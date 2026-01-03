1587 Prime es un 'steakhouse' fundado por los jugadores de fútbol americano Travis Kelce y Patrick Mahomes

El plato italiano que conquistó a Travis Kelce, el novio de Taylor Swift

Travis Kelce y Patrick Mahomes son dos famosos jugadores de fútbol americano que forman parte de la plantilla del equipo Kansas City Chiefs. Los deportistas han unido fuerzas con la empresa de restauración Noble 33 para crear 1587 Prime (1500 Baltimore Avenue, Kansas City, Misuri), un nuevo local en Estados Unidos que probablemente atraerá a muchos fans de Taylor Swift. El menú del establecimiento incluye un guiño a la cantante, que el pasado 26 de agosto revolucionó las redes sociales al anunciar su compromiso de boda con Kelce: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.

Los comensales que acudan al restaurante verán que en la carta de cócteles se encuentra uno llamado ‘The Alchemy’ (22 dólares), elaborado con una mezcla de vodka y cítricos, curasao seco Pierre Ferrand, bayas de aronia, arándanos, fresas, lima y oolong. ‘The Alchemy’ es también el título de una de las canciones de ‘The Tortured Poets Department’, disco que Taylor Swift publicó en 2024. La cantautora describe en este tema el inicio de un romance recurriendo a términos relacionados con el fútbol americano, hablando sobre un equipo, un trofeo o sobre “touchdown”.

Patrick Mahomes habló en una entrevista radiofónica sobre el hecho de incluir este cóctel en el menú del restaurante: “Obviamente, queríamos tener una oda a Taylor y lo importante que es, no solo para nosotros, sino también para esta ciudad. Creo que la gente estará superemocionada de probarlo. Tiene ese toque teatral y cosas así, que creo que les encantará, pero también es una bebida muy buena”. Además, en el menú aparece una ilustración de Taylor Swift con el número 18, rindiendo homenaje al número que lucía su prometido cuando jugaba al fútbol americano durante su juventud.

La carne de 1587 Prime

1587 Prime es un ‘steakhouse’, es decir, un restaurante especializado en distintos cortes de carne de vacuno. “Cofundado por Patrick Mahomes y Travis Kelce en colaboración con Noble 33, 1587 Prime se define por la intención en cada detalle, desde cortes cuidadosamente seleccionados hasta un paisaje sonoro que marca la pauta. Aquí el legado no solo se honra, sino que se transforma en algo completamente nuevo”, se puede leer en su página web.

Los responsables del negocio, afiliado al popular Loews Hotel Kansas City, lo describen como un moderno restaurante de carnes estadounidense que ha sido creado “para competir con los mejores del mundo”. “Con el mismo estándar de preparación, detalle y excelencia que define a los campeones de la ciudad, encarna el espíritu de Kansas City: audaz, enérgico y orgulloso de sus orígenes”, subrayan. Además, aseguran que ofrece una experiencia gastronómica “completamente nueva, inmersiva y de lujo”, dentro de un espacio distribuido en dos plantas que suman casi 930 metros cuadrados, incluyendo varios comedores privados, una cocina de primer nivel para el chef y carnes en exposición para los comensales.

El menú de 1587 Prime ofrece una amplia variedad de filetes de carne que obtienen de productores locales en ranchos ubicados en distintos puntos de Estados Unidos: el filete pequeño (170 gramos, 59 dólares) viene de Misuri, el chuletón (unos 450 gramos, 78 dólares) de Kansas y el ‘delmonico’ (un filete de lomo de más de 500 gramos, 135 dólares) de Washington. El negocio sirve cortes de wagyu de origen americano como un filete (95 dólares) y un ‘ribeye top cap’ (corte de lomo alto, 110 dólares) de Idaho, pero también importa este tipo de carne de Japón o Australia para otros platos. Fuera de la sección de carnes, los comensales encontrarán apartados dedicados a productos del mar, ensaladas y sopas, entre otros. Algunos ejemplos de estos otros platos son carpaccio de wagyu (33 dólares), tartar de atún (29 dólares), ensalada de la granja (19 dólares), sándwich de queso a la plancha con trufa negra (27 dólares), espaguetis con albóndigas de wagyu (para 2 personas por 68 dólares) y lubina asada (63 dólares).