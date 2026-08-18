Lía Gómez 18 AGO 2026 - 13:32h.

Con una propuesta que mezcla gastronomía, arte y ocio nocturno y una larga lista de rostros conocidos, el 61 (sixtyone) se ha convertido en uno de los locales más exclusivos de la capital

El restaurante que conquistó a Leo Messi en su etapa en el Barça y tiene menú a 25 euros

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Madrid no deja de sumar restaurantes de moda, pero pocos han despertado tanta curiosidad en tan poco tiempo como 61 (Sixtyone). Desde su apertura a finales de 2025, este establecimiento ha conseguido hacerse un hueco entre los lugares más comentados de la capital gracias a una fórmula que combina buena cocina, diseño, arte y un ambiente que cambia por completo cuando cae la noche. Parte de su éxito reside, precisamente, en el misterio. Aunque está abierto al público, el restaurante ha cultivado una imagen de exclusividad desde el primer momento. Su perfil en redes sociales apenas ofrece información y durante semanas jugó con el secretismo sobre su ubicación, alimentando el interés de quienes buscaban descubrir el nuevo lugar de moda de Madrid.

Un punto de encuentro para las celebridades

La popularidad de Sixtyone no tardó en extenderse entre deportistas, actores y músicos. Entre los nombres que han sido vinculados al restaurante figuran Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Arón Piper, Ester Expósito, Ozuna o el luchador Ilia Topuria, además de otros rostros habituales del panorama social madrileño.

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La repercusión fue todavía mayor cuando toda la plantilla del Real Madrid eligió este restaurante para celebrar una cena privada, un encuentro que dio mucho que hablar y terminó de situar al local entre los más exclusivos de la ciudad.

Un restaurante que cambia cuando cae la noche

Sixtyone se presenta como un "Art Dining Club", un concepto que busca ir más allá de la experiencia gastronómica. Durante la cena funciona como restaurante, pero a medida que avanza la noche el espacio se transforma en un club, con una iluminación más tenue, música y una propuesta de coctelería de autor. El interiorismo también forma parte de la experiencia. El local, diseñado por Archidom Studio, apuesta por una decoración muy cuidada en la que conviven piezas de arte contemporáneo, materiales industriales y numerosos detalles de diseño que se renuevan periódicamente.

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Una carta con protagonismo para las brasas

Al frente de la cocina se encuentra Franco Franceschini, chef ejecutivo del Grupo Mosh, responsable de trasladar a Madrid una propuesta gastronómica que ya había triunfado en Marbella. Su cocina concede un papel protagonista al producto y a las brasas, con una carta pensada para compartir. Entre los platos más conocidos figuran elaboraciones como la milanesa de wagyu, los tortellini de caviar, el entrecot Angus, el lenguado meunière o diferentes propuestas elaboradas con carne de wagyu, a las que se suma una carta de cócteles inspirada en reconocidas obras de arte.

El precio medio ronda los 100 euros por persona, una cifra acorde con el tipo de experiencia que propone el establecimiento y con el perfil de clientes que suele recibir.

La primera apuesta del Grupo Mosh en Madrid

Detrás de Sixtyone se encuentra Grupo Mosh, una firma especializada en restauración y ocio que nació en Marbella y que cuenta con otros espacios conocidos como Playa Padre, Momento o La Cabane. La apertura de este restaurante supuso su desembarco en Madrid con un concepto que combina gastronomía, arte y vida nocturna bajo un mismo techo.

En apenas unos meses, el restaurante ha pasado de ser un secreto a voces a convertirse en uno de los locales más codiciados de la capital. Y aunque buena parte de su fama se debe a la presencia de celebridades, quienes consiguen una mesa encuentran mucho más que un lugar donde dejarse ver: una propuesta que busca convertir una cena en toda una experiencia.