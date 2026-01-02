Los 6 mejores restaurantes con huerto propio en Madrid

Inés Gutiérrez 02 ENE 2026 - 11:00h.

Imposible conseguir productos más frescos y de temporada que los de estos restaurantes con huerto propio

Madrid Fusión 2026: 6 planes VIP y catas exclusivas para foodies

Compartir







Una alimentación variada es una de las claves esenciales para que resulte lo más saludable posible, sobre todo si esas variaciones vienen de la mano de una gran cantidad de verduras y hortalizas. Aprender a preparar estos alimentos y que estén en su punto perfecto para ser devorados no es tarea sencilla, por eso encontrar restaurantes donde apuesten por ellos es siempre una buena idea.

Las hortalizas y verduras no solo son una forma estupenda de llenar el plato de color y sabor, también nos aportan nutrientes esenciales y lo hacen con un porcentaje bajo de calorías, algo que para muchas personas es esencial. Son un alimento ligero, lo que permite darse el capricho y comer un poco más, disfrutando de su sabor un poco más de tiempo. Pueden ser el perfecto complemento de un plato, sumado a la proteína, pero también los protagonistas ideales en muchas recetas.

PUEDE INTERESARTE Los 7 alimentos gourmet que puedes cultivar en un huerto casero

Una vez que aprendes a apreciarlas (algo para lo que en muchas ocasiones hay que esperar un poco de tiempo, pues no suele ser el plato preferido de los más pequeños de la casa), las verduras y hortalizas se convierten en indispensables y esto no ha pasado desapercibido para muchos profesionales de la cocina, que no solo los incluyen con gusto, sino que han encontrado la manera de que sean de la mayor calidad posible, con gasto cero a la hora de distribuirlos y siempre de temporada.

Esto no siempre es tarea sencilla y aunque seguro que hay más maneras de conseguirlo, tener su propia huerta en la que cultivar esas verduras que necesitan para preparar sus recetas parece una de las mejores ideas que podrían tener. De esta manera saben perfectamente lo que están poniendo en el plato para sus clientes, que agradecen saber que todo el proceso cuenta con el mismo cuidado y mimo. No solo la comida está hecha con cariño y habilidad, también está cultivada de la misma manera para que todo salga perfecto.

PUEDE INTERESARTE Las 3 degustaciones de trufa negra que no te puedes perder en Navarra

Los mejores restaurantes con huerto propio en Madrid

No es raro que muchos amantes de la comida gourmet no quieran dejar pasar la oportunidad de comprobar si esta idea es tan buena como parece y, por suerte para ellos, en Madrid hay algunos lugares donde esto se ha convertido en una práctica habitual. Estos restaurantes tienen su propia huerta, de la que cogen lo que necesitan para completar sus cartas. No te los pierdas.

El Huerto de Floren Domezáin. Los amantes de las verduras de calidad pueden relajarse, porque es lo que van a encontrar en este restaurante de la calle Génova de Madrid. Es uno de los más reconocidos de la capital gracias a su historia (lleva más de 30 años sirviendo comidas, aunque no siempre desde esta ubicación) y la calidad de sus verduras, que vienen directamente de la huerta de Floren en Tudela. Lo mejor de la gastronomía navarra sin salir de Madrid. El Qüenco de Pepa. De todas las verduras y hortalizas que se pueden encontrar en la carta de este restaurante, el tomate es la gran estrella, un producto que, como todos los demás, se cultiva con esmero y con cariño en la huerta que la chef Pepa Muñoz tiene en Ávila junto a Mila, y que trabajan gracias a la ayuda de su hortelano José. Un templo gastronómico donde prima la dedicación, sencillez y sensibilidad. Desborre. No cuentan con su propia huerta como tal, pero tampoco les hace falta porque cada día reciben en vehículos eléctricos la selección de hortalizas que Sapiens Sostenible cultiva en el parque agroecológico Soto del Grillo. Gracias a eso, la chef Lucía Grávalos puede dar forma a su cocina, basada en verduras de huertos ecológicos, ganadería en libertad y pesca sostenible gracias al apoyo de pequeños productores. Huerta de Carabaña. Cuenta con varios restaurantes y en todos ellos se puede disfrutar de los productos de su huerta, un cultivo orgánico y sostenible ubicado en Carabaña y que no solo puede probarse sentándose a una de sus mesas, sino que es posible comprar en su tienda online. Restaurante Sala (Guadarrama). Saliendo de la capital encontramos opciones como esta en Guadarrama, con un restaurante que busca la calidad y la excelencia y la encuentra sin olvidar lo importante que es respetar el medio ambiente, no solo apuesta por el reciclaje y cuenta con placas solares, también tiene su propia huerta con verduras de temporada. Restaurante Bancal. El fuego y las brasas son el alma de la cocina de este restaurante, donde no dudan en aplicar muchas técnicas culinarias precisas y tradicionales. También destaca su huerto urbano, donde consiguen los mejores productos de temporada para completar su propuesta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Restaurantes donde los productos de temporada les sirven de inspiración y que no solo apuestan por una cocina de calidad, también por productos naturales, que van directamente de la tierra a la cocina, para deleite de los amantes de la gastronomía.