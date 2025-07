El chef y propietario de un restaurante situado cerca del Retiro cuenta cómo fue ver a Felipe VI en la puerta de su local

No todos los días uno se encuentra con los reyes de España en su puesto de trabajo. Un cocinero ha compartido cómo fue la experiencia de recibir a Felipe y Letizia por sorpresa en su restaurante de Madrid. El lugar en cuestión es Poncio (plaza Niño Jesús, 3, Madrid), ubicado muy cerca del Parque del Retiro. Uno de los protagonistas de esta historia es el chef Willy Moya, a quien en un primer momento le costó creer quiénes eran las personas que acababan de entrar en su local.

“Los reyes de España vinieron a comer a Poncio. Estaba cocinando en la cocina y de repente apareció uno de mis camareros y me dice: ‘Tu rey está en la puerta’. Me asomé y dije: 'La verdad es que se parece’”, recordó. El cocinero y propietario del establecimiento se quedó impactado. “Me puse tan nervioso, tan nervioso que no sabía qué hacer. No sabía si tenía que hacer alguna cosa, algún protocolo... De hecho, llamé a mi mujer y le dije: '¿Qué hago?'. Y ella me dijo: 'Dale de comer’”, relató.

Moya concluyó: “Para mí fue un honor dar de comer a los reyes. Sí, les encantó la comida y, sobre todo, el servicio. Aquí la verdad es que atendemos a todo el mundo como reyes”. En el vídeo en el que habla del tema indica: “Y así, sin previo aviso, los reyes de España se sentaron en nuestro restaurante. Y, por supuesto, ¡los atendimos como reyes! Igual que a todos nuestros clientes”.

Qué comieron los reyes en Poncio

El dueño de Poncio ha revelado algunos de los platos que probaron los reyes durante su visita al restaurante, confirmando una vez más que Letizia no sigue una dieta vegana: “Comieron costilla, entre otras cosas”. La carta del local incluye una costilla de vaca con barbacoa de chipotle y tortillas de trigo (30 euros). Por otro lado, Moya añade que Felipe y Letizia también pidieron “la gilda, por supuesto”. Es la primera opción que aparece en la sección de tapas de bocado: una gilda con aceituna, anchoa, boquerón y velo de piparra (4 euros).

Los menús de Poncio

El chef Willy Moya, madrileño de nacimiento y andaluz de corazón, se define como un “cocinólogo”: “Me gusta unir mi formación de cocina y pastelería que empecé en Le Cordon Bleu con mis estudios de políticas y sociología”. En Poncio combina “cultura andaluza, influencia francesa, sabores orientales, matices y fusión”. Él explica que la carta de Poncio está “muy meditada”: “Hay platos que no podían faltar, que me han acompañado a lo largo de toda mi trayectoria y que he ido perfeccionando con el tiempo, como mis famosos huevos”. Estos aparecen en un ragout de setas con huevo poché, foie y trufa (19 euros). “Quiero que disfrutéis de todo lo que he aprendido en todos estos años, los ahumados, los fermentados, marinados y semicuraciones, elaboraciones que marcan la diferencia”, agrega el hostelero.

Poncio ofrece dos menús LQDW (Lo que diga Willy) para que sus clientes puedan degustar una muestra de lo mejor de su cocina. El menú corto (45 euros sin bebida, 65 euros con maridaje) cuenta con 6 pases: empieza con la mencionada gilda y continúa con una coca de steak tartar de presa ibérica con arroz inflado, yema curada y flores de ajo. Una croqueta de txangurro con tartar de gamba roja y caviar de Osetra imperial, un plato de corvina con fideuá negra de chipirones en su tinta y otro de carrillada ibérica al oloroso con parmentier de patata completan el servicio, antes de terminar con un cremoso de chocolate con bizcocho de cerveza negra.

El menú largo (85 euros sin bebida, 105 euros con maridaje) dobla el número de pases para llegar a 12. Arranca con un tartar de gamba de Huelva glaseada con tuétano y caviar de Osetra imperial, un Sherry Mary de erizo y, de nuevo, su gilda. Sigue con una ostra con pilpil de alga, wakame y flakes de nori, después la citada coca de steak tartar y molleja de ternera glaseada con salsa de anguila y shisho en tempura.

Los comensales reciben a continuación pimiento relleno de berenjena ahumada, queso feta y aperitivos mexicanos; atún tibio con tomate fermentado y AOVE amontillado; terrina de anguila, alcachofa y foie ahumado con escabeche de naranja amarga; y pargo con salsa de callos y patatas paja. Para finalizar, un sorbete de caipirinha con gominolas de cachaza y su Barbie tiramisú con Baileys, frambuesas y chocolate rosa.