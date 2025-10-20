El restaurante de Bruselas con sello español en el que Felipe y Letizia disfrutaron de una cena

Daniel Brito 20 OCT 2025 - 13:35h.

Los monarcas españoles disfrutaron de una velada con sabor español durante su estancia en Bélgica

Hace unos días los reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, estuvieron de viaje en Bélgica para la inauguración de Europalia, además de incluir en su agenda un encuentro en Bruselas con los reyes del país, Felipe y Matilde. Sin embargo, el día de su llegada a Bélgica los monarcas españoles aprovecharon para deleitar su paladar con los sabores de los platos del restaurante Hispania Brussels, que se encuentra dentro del hotel NH Collection Gran Sablon en el que se alojaron.

Allí, Felipe y Letizia disfrutaron de una cena junto a parte de su equipo y miembros del gobierno belga y del embajador de España en el país. “La semana pasada tuvimos el honor de recibir en Hispania Bruselas a Sus Majestades los Reyes de España”, han escrito desde el restaurante en sus redes sociales junto a una imagen de dos de los miembros del servicio del restaurante con la reina Letizia.

Así fue el menú

Según ha podido confirmar el portal Vanitatis, el restaurante estuvo encantado con la visita de Felipe y Letizia, señalando que hubo un muy buen ambiente en todo momento y que, pese a los rumores que existen sobre su dieta, la reina comió de todo lo que sirvió en la mesa.

El medio de comunicación mencionado señala que, tal y como les han comentado los responsables del restaurante, el menú del que disfrutaron los monarcas españoles y sus acompañantes estuvo formado por unas croquetas de setas de temporada, ensaladilla rusa y anchoas del cantábrico sobre un brioche casero como entrantes.

Mientras tanto, de plato principal las cocinas del restaurante prepararon unos carabineros con huevos rotos y una lubina al pil pil. Y para rematar la cena, de postre se ofreció una ensalada de frutos rojos. Sin duda, una cata de la mejor gastronomía española en pleno Bruselas.

Cómo es el restaurante

Inaugurado en 2016, desde un inicio Hispania Brussels ha sido una brasserie donde ha predominado la gastronomía española fusionada con platos de autor. La carta ha sido diseñada por el chef con estrella Michelin Marcos Morán, que ha sabido adaptar los platos y los productos más representativos de España a la carta belga, siempre con un maridaje que incluye los mejores vinos de nuestro país.

No obstante, su cocina está liderada por el chef Adrián Mancheño, que aparece en la imagen junto a la reina Letizia y que ha trabajado, entre otros restaurantes, en el Celler de Can Roca, y también se encarga de las cocinas de Hispania London o Hispania Kensington.