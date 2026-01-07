Amancio Ortega visitó el mismo mesón en Lugo dos veces mientras estaba haciendo el Camino de Santiago

¿Madrileño, gallego o montañés? Dónde comer los mejores cocidos de España

Compartir







El Camino de Santiago es una excelente manera de descubrir diferentes rincones de Galicia, incluso para famosos de origen gallego que conocen bien esta comunidad autónoma. Amancio Ortega fue uno de los peregrinos que hizo esta ruta, durante la cual descubrió un veterano mesón cuya comida logró conquistarlo. El empresario probó su cocido favorito en este lugar de la provincia de Lugo, ya que regresó para repetir al día siguiente y degustar otros platos de la carta.

El establecimiento al que nos referimos es el Mesón de Crecente (San Pedro de Mera, 4, Lugo), un restaurante que abrió sus puertas hace un siglo, en el año 1925, y que se encuentra en una aldea situada a unos 20 minutos en coche de la ciudad de Lugo. En el interior de este negocio centenario se pueden ver fotos de clientes muy famosos que pararon por allí, como Amancio Ortega, Manuel Fraga o Pepe Blanco.

PUEDE INTERESARTE Cocido maragato: el manjar que se come al revés

Loli Lamas pertenece a la tercera generación en estar al frente del Mesón de Crecente, sucediendo a su suegra Aurelia y a la suegra de esta, también llamada Lola. El fundador de Inditex quedó cautivado por su cocido gallego. “Vino dos veces. Estaba haciendo el Camino de Santiago, hace ya unos años, y aunque no tenía parada aquí, lo trajeron. Fue un señor maravilloso”, compartió con La Voz de Galicia.

PUEDE INTERESARTE Comer en un barco en Sanxenxo: así es el restaurante flotante del presentador Roberto Vilar

El cocido de Mesón de Crecente

El cocido es una de las especialidades de la casa y el plato que le ha dado la fama al Mesón de Crecente. Los ingredientes que lleva este plato tradicional son carnes como lacón, cachucha, chorizo y solana, unos productos a los que suman garbanzos, patatas y verduras de temporada. Lamas se encarga a diario de recoger en el huerto familiar las nabizas o los repollos, según la época del año, que utiliza para su cocido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Casi todo lo que sirve en las mesas del restaurante son productos que vienen de la casa: su marido es aficionado a la caza, por lo que a veces cuentan con carne de jabalí para el cocido, y la pareja tiene cerdos y gallinas entre sus animales. El mencionado plato se prepara de manera muy lenta durante varias horas en una antigua cocina de leña que fue traída desde Bilbao y cuyo fuego se enciende cada día a las 9 de la mañana. “Está en el restaurante desde cuando se casaron los abuelos”, contó la dueña en una entrevista.

Otras especialidades de Mesón de Crecente

El Mesón de Crecente ofrece una carta limitada en la que, más allá del cocido, aparecen otras de las especialidades de la casa. “Aquí hacemos solo cuatro platos: el cocido, que en las aldeas gallegas siempre fue fundamental; los pollitos tomateros; el gallo campero; y, en su época, la caza”, explicó Loli Lamas.

Cuando es temporada de caza, pueden incluir en su menú carne de corzo o de jabalí. La propietaria señaló que hacer la tradicional matanza del cerdo es algo bastante frecuente en su hogar: “Hacemos las matanzas cada 20 días”. En un solo año los visitantes del restaurante pueden llegar a consumir entre 50 y 60 ejemplares de dicho animal. Además, Lamas indicó que cada mes asa unos 70 gallos y guisa unos 200 pollos.

El mesón ofrece un menú del día entre semana a 15 euros, precio que sube a 22 euros los fines de semanas. Este menú incluye dos platos, uno de ellos a base de carne o pescado, un postre, pan y vino del país o agua.

Además de los platos citados, los comensales pueden probar allí caldo, callos, bacalao con guarnición, zorza y tortilla de patatas, de jamón o de chorizo. Entre los postres aparecen el flan casero, la tarta helada y el queso con membrillo.