Con alma mexicana y lechazo: la mejor tapa de España en 2025 se come en Valladolid

El creador ha sido el chef Alejandro San José Birnbaum, del restaurante Habanero Taquería de Valladolid

Otro año más el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid ha elegido la mejor tapa de España de este 2025 entre las 46 propuestas que se reunieron en la Cúpula del Milenio. Allí, un jurado presidido por el chef con tres estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía 2025 a Mejor Chef Paco Morales, de Noor, eligió la mejor tapa entre unos candidatos que, en sus propias palabras, han sido de “un nivel altísimo”.

De esta manera, la tapa ganadora ha sido ‘MILPA’, del chef Alejandro San José Birnbaum, del restaurante Habanero Taquería de Valladolid (calle Duque de Lerma 4). Y viendo el nombre del restaurante que se ha llevado la mejor tapa, esta tiene, por supuesto, un toque de sabor mexicano.

“Estuve hace cuatro años y no pensé que repetiría. Estuve como estudiante y es increíble estar aquí y quiero agradecer a mi entorno por estas semanas de apoyo, estoy muy orgulloso de ser de Valladolid y de que se quede en casa”, ha declarado el chef tras su triunfo.

El segundo clasificado del XI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid ha sido para la tapa ‘Tronko Porko’ de Aitor Martínez Ros (Can Ros Restaurante. Burriana, Castellón), mientras que la tercera posición ha sido para la tapa ‘Perdiz, maíz y escabeche’ de Jesús Iván Anaya Gómez (Restaurante El Mirador de la Mancha, Ciudad Real).

Así es la mejor tapa

La tapa ganadora, ‘MILPA’, une lo mejor de la gastronomía mexicana con la de Castilla, una fusión que ha hecho la boca agua al jurado. La tapa se compone de una base de maíz rellena de lechazo guisado en salsa de tomatillo verde con piña encurtida en tepache y piñones, con lo que han logrado un premio de 10.000 euros.

Desde el propio restaurante reconocen que es una receta que no deja indiferente a nadie y que, además, se trata de una receta que no contiene gluten, por lo que es apta para celiacos.

La mejor tapa del campeonato mundial

En el plano internacional, la mejor tapa ha sido ‘Humo bajo la tapa’, del restaurante Al dente enoteca de Australia, bajo la dirección del chef Andrea Vignali, que también ha recibido 10.000 euros con el galardón.

“Lo más divertido es explicar cómo ha llegado el canguro para nuestra receta a Valladolid, ya que nos lo pararon en aduanas y tuvimos que ir a Italia a comprar más canguro. Quiero dar las gracias a mi familia y amigos y a todo Valladolid, son fantásticos”, explicó el cocinero al recoger el premio, ya que el canguro es el protagonista de su receta: un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de tartar de canguro cortado a mano y un gel de canguro.