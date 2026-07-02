Rocío Ponce 02 JUL 2026 - 14:13h.

La Guía Repsol continúa con su Puesto en el Mercado de Vallehermoso (Madrid), un rincón culinario de lo más especial en el que se van sucediendo muestras de los mejores restaurantes españoles

Una mirada más profunda a Caleña, el restaurante de Ávila que se está haciendo un merecido hueco

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El Puesto Guía Repsol vuelve a animar el Mercado de Vallehermoso de Madrid con una propuesta 100% irresistible para los primeros días del mes de julio. Esta pop-up gastronómica que sirve de escaparate para chefs distinguidos con Soles y Soletes de Guía Repsol procedentes de distintos restaurantes de España y Portugal abre sus puertas a dos nuevas propuestas: el 1 y 2 de julio estarán con la cocina de Caleña (1 Sol) y el 3 de julio se podrá vivir la Noche de verano con Los 33 (1 Sol).

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En Caleña (Ávila) nos encontramos con el equipo capitaneado por Diego Sanz, que toma la barra de El Puesto durante dos días dentro del ciclo Pop-Up Fresh, dedicado a jóvenes cocineros con Soles. En los servicios de comida y cena, este restaurante abulense llevará hasta El Puesto un menú degustación exclusivo que reinterpreta la tradición castellana con una mirada contemporánea. Después, le darán el testigo a uno de los sitios de moda de Madrid, los 33, con su divertida propuesta gastro (no faltará su ya icónico bikini), una amplia carta de cócteles y DJ.

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De Ávila a Madrid con Caleña

La propuesta, según ha comentado el chef a Guía Repsol, es un menú "fresquito, con los maravillosos productos de temporada que nos ofrece el verano". Todos los platos de este menú único de 45€ que ha diseñado para el Puesto Guía Repsol del Mercado de Vallehermoso están disponibles en la carta de Caleña.

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Entre ellos destaca especialmente la ventresca de atún rojo en crudo con emulsión de piparras frescas, pero te contamos todos los seleccionados para este menú veraniego que se compone además de entrantes de sardina, higo y almendra, la croqueta de cecina, la codorniz con zanahoria y vino dorado; el champiñón, salvia y salsa bourguignonne; su torrezno con cebolla perla y yema de huevo; o su chuleta con pimiento morrón y pilpil.

¿Y de postre? Otro plato con su sello más personal. "Está inspirado en un reciente viaje que hicimos el equipo de Caleña a nuestros colegas de Aquiara (Un Sol 2026), en Menorca. Se trata de un sorbete de melón cantalupo amarillo osmotizado en pomada, un licor típico menorquín a base de ginebra y limonada; se acompaña con gel de pepino y aceite de hierbabuena. Un postre superfresquito para estos calores", según explica. Además, cuenta con dos fuera de carta, su empanadilla de cuellos de lechazo (6 euros) y la tarta de chocolate (8 euros).

Los 33 en el Mercado

Desde que abrieron sus puertas en 2022 en el barrio de las Salesas de Madrid, la propuesta de Los 33 no ha dejado de ganar adeptos. Su ambiente, su música y sus platos han conquistado a todo el que cruza sus puertas y acaban haciendo cola por entrar. Ahora traslada el concepto hasta el mercado de Vallehermoso y ¡funciona! Por si te lo preguntas, sí, su bikini de prosciutto a la brasa estará disponible en una completa carta de tapas para la Noche de verano de Los 33, de la que tenemos todos los detalles.

Tapa de cecina de Wagyu japonés

Tapa de piparras a la brasa

Empanadita de chamizo

Huevo relleno Los 33

Anchoa de Santoña en tosta con mantequilla ahumada

Tapa de bikini a la parrilla de prosciutto fino, queso havarti y mantequilla

Tapa de chuletitas de vaca Angus

Tapa de espinacas salteadas con piñones, pasas y mucho parmesano

Tapa de milanesa de cuadril de novillo uruguayo

El pimiento de Javier Goya

Flan de mascarpone con dulce de leche

Pan de masa madre con aceite picual virgen extra Verde Esmeralda

Cócteles

Paloma - (Tequila, zumo de lima, sirope y soda de pomelo).

El viajero - (Ron añejo con mantequilla ahumada, zumo de lima y sirope).

El Gaucho - (Mezcal calenda artesanal, clarificación de sandía, clarificación de lima, sirope de salvia clarificado y St. Germain).

Como imaginarás, para los menús degustación (como el ciclo Fresh! en el que participa Caleña) es imprescindible reservar a través de la app de Guía Repsol. Sin embargo, para las noches de mercado como la que protagoniza Los 33 el día 3 de julio, el acceso es libre hasta completar aforo. Suelen comenzar sobre las 20 horas aproximadamente, merece la pena ir con tiempo para no perderse un evento único como este.