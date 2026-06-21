Lía Gómez 21 JUN 2026 - 09:00h.

El sello Thai SELECT, impulsado por el Gobierno de Tailandia, distingue a 28 restaurantes en España que destacan por respetar las recetas, ingredientes y técnicas originales.

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La cocina tailandesa se ha convertido en una de las más populares del mundo. Platos como el pad thai, el curry verde o la sopa tom yum forman ya parte de las cartas de miles de restaurantes repartidos por todo el planeta. Sin embargo, encontrar establecimientos que mantengan la esencia de esta gastronomía no siempre resulta sencillo. Precisamente para ayudar a identificar los restaurantes que ofrecen una experiencia realmente auténtica nació Thai SELECT, un sello creado por el Ministerio de Comercio de Tailandia que reconoce a aquellos locales que respetan las recetas tradicionales, utilizan ingredientes originales y siguen las técnicas de cocina propias del país asiático.

Actualmente, más de 1.800 restaurantes repartidos por 70 países cuentan con esta certificación. España suma ya 28 establecimientos distinguidos con este reconocimiento oficial, convirtiéndose en uno de los países europeos con mayor presencia de restaurantes avalados por las propias autoridades tailandesas.

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Madrid, la provincia con más restaurantes

Madrid concentra el mayor número de restaurantes con sello Thai SELECT de toda España: once en total. La oferta es amplia y permite descubrir diferentes formas de acercarse a la cocina tailandesa, desde propuestas más tradicionales hasta conceptos inspirados en la gastronomía callejera que triunfa en Bangkok.

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Los establecimientos reconocidos en la capital son Aroy Thai, Aroy Thai Heron City, Baiyor, Bus Bar 8, Kai Thai, Krachai, Krathong Thai, Pui's Thai Tapas, Thai Garden, Thaidy y Yothai. Todos ellos han conseguido el distintivo gracias a su compromiso con la autenticidad de la cocina tailandesa y el uso de ingredientes y técnicas fieles a la tradición.

Cataluña reúne seis

Cataluña se ha convertido en otro de los grandes puntos de referencia para los amantes de esta gastronomía. Barcelona cuenta con tres restaurantes reconocidos por Thai SELECT: Lamai Thai Tapas, Lamun Cuina Thai y Thai Barcelona Royal Cuisine.

La provincia de Girona también figura en la lista gracias al restaurante Chao Phraya, mientras que Tarragona aporta otros tres nombres destacados: Little Bangkok, Prik Thai Restaurant Tailandés y Thai Salou by Sai Jai.

La concentración de establecimientos certificados demuestra el interés que existe en esta comunidad por una cocina que ha sabido conquistar a los comensales gracias a su combinación de sabores dulces, salados, ácidos y picantes.

Baleares, Valencia y Málaga también forman parte de la ruta

La ruta Thai SELECT continúa por algunos de los destinos turísticos más visitados del país. En las Islas Baleares figuran Mango Thai y Thai Menorca, dos restaurantes que acercan los sabores del sudeste asiático a residentes y visitantes.

Por su parte, la Comunidad Valenciana está representada por Nam Prik Thai, mientras que Andalucía cuenta con Sala Thai, en Málaga, uno de los establecimientos que ha logrado el reconocimiento oficial del Gobierno de Tailandia.

Todos ellos comparten un mismo objetivo: ofrecer una experiencia gastronómica que transporte al comensal a las calles y mercados tailandeses sin necesidad de salir de España.

Tenerife suma tres restaurantes reconocidos

Las Islas Canarias también tienen un papel destacado dentro de esta selección. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentran Naphid Thai Cuisine, Restaurante The Oriental y Ristta Thai Food. Su inclusión en la lista refleja el creciente interés que despierta la cocina tailandesa en uno de los principales destinos turísticos del país, donde cada vez son más los viajeros que buscan experiencias gastronómicas internacionales de calidad.

Del norte de España hasta Extremadura

La presencia de restaurantes Thai SELECT no se limita a las grandes ciudades o a los principales destinos turísticos. El listado incluye también establecimientos repartidos por otros puntos de la geografía española. En Galicia destaca Thai Bangkok Cuisine, ubicado en A Coruña, mientras que Asturias cuenta con Bangkok 14. Extremadura completa la ruta gracias a Sawadi, en Badajoz. Tres ejemplos que demuestran cómo la gastronomía tailandesa ha logrado abrirse camino en diferentes rincones del país manteniendo intacta su identidad culinaria.

Una garantía

Más allá de una simple recomendación gastronómica, el sello Thai SELECT funciona como una garantía para quienes buscan descubrir los sabores más auténticos de Tailandia. Los restaurantes que forman parte de esta selección han sido reconocidos por respetar las recetas tradicionales, emplear ingredientes originales y ofrecer una experiencia que refleja la riqueza cultural y gastronómica del país.

Una oportunidad para recorrer España a través de 28 restaurantes que cuentan con el respaldo de las propias autoridades tailandesas y que permiten disfrutar de una de las cocinas más apreciadas del mundo sin necesidad de coger un avión.