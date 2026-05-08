Redacción Gastro 08 MAY 2026 - 09:33h.

'Madrid a Cielo Abierto' es una iniciativa que abre las azoteas de los mejores hoteles de la capital española

El hotel madrileño donde Ana Milán desayuna cada domingo: "Eso es ley"

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Ni desayuno, ni almuerzo. Breakfast y lunch al mismo tiempo para los que se levantan tarde y quieren algo más que un café con leche. La propuesta de “Madrid a cielo abierto”, organizado por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), está dedicada a la gente a la que le gusta disfrutar que quiere alargar las mañanas y compartir las vistas desde azoteas únicas. Para ellos estos seis brunch con sabor castizo, que se disfrutan en las azoteas y terrazas primaverales.

Después de una semana agotadora, un brunch te servirá para paladear la ciudad con la calma del 'finde' y detenerte a disfrutar de Madrid con otra mirada, porque cuando no tienes prisas los sentidos se agudizan... y si lo haces en compañía, es todavía mejor porque el brunch es además una experiencia social para reunirse con amigos, compartir en pareja o en familia con los que, a veces el día a día, no lo permite.

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La diversidad de la oferta gastronómica de los brunch que patrocina “Madrid a cielo abierto” es amplia: repostería típica, picoteo salado, bebidas calientes y cócteles, opciones saludables y propuestas más flexibles porque no es cualquier día, sino el día del brunch. Así que te puedes permitir ciertas cosas.

En los últimos años, el brunch ha crecido en popularidad y más que un asunto puramente gastronómico está envuelto en un halo de disfrute que combina además, ocio y estilo de vida. Estos seis que te proponemos, cuentan además con unas vistas privilegiadas de Madrid.

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El Four Seasons Hotel Madrid

Propone convertir el domingo en un plan en sí mismo con su brunch exclusivo de Dani Brasserie. El buffet incluye pescados, carnes, quesos, embutidos, panadería artesanal y una selección de platos a la carta con vinos y cócteles. (125 euros por comensal)

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Brunch 360º de Riu Plaza España

Ofrece gastronomía de altura con vistas para arrancar el día con el mejor ánimo: a mesa puesta con hogaza de masa madre y semillas, croissant, jamón de pavo natural, tomate rallado, aceite de oliva virgen extra, mantequilla, mermelada, yogurt, frutas por si eres más tradicional, aceite de oliva virgen extra, mantequilla, mermelada, yogurt Pastoret, zumo natural, macedonia de frutas. Tiene un plato fuerte para escoger entre huevos rotos, tortilla, salmón, aguacate, entre otros. (38,50 euros).

El Jardín de Diana de Hyatt Centric Gran Vía

Se celebra todos los domingos en un entorno privilegiado en pleno corazón de Madrid con platos fuertes, pero también bollería artesanal, panes, embutidos ibéricos y quesos, y otras propuestas saludables del chef. Gozo para el paladar pero también para la vista porque el jardín está en la azotea del hotel desde donde podrás disfrutar de un Madrid de altura. (48 euros).

NH Collection Madrid Suecia

Lo anuncian como el único brunch que no es un brunch porque está organizado como un menú degustación con una decena de pases. En las bandejas encontrarás croissant con salmón ahumado, huevos curados, montaditos de tartar, de fuet y atún rojo con boniato, mango y remolacha, carpaccio crujiente de gambas, torreznitos con puré de boniato calamares bravos y milhojas de ternera con salsa del chef. No faltará dulce a tu domingo porque ofrecen una exquisitez: el Bombón choco-trésor con una brocheta de fruta que se quedará en tu memoria por tiempo indefinido.

Only You Hotel Atocha

Por 39 euros tendrán, además de brunch "a lo grande", calma y disfrute... ¡¡Y música en directo!! Proponen a los amantes de los desayunos tardíos en una terraza panorámica situada en la séptima planta del hotel que empieza con una mimosa, una mezcla de zumo de naranja y champagne, que puedes disfrutar con una Wagyu Burger o huevos Benedictine o el Sándwich Cubano, entre otros platos. Tienen un delicioso croffle, que no es otra cosa que un cappuccino suave que podrás acomodar con una tarta de queso Donostiarra.

Inhala hotel Garden

En el centro de Madrid, en la calle San Bernardo. Una opción de brunch a 34 euros en un espectacular jardín colgante. Para comer hay de todo que empieza con una copa de cava rosado, quesos, jamón Ibérico, croissant, tostas de pan de semillas y cristal con tomate rallado y aceite de oliva virgen; yogurt cremoso con muesli y frutos rojos, pasta fresca con guanciale y parmesano. Ya más en serio puedes completar con huevos Benedict, con salmón o jamón ibérico sobre aguacate, steak tartar de vacuno, hamburguesa de vacuno con cebollita confitada o salmón marinado con quinoa y huevo poché. Si quieres terminar por todo lo alto puedes elegir entre una tarta de tres quesos o una refrescante macedonia de frutas con espuma de yogurt.