrutar de la cena también. Son reuniones de no demasiada gente, que disfruta del menú que les ofrecen, maridado con las bebidas, aunque también se puede llevar la bebida uno mismo, para tomar solo o compartir con el resto de comensales.

Estas cenas clandestinas cada vez pueden encontrarse en más lugares, comenzaron surgiendo poco a poco y actualmente son un planazo que nadie que quiera disfrutar de la experiencia puede perderse, por lo menos aquellos que estén ya cansados de los restaurantes tradicionales y quieran añadir un poco de ‘picante’ a sus cenas.

En la capital, uno de los primeros en encargarse de proporcionar esta experiencia fue la empresa Biga Clandestina. Una cena que incluye ocho platos y un postre, la bebida se compra aparte o, como hemos señalado, el invitado puede llevarse la suya propia. Una cena que tiene como base la pizza, por lo que si existe algún problema con el gluten no es lo más recomendable, aunque se hacen cambios y adaptaciones ante cualquier otra intolerancia.

Hasta seis comensales son los que reúne la chef Laura Ochoa en su casa para sus cenas clandestinas, “Un menú de 5 pases, incluyendo postre, pensado para hacerte viajar a través de los sabores asiáticos que tanto me flipan”, explica en su cuenta de Instagram, red social donde más sencillo es encontrar este tipo de encuentros. El chef Micue con su Micue gastro home es otro de los que comparte la experiencia y el misterio, el comensal no conoce a sus compañeros de mesa, no sabe el menú y tampoco el lugar hasta poco antes, pero Micue promete que la experiencia merecerá la pena.

A pesar de que parece que este tipo de experiencias solo pueden vivirse en la capital, lo cierto es que cada vez son más los lugares que se suman a esta iniciativa, como La Klandestina en Asturias (lacocinaklandestina en Instagram) o La cena clandestina en Barcelona.