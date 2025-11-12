La expareja contó que en sus fiestas se comía siempre “un buen cocido con todos sus vuelcos”

El veterano establecimiento abrió sus puertas a finales del siglo XIX

El cocido es una de las estrellas de la comida tradicional de Madrid y una opción perfecta para llenar el estómago en los meses de frío. Ni los famosos se resisten a este contundente clásico. Los Javis siempre han tenido muy claro cuál es el mejor lugar de la capital para disfrutar con este plato, como contaron en una entrevista para la Guía Repsol en 2018.

Cuando a la ya expareja tras 13 años juntos les pidieron que escogieran un sitio para comer y el plato que pedirían, Javier Calvo se decantó por el cocido del restaurante Malacatín (calle de la Ruda 5) y lo definió como “el mejor de Madrid”. Esta antigua taberna situada en el barrio de La Latina es uno de los restaurantes centenarios de la ciudad, por lo que fue declarado patrimonio de interés cultural y turístico. “El mejor cocido madrileño desde 1895”, indican sus redes sociales. La página web del negocio destaca su larga historia y que entrar en él es como hacer un viaje atrás en el tiempo a “un pequeño rincón del Madrid más castizo de finales de siglo XIX”. La decoración del local lleva décadas sin cambiarse.

A diferencia de algunos cocidos que se comen en otros lugares de España, el madrileño se presenta con sus ingredientes separados en tres vuelcos: la sopa, las verduras y las carnes. Los clientes de Malacatín pueden pedir que se lo sirvan completo en un solo pase, pero la tradición indica que primero va la sopa de fideos, que ganó el premio a mejor sopa de cocido en la 12ª Ruta del Cocido Madrileño. Después llegan los garbanzos con el repollo y, para terminar, las carnes. Tras todos estos alimentos, en el citado restaurante incluyen todavía más: “Un pollo entero y una deliciosa salsa de tomate con comino que ayuda a digerir mejor tan suculento plato”.

El negocio también ofrece la opción de pedir cocido a domicilio, algo que los Javis podrían haber hecho para servirlo en las famosas fiestas que hacían en la casa que compartían. En la misma entrevista revelaron que en ellas siempre se ha comido “un buen cocido con todos sus vuelcos” y también aseguraron que pueden cocinar ellos mismos este plato.

Su pasión por Japón

Mientras que Javier Calvo eligió el cocido de Malacatín, Javier Ambrossi compartió su debilidad por Janatomo (que estaba en la calle de la Reina, 27, Madrid). Se trata de un restaurante japonés de cuyo menú le fascinaba especialmente la sepia frita. Famosos como Pablo Alborán, María Esteve, Arturo Valls, Enrique Sarasola y Sara Baras pasaron por este lugar antes de su cierre por jubilación en 2023.

Calvo también recordó los estrechos y tradicionales bares del país en los que solo caben tres o cuatro personas, definiendo uno de ellos como un “sitio mágico” en el que acabas entablando amistad con tus compañeros de barra.

Los bares favoritos de los Javis

Los directores y guionistas también tienen sus barras de bar favoritas en Madrid. Javier Ambrossi siente predilección por la de Válgame Dios (calle Augusto Figueroa, 43), donde le gusta pedirse “un gin-tonic de lo que sea”. Este local le trae muchos recuerdos por ser un lugar donde trabajó, donde conoció mejor a la actriz Belén Cuesta y donde se gestó su obra ‘La llamada’.

Por su parte, Javier Calvo expresó que le encanta la coctelería Santamaría (calle Ballesta, 6) y señaló que allí habían puesto su nombre a un cóctel: “En realidad es un gin-tonic con un poco de amargante de vainilla, pero es que le hicieron uno a Brays Efe y yo me sumé porque… Pues me hacía ilusión. Un Javi Calvo”.