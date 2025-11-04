Daniel Brito 04 NOV 2025 - 10:39h.

Un nuevo espacio gastronómico ha abierto en Madrid en una localización única: en el interior del Santiago Bernabéu

Un nuevo espacio gastronómico ya está disponible en Madrid para disfrutar de su oferta y de su ambiente en cualquier momento del día. Y lo mejor de todo, en una ubicación única que va a encandilar especialmente a los mayores seguidores del Real Madrid. El nuevo Santiago Bernabéu ya ha abierto su Bernabéu Market, un espacio con 20 puestos gastronómicos para todos los gustos donde disfrutar de la mejor comida de Madrid en la mejor compañía.

El Bernabéu Market (Avenida de Concha Espina 1, Estadio Bernabéu. Acceso por Plaza Sagrados Corazones, bajo puerta 54) se trata de “un espacio cultural en torno a la comida. Bares, restaurantes, coctelerías o heladerías, pero también tiendas especializadas en productos gastronómicos y mucho contenido sobre nuestra pasión por comer”.

Este mercado abre todos los días de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, excepto los días que haya partido en el estadio, jornadas en la que este espacio cerrará dos horas antes del inicio del encuentro deportivo, permaneciendo inactivo durante el partido y abriendo una hora después de su fin para ofrecer un servicio VIP al Real Madrid.

De esta manera, Bernabéu Market se define como “el reflejo de la mejor cultura gastronómica de nuestro país, sin perder de vista los sabores de fuera. Somos el Madrid más castizo y, a la vez, el Madrid más internacional; el punto de encuentro entre lo local y lo global, donde la tradición y la innovación se dan la mano. Un lugar para ‘los de aquí’, donde concentrar nuestra cultura y proyectarla al resto del mundo”.

En total, unos 3.000 metros cuadrados con una capacidad para unos 1.000 comensales donde no solo se pueden encontrar puestos de restauración, sino también tiendas gourmet especializadas.

Los mejores bares y restaurantes

Desde ahora los comensales que elijan Bernabéu Market cuentan con una gran variedad de opciones para los gustos de cualquier paladar, desde los productos ibéricos de Joselito hasta las hamburguesas de Manteca Burguers o los encurtidos de Greta La Vinagreta. Si quieres catar un buen pulpo tienes el A Feira Pulpería o si lo que te apetece es un kebab diferente, Kebah! es tu lugar.

También puedes comerte un buen arroz en Escudellar Arroces, probar los mejores paltos del chef Dani García en el puesto de Casa Dani o la pasta de Beata Pasta, además del sushi de Kogumi. Pero si lo que quieres es algo dulce, tienes disponible la Chocolatería 1902 para unos increíbles churros con chocolate para entrar en calor o Turrones 1880 para empezar a abrir el estómago a los dulces navideños.

Además, en Bernabéu Market también se encuentra integrado el Starbucks más grande de España con vistas al césped del Real Madrid. En el espacio también se encuentra Plaza Mahou, una microcervecería de Mahou San Miguel, la primera en un estadio de fútbol español.