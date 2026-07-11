Jesús Rojas 11 JUL 2026 - 09:00h.

Pocos cocineros se conocen tan bien esta zona de Málaga como Paco Martín (Bar FM), que lleva muchos años veraneando allí con su familia. ¡Toma nota de sus tres recomendaciones!

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Si has estado alguna vez en ese bar de apenas 50 metros cuadrados que abrieron los padres del chef Paco Martín allá por 1985, te puedes hacer una idea del nivel de las recomendaciones que nos van a dejar estos expertos en pescado que, tarde o temprano, seguro podrán lucir una estrella Michelin en su fachada. Aunque lo primero que conviene dejar claro es que sus chiringuitos no se ubican donde te estás imaginando: "No solemos veranear en la costa de Granada, generalmente nos vamos a Torrox, que está entre Nerja y la Caleta de Vélez. Allí tenemos un apartamento y solemos ir a comer mucho por la zona de la Axarquía en esta época del año". Nos lo cuenta Paco, el hijo de Paco y Rosa (Macías) que hace más de tres años dejó su trabajo de ingeniero industrial para continuar con este bar que seduce a todo el que lo visita.

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No solo por el arte que tienen a la hora de trabajar el mejor pescado y marisco (salmonete, pijota, gallopedro, gallineta, pargo, quisquilla, gamba blanca o cigala) que le provee su pescadero de confianza, Espinete. Sino por esa bodega que hace tiempo que superó las 350 referencias referencias nacionales y francesas (100 de ellas de Champagne), donde encontramos productores de culto de la talla de Jérôme Prévost, Roulot, Pierre-Yves Colin-Morey, Charles Lachaux, Richard Leroy o Comte Liger-Belair.

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Pero no nos desviemos, que hoy hemos venido a hablar de chiringuitos, ese concepto que a nuestro entrevistado le gusta casi tanto como a nosotros: "Es sinónimo de arena, playa, comer en bañador, desconexión, esa cerveza sudada por la condensación del ambiente... En definitiva, es felicidad. Yo siempre lo identifico con las vacaciones, con estar relajado, con haber salido de Granada capital y con un cambio de aires. Más allá de que coma mejor o peor, a mí el mar siempre me relaja, el plan de chiringuito me parece maravilloso. Todos los recuerdos que me vienen a la cabeza, ya sean con familia o con amigos, son siempre muy buenos". Dicho esto, aquí van sus tres recomendaciones para este verano:

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El Saladero

La primera parada que nos propone Paco nos lleva hasta un negocio familiar con más de 60 años de historia que hoy en día lo regente Juan, aunque su madre Puri es quien sigue haciendo magia en la cocina a sus 70 años. "Me parece brutal todo lo que hacen en este sitio con alma y con mucha historia", señala nuestro anfitrión cuando le preguntamos por el motivo que le ha llevado a incluirlo en este listado de chiringuitos imperdibles en la Axarquía. El Saladero, ubicado en lo que era el bar del antiguo puerto de la zona, destaca por su relación calidad-precio y es perfecto para aquellos que quieren comer -no solo pescado y marisco, también carnes y arroces- a pie de playa el producto que les llega directo de la lonja.

"Es un chiringuito puro y duro, en el que comes con los pies metidos en la arena. Trabajan los espetos que es una locura, manejan muy buen producto y van sobrados de oficio y de conocimiento. Es el sitio donde más a gusto estoy cuando bajo por esa zona. Me encanta ir los domingos para comer mi pescadito rico. Te recomendaría desde un gallopedro o una gallineta espetada, hasta unos salmonetitos, jurelitos, sardinas... Y la carta de vinos también merece mucho la pena, tienen champanes, vinos de Francia, una muy buena selección nacional... Y como abren siempre los domingos, suelo ir también mucho en invierno, que la playa está mucho más tranquila".

C/ Real (Caleta de Vélez, Málaga)

Chinchín Puerto

Si la Guía Michelin dice que "no te puedes perder las quisquillas de arrastre, las coquinas, el popular borriquete o su maravillosa ensaladilla rusa (la mejor de España en 2020)", habrá que hacerle caso. La terraza de Chinchín Puerto está justo enfrente del puerto deportivo, pero no es ese el motivo que le ha llevado al chef granadino que mejor se conoce esta zona a recomendarlo a todos nuestros lectores. "Es más un restaurante que un chiringuito, pero es que me gusta mucho. Está a pie de puerto y siempre he comido allí súper bien. Lo montó un hombre que ha sido pescador toda la vida, Sebastián, porque a su mujer, Lourdes, le gustaba cocinar, y se lanzaron en 2015 con este proyecto en el que también están su hija, su yerno... Destacaría su conocimiento de los pescados y los guisos marengos".

Más de una década después, Chinchín Puerto sigue brillando con luz propia gracias a platos como el mencionado cartuchito de quisquillas, que llegan a la mesa en su justo punto de cocción, o las también mencionadas coquinas, que apenas pasan unos segundos en la sartén antes de ser devoradas en la mesa. En realidad, aquí te puedes pedir, con total tranqulidad, cualquier pescado que tengan en carta ese día, ya sean salmonetes, raya, gallopedro… Porque Sebastián Martín y Lourdes Villalobos, que fueron armadores de un barco de pesca, cuentan actualmente con Belén Abad como jefa de cocina, y esto les está llevando a alcanzar la excelencia a la hora de elaborar los pescados y mariscos. Y un último apunte de Paco que no deberíamos pasar por alto: "También tienen buena carta de vinos y te atienden muy bien, lo cual siempre se agradece".

Puerto de la Caleta de Vélez (Málaga)

La Farola

Cualquiera que haya pasado alguna vez por Torrox Costa o alrededores, sabe de la existencia de La Farola, muy popular entre los turistas y el público local durante varias décadas. Muchos se sienten atraídos por su bonita terraza exterior con grandes ventanales y vistas al mar, pero en realidad es al probar sus platos cuando se enamoran ya de por vida de este restaurante familiar que lo abrieron los padres de Carlos y Francisco, los dos hermanos que están en cocina y en sala. La madre, Araceli, también sigue al pie del cañón en este bastión playero en el que, como habrás adivinado, te recomendamos reservar con mucha antelación. Ahora vas a entender por qué.

"Tengo la suerte de tenerlo justo enfrente de mi casa. Prácticamente comemos y cenamos allí todos los días en vacaciones", nos cuenta de primeras Paco Martín. Y le dejamos que prosiga: "En este caso, trabajan con carnes (cocinadas en el Josper), pescados y mariscos de muy buena calidad, pero la carta es muy amplia, ya que están recibiendo clientes durante todo el día sin parar. Te puedes comer unas quisquillas, una gallineta frita... No tiene precio poder estar comiendo así mientras ves la playa. Para mí, es el mejor restaurante de todo Torrox, no solo de la costa". Y después de esto último, lo lógico es que ya estés reservando en La Farola, aunque sea para el año que viene.

Avenida de España, s/n (Torrox Costa)