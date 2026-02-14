Los restaurantes más románticos de Madrid, según la Guía Michelin

Daniel Brito 14 FEB 2026 - 10:00h.

La Guía Michelin nos ayuda a conformar una lista de mejores restaurantes para San Valentín con los que sorprender a tu pareja

Menú afrodisíaco para San Valentín: ¿y si resulta que funciona?

Compartir







Llega San Valentín, el día del año donde el amor rebosa por los cuatro costados, cuando ves ramos de flores en cada mano o cuando por la noche las mesas para dos son las principales reservas que tienen los restaurantes, con las parejas aprovechando la festividad para volver a tener una cita romántica. No obstante, puede que no sepas muy bien a dónde ir a cenar en el día más romántico del año, así que te damos algunas opciones que recomienda la Guía Michelin para cenar en San Valentín en Madrid. ¿Con cuál te quedas?

Clos Madrid

En una de las zonas más concurridas de la capital española se encuentra Clos Madrid (Reimundo Fernández Villaverde 24), con una estrella Michelin, un restaurante bajo el mando de Marcos Granda donde se puede degustar la cocina actual creativa sin perder los sabores y la esencia tradicional, donde los detalles marcan la diferencia con el mejor producto de temporada.

Coque

Con dos estrellas Michelin, el restaurante Coque de Mario Sandoval (Marqués de Riscal 11) es todo un viaje gastronómico donde los sentidos juegan un papel fundamental más allá del sabor y el olfato, ya que la imaginación o el tacto son esenciales para disfrutar de la experiencia. Sin duda, una velada inolvidable si quieres sorprender a tu pareja.

PUEDE INTERESARTE Los nuevos restaurantes dos estrellas Michelin 2026: cuánto cuestan y qué se come

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Paco Roncero

El chef Paco Roncero pone nombre a su propio restaurante con dos estrellas Michelin en Madrid (Alcalá 15), en el Real Casino de la ciudad. Si deseas una noche especial, esta puede ser una de las mejores opciones, con una cocina moderna que juega entre el pasado y el presente, sin perder la esencia de la gastronomía de siempre, pero sabiendo adaptarla a la gastronomía actual, a las técnicas nuevas y esas ideas que surgen gracias a años dedicado a la cocina.

El Invernadero

Si quieres huir de los platos con proteína animal para disfrutar de una cocina con vegetales, El Invernadero, el restaurante de Rodrigo de la Calle con una estrella Michelin (Ponzano 85), es el lugar perfecto para disfrutar de sus distintos menús verdes, donde el producto animal es un aderezo de lo vegetal, el verdadero protagonista de su oferta culinaria.

Ovillo

Javier Muñoz-Calero pone alma a Ovillo (Pantoja 8) con una cocina basada en los viajes, las vivencias, el contacto con otras gastronomías y un carácter propio con base en la honradez. En definitiva, una cocina que su chef define como clásica e internacional, ofreciendo un recetario tradicional de aquellos lugares que le han marcado gastronómicamente, desde Francia, Suiza o Tailandia, hasta la cocina catalana o vasca.

Gaytán

El chef Javier Aranda cuenta con una estrella Michelin en Gaytán (Príncipe de Vergara 205). Más allá de su menú, cuenta con una carta para los clientes del día a día, donde el producto de temporada es el gran protagonista de su oferta gastronómica en una experiencia sin igual, ya que su cocina está dentro de la sala, pudiendo ver en directo cómo se elabora lo que vas a comer.

Saddle

Con una estrella Michelin, Saddle (Amador de los Ríos 6) ofrece una propuesta gastronómica para enamorar a cualquiera, por eso mismo ofrecen durante San Valentín música en vivo con el violinista Botti para darle un toque mayor de romanticismo a esas veladas de enamorados donde podrán disfrutar de una gastronomía inspirada en las raíces clásicas y contemporáneas de nuestra cocina.