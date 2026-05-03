Rocío Ponce 03 MAY 2026 - 12:00h.

Una de las mejores sensaciones de alojarse en un hotel de lujo es tomar su desayuno, Ana Milán no renuncia a ello aunque duerma en su casa

Desayunos: del pan tostado a la jungla global

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Cuando te alojas en un hotel de lujo, cada persona valora ciertos detalles que marcan la diferencia. Uno puede ser la cama, cómoda, grande, con muchos cojines... Dormir relajado entre esas sábanas de calidad no tiene precio y pareciera que ese colchón tiene algo especial con el que el de tu hogar no puede competir. Otro de los grandes placeres de un hotel es su desayuno (ya lo tomes en la cama o en su cafetería). Algunos disponen de buffet y/o puedes pedir a la carta una mimada selección que sigue las tendencias gastro del momento, sin olvidar los clásicos que no fallan ni pueden faltar en un buen desayuno. Seguramente, Ana Milán sea una de estas personas.

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La actriz y presentadora del programa de entrevistas 'Ex. La vida después' -los miércoles en Cuatro-, ha chivado a sus seguidores de Instagram (Milán, que tiene 1,6 millones de seguidores que la han convertido en toda una influencer) uno de sus secretos mejor guardados para desayunar en Madrid.

Y no te sorprenderá saber que es un hotel de 5 estrellas de Madrid. La actriz que saltó a la fama en 'Camera Café' en 2005, confesó que cada domingo desayuna en un espacio privilegiado, relajado y donde priman el cuidado y los sabores. "Los domingos se desayuna en Palacio de los Duques Gran Meliá. Eso es ley", mostró Ana Milán en un story en el que se podía ver el precioso salón en el que comenzaba el día.

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Este hotel de cinco estrellas, que en realidad es un palacio del siglo XIX, tiene una preciosa fachada isabelina y está ubicado en pleno corazón de Madrid. El hotel, inspirado en la obra de Velázquez, se encuentra entre la Plaza de Oriente y la Gran Vía, una zona conocida como el Madrid de los Austrias. Combina tradición con diseño contemporáneo, jardines históricos, vistas privilegiadas desde la azotea y alta cocina local en su restaurante.

En la carta de desayuno que cada domingo repasa Ana Milán no faltan los zumos antioxidantes, energéticos y depurativos, además del clásico zumo de naranja natural. Además de disponer de frutas y cereales, destaca su carta de huevos en la que puedes elegir entre tortilla francesa y de patatas. Los siempre buscados huevos Benedictine, los Royale, con cebolla y trufa o huevos con aguacate.

Además de opciones de tostadas con diferentes tipos de pan que combinar con aceite, tomate, y charcutería, por supuesto, también podrás pedir un bocado dulce en forma de tartas, croissants, etc. Cafés, tés e infusiones te ayudarán a comenzar el día con energía y la calma necesaria, especialmente si es domingo.

Los mejores desayunos de hotel de España

Si eres fan de los desayunos de hotel, seguro que te interesa saber lo que opinan los expertos de Madrid Fusión 2026. En la tercera edición de este galardón, se reconoce el esfuerzo de los hoteles españoles para alcanzar la excelencia con la primera colación del día. Los dos primeros premios, en las categorías de Grandes Hoteles y Hoteles Boutique, recayeron en el Hotel Castilla termal Monasterio de Valbuena en Valladolid y el Hotel Balarés de A Coruña.

El primero es un hotel 5 estrellas ubicado en el municipio de San Bernardo y que está integrado en un precioso monasterio cisterciense del siglo XII. El suyo es un desayuno de mucho nivel que combina el servicio de bufé con una carta de platos calientes al momento. No tienes que estar alojado para poder degustarlo, eso sí, recuerda reservarlo. Panes artesanales, miel de calidad, huevos de gallina castellana negra, cecina...

Y en la categoría de Hoteles Boutique, destacó el del Balarés, en la localidad de Ponteceso (A Coruña). En este caso, el desayuno con vistas que ofrece no tiene bufé y cambia cada día. Al recoger el premio en Madrid Fusión, la responsable explicó que se basa en fruta, jamón, tomate, bollería… Y luego, ofrece otras recetas: "Por ejemplo, muchas veces tenemos filloas, tortitas, tortilla de patata… También zumos de fruta recién exprimida y pan de calidad”.

Si buscas plan en Madrid, como Ana Milán, entre los nominados al premio nos encontramos con el desayuno del Coolrooms Palacio de Atocha. Un hotel urbano y céntrico con un desayuno ofrecido bajo una carpa desplegada en un jardín interior junto a una antigua alberca. Aunque no tiene bufé, destaca su carta de platos fríos y calientes, opciones saludables y variedad de platos de huevos.