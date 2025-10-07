Daniel Brito 07 OCT 2025 - 10:51h.

El escritor ha visitado uno de sus restaurantes favoritos en la capital andaluza que tiene una gran tradición taurina

Muchas veces los famosos nos descubren rincones a través de sus redes sociales que llaman nuestra atención. No solo destinos de viajes, sino también restaurantes o bares locales donde se come de lujo y que quizá no conocías muy bien. Eso es precisamente lo que en alguna ocasión ha hecho el escritor Arturo Pérez-Reverte, que en su última visita a Sevilla ha cumplido con lo que para él es una parada obligatoria en el restaurante Las Piletas (calle Marqués de Paradas 28).

Las Piletas es un restaurante sevillano con gran historia que abrió sus puertas en 1988, donde las referencias marineras reinaban en sus paredes, aunque poco a poco se fue convirtiendo en un punto de encuentro para aficionados taurinos que, desde que Tomás Campuzano cortase una oreja a un toro de Guardiola, el torero y el restaurante empezaron una gran amistad que terminó de afianzar el alma taurina del local hasta la actualidad, donde esa historia está plasmada en sus paredes.

“Cuando tapeo por Sevilla sigo colgando mi sombrero en Las Pileras”, ponía en sus redes sociales Pérez-Reverte hace unos días, dejando claro que es uno de sus lugares favoritos para comer en la capital Andaluza.

¿Qué comer en Las Piletas?

Su cocina es puramente tradicional andaluza y ellos mismos destacan que uno de sus platos estrella y que nadie puede irse sin probar es la cola de toro, aunque también cuentan con un jamón ibérico de bellota exquisito o un marisco traído directamente de las costas de Huelva para el deleite de sus comensales.

No obstante, hay otros muchos platos que no hay que perderse si te sientas en la barra de Las Piletas, como su revuelto de gambas con jamón, el lagartito ibérico o, por qué no, decantarte por sus desayunos baratos para comenzar el día con alguna de sus tostadas y un buen café a primera hora.

Así es el restaurante

En restaurante Las Piletas está dividido en varias zonas. Una de las más especiales es la barra de 16 metros de largo, el lugar perfecto para vivir la mejor experiencia de tapeo en pleno centro de Sevilla.

Ahora bien, si lo que prefieres es sentarte cómodamente para comer bien cualquiera de los platos que ofrecen en su carta, tiene un comedor con capacidad para 50 personas y también mesas en una terraza en la calle, aunque aquí es más complicado encontrar sitio, ya que fuera no admiten reservas.