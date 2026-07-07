Alida es una joven malagueña de 25 años que tiene dos enfermedades degenerativas y a la que han concedido la eutanasia

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MálagaLa historia de Alida Azabal Martín, una malagueña de 25 años que ha conseguido que se apruebe su eutanasia, ha comenzado a difundirse en redes sociales tras la publicación de un vídeo en el que su madre, Virginia, solicita la colaboración ciudadana para ayudar a cumplir algunos de los últimos deseos de su hija.

Según explica la progenitora en sus redes sociales, Alida padece una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa y el síndrome de Aicardi-Goutières, ambas de origen genético y que no tiene cura. Estas dos enfermedades genéticas, degenerativas y sin cura han deteriorado gravemente su estado de salud provocándole dolores y constantes visitas al hospital.

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Los dos últimos deseos de Alida

En un vídeo compartido en sus redes sociales, Virginia, madre de Alida, explica que su hija tiene autorizada la eutanasia desde el mes de noviembre de 2025. Sin embargo, el procedimiento permanece aplazado porque Alida Azabal Martín no quiere morir hasta que no pueda cumplir algunos de sus últimos deseos.

Con ese objetivo, la familia ha publicado un vídeo en TikTok en el que solicita la colaboración ciudadana para poder afrontar los gastos derivados de dos viajes muy especiales para Alida Azabal Martín. La campaña busca recaudar fondos para cubrir el desplazamiento, el alojamiento y otros gastos necesarios para que la joven malagueña pueda disfrutar de sus últimos deseos: nadar con leones marinos en Elche y visitar el Oceanografic de Valencia.

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El primero de los deseos de Alida consiste en visitar Rio Safari Elche para nadar junto a leones marinos. Según explica su madre, el centro les ha comunicado la posibilidad de realizar esta experiencia durante un fin de semana de la segunda quincena del mes de julio, una oportunidad que la familia espera aprovechar si consigue reunir los fondos necesarios para costear el viaje.

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El segundo deseo es visitar el Oceanogràfic de Valencia y recorrer sus instalaciones con "tranquilidad" ya que la enfermedad le provoca a Alida un importante cansancio y la joven necesita desplazarse en silla de ruedas, por lo que cualquier viaje requiere una planificación específica y supone un gasto añadido. A ello se suman los costes del transporte, el alojamiento y las dietas durante la estancia.

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Precisamente por ese motivo, Virginia hace un llamamiento a la solidaridad y ha puesto en marcha esta recogida de fondos.

Las enfermedades de Alida

Según explica Virginia, una de las patologías que padece su hija es una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa. Al parecer, se trata de una enfermedad degenerativa para la que actualmente no existe cura ni un tratamiento que permita detener su evolución. En el caso de Alida, la enfermedad se encuentra en una fase muy avanzada y ya ha afectado a diferentes órganos, provocándole un dolor constante y una importante limitación en su vida diaria.

Virginia explica que los médicos también han detectado una segunda enfermedad genética a su hija: el síndrome de Aicardi-Goutières, una patología poco frecuente que tampoco tiene cura. Según indica, el único tratamiento disponible tiene carácter paliativo y está dirigido a aliviar algunos de los síntomas.

25 años conviviendo con dos enfermedades degenerativas

La madre explica que, debido al estado de salud de Alida y al sufrimiento que padece, la joven malagueña de 25 años ha pedido la eutanasia. La solicitud de Alida ya ha sido aceptada. Sin embargo, la familia ha decidido aplazar la eutanasia de la joven hasta que Alida pueda cumplir sus dos últimos deseos.

Más allá de la ayuda económica, la madre también aprovecha la grabación para dar visibilidad a las enfermedades que afectan a su hija. Según explica, considera que muchas patologías raras continúan siendo poco conocidas y que la falta de investigación dificulta el desarrollo de nuevos tratamientos.

La petición de la familia continúa compartiéndose en las redes sociales con el objetivo de reunir los fondos necesarios para que Alida pueda viajar a Elche y Valencia y así disfrutar de estos dos últimos deseos tras vivir durante sus 25 años con dos enfermedades degenerativas que han condicionado profundamente su vida.