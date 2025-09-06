Carlos Alcaraz disfrutó de una cena con su hermano, su entrenador y miembros de su equipo en la zona de Midtown Manhattan

Carlos Alcaraz ha viajado hasta Nueva York este verano, después de sus vacaciones en Sevilla, para participar en el US Open 2025, donde ya ha superado dos rondas al vencer al estadounidense Reilly Opelka y al italiano Mattia Bellucci. El viernes 29 de agosto pasará a la tercera fase de la competición, en la que se enfrentará al italoargentino Luciano Darderi. El murciano ha compartido durante estos días en sus redes sociales no solo su cambio de look, sino también una foto en la que se puede ver que salió a cenar y reponer fuerzas en un restaurante de La Gran Manzana. Lo acompañaron parte de los miembros de su equipo, incluidos su hermano Álvaro Alcaraz y su entrenador Juan Carlos Ferrero.

El tenista visitó Zuma Nueva York (261 Madison Avenue), un restaurante japonés que lleva abierto en la zona de Midtown Manhattan desde el año 2015. “Diseñado para reflejar la vibrante energía metropolitana y la diversidad cultural de la ciudad, Zuma New York es un restaurante de 100 asientos, revestido de hierro y cuero, con una gran barra de sushi, un salón en la planta superior, un bar con más de 80 botellas de sake y una parrilla robata”, indica su descripción. Además, cuenta con espacio para eventos y cenas privadas en unas salas que puedan configurarse como cuatro habitaciones o como una sola con capacidad para 500 invitados.

Qué comer en Zuma

Como se puede apreciar en su foto en Instagram Stories, Alcaraz y sus acompañantes pidieron para su mesa varias bandejas de sushi, un clásico en un japonés como Zuma Nueva York. La carta del restaurante ofrece una amplia selección de nigiris, makis, sashimi y otras piezas con pescado crudo y varios productos típicos de la gastronomía nipona. Por ejemplo, el sashimi moriawase, que es un surtido variado de cortes de pescado y marisco elegidos por el chef, se ofrece en 3 versiones: 6 piezas con 3 variaciones (43 dólares), 10 piezas con 5 variaciones (82 dólares) y 18 piezas con 9 variaciones (136 dólares). Otras posibilidades para probar sushi en el local son la selección del chef de 5 piezas de nigiris (48 dólares) o 9 piezas de nigiris (82 dólares).

La carta también reúne aperitivos, ensaladas, tempura y caviar, carne de wagyu y cortes de vacuno, así como carnes y productos del mar a la parrilla robata. Por otra parte, allí sirven menús omakase, que son menús cerrados en lo que el chef elige y que solo se pueden pedir para toda la mesa. Los comensales pueden escoger entre el menú signature (150 dólares por persona), el menú seasonal (de temporada, 195 dólares) y el menú premium (250 dólares).

Otros famosos en otros restaurantes Zuma

Zuma es una cadena de restaurantes japoneses que nació en Reino Unido, centrándose en ofrecer platos contemporáneos y marcados por la herencia culinaria de la gastronomía de Japón. Tras su primer establecimiento en Londres, la empresa se expandió con locales en distintos continentes, llegando a lugares como Nueva York, Miami, Las Vegas, Boston, Hong Kong, Maldivas, Dubái, Estambul, Roma, Milán, Cannes, Saint-Tropez, Miconos… También está presente en España con dos establecimientos: Zuma Madrid (paseo de la Castellana, 2) y Zuma Ibiza (paseo Juan Carlos I, 17, en la azotea del Ibiza Gran Hotel).

Carlos Alcaraz no es la única celebridad que ha probado la comida de Zuma durante el verano de 2025. En su localización en Nueva York también ha estado en agosto otro tenista, el estadounidense Taylor Fritz. En cuanto a Zuma Madrid, ha sido el restaurante elegido por Candela Peña y su hijo para celebrar la vuelta de la actriz a la capital tras varios meses fuera por trabajo, mientras que en Zuma Ibiza han estado cenando este verano Álvaro Morata y Alice Campello.