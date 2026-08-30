Jesús Rojas 30 AGO 2026 - 09:00h.

Cuatro de los restaurantes más frecuentados por las grandes fortunas se encuentran en Marbella, Madrid, Ibiza y Galicia. Te contamos qué es lo que te vas a encontrar en su carta si es que algún día puedes permitírtelos

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Son muchos y muy diferentes los restaurantes donde las personas con mayor poder adquisitivo se sienten como pez en el agua. Y muchas veces ni siquiera se trata de proyectos con tres estrellas Michelin, de los que en nuestro país tenemos actualmente un total de 16, o lujosos espacios súper exclusivos al estilo del ibicenco Sublimotion, considerado el más caro del mundo. Y es que, lejos de lo que pueda parecer, tener mucho dinero no tiene por qué conllevar comer todo el rato en restaurantes carísimos. Sirva como ejemplo el conocido idilio entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y ese templo del cocido madrileño de Chamberí llamado La Gran Tasca al que acude con relativa frecuencia.

No obstante, sí que suele haber unos criterios que suelen tener en cuenta los millonarios antes de reservar: ubicación, privacidad, ticket medio, diseño, carta, servicio, tipo de clientela... Requisitos que les pueden llevar a refugiarse, dependiendo de la compañía y del motivo de la reunión, en resorts apartados, restaurantes de alta cocina, casas de comidas con solera o, por qué no, la zona noble de un beach club en el que son burbujas y langostas las que acaparan todos los focos. Y eso es justamente lo que te vas a encontrar en estas cuatro direcciones que te proponemos si necesidad de que hayas tenido que salir en la portada de Forbes.

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REI (Finca Cortesin)

El verano pasado hablábamos con el chef Javier Olleros (2 estrellas Michelin en Culler de Pau) de los chiringuitos de O´Grove donde él es más feliz. Pero no es en ninguno de ellos donde te vas a encontrar a los que amasan grandes fortunas en la zona. Todo el mundo en Galicia sabe que este municipio siempre ha combinado una exclusiva oferta gastronómica y un mercado inmobiliario de alta gama en la Isla de La Toja, algo que agradecen tanto los empresarios millonarios como los adinerados turistas o esos locales que han te nido la suerte de ser agraciados con alguno de los muchos premios de la lotería que han caído en el municipio en los últimos años.

Se como fuere, cualquiera que tengan posibilidades sabe que en D'Berto están más que acostumbrados a tratar con este tipo de público. La de Alberto Domínguez, Berto para los amigos, está considerada una de las mejores y más exclusivas marisquerías de España, famosa por ofrecer piezas salvajes de tamaño gigante (XXL) y un producto del mar de calidad suprema que llega directo de las rías gallegas. Entre sus platos más aclamados se encuentran el bogavante frito, los pescados nobles -como el virrey o el mero- a la brasa o a la plancha y mariscos cocidos o a la sal con el punto perfecto. El entrante que nunca falla es la empanada gallega tradicional de masa fina, aunque también suele haber guisos marineros de temporada que merecen mucho la pena. Redondea la experiencia una bodega con más de 300 referencias. Por aquí han pasado desde el rey emérito Juan Carlos I, un habitual de esta casa, hasta David Beckham.

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Ticket medio: 140 euros

Carretera Casares, km2 (Málaga)

Horcher

En la capital hay una amplia variedad de mesas del poder entre los que poder elegir. Es el caso de los históricos Filandón, Zalacaín, Lhardy o el que finalmente hemos decidido incluir: el imperdible Horcher. Famoso por por su cocina centroeuropea, en especial la caza, y con uno de los servicios de sala más reconocidos de la ciudad, este restaurante de origen alemán -el primero de todos se abrió en Berlín- sigue perteneciendo a los descendientes de Gustav Horcher, que a lo largo de las décadas han ido abriendo embajadas en ciudades como Viena, Londres, Oslo, Riga, Tallin, Lisboa y Madrid. Y es precisamente este último el que durante décadas ha acogido a miembros de la alta sociedad madrileña y a personalidades como Sofía Loren, Víctor de la Serna, John Wayne o Salvador Dalí.

Todos ellos han rematado su experiencia aquí con el tradicional Baumkuchen (pastel de árbol), el laborioso postre alemán -denominado rey de las tartas- que preparan en el mismo restaurante, después de haber disfrutado de clásicos de la casa que perduran en el tiempo. Es el caso de magníficos platos de caza como la sobresaliente perdiz a la prensa, que se termina en sala trinchando el ave delante del comensal mientras sus huesos y contramuslos se pasan por la prensa para extraer sus jugos. Una vez tamizados, se da el toque final a esa adictiva salsa elaborada con salsa española, vino tinto, crema de leche, brandy, oporto y los jugos obtenidos de la prensa. Para terminar, acompañan esta obra maestra con lombarda y puré de patata. Normal que nadie quiera perderse este espectáculo.

Ticket medio: 130 euros

C/ Alfonso XII, 6 (Madrid)

Jondal

No sabemos si es cierto lo de que es el restaurante que más caviar sirve en todo el mundo, pero está claro que Jondal no es el restaurante al que uno va a diario cuando esté de paso por Ibiza. Básicamente, porque ya ha tenido que hacer un esfuerzo para poder costearse el viaje y el alojamiento en la isla. Sí sabemos, en cambio, que por allí han pasado infinidad de rostros conocidos -desde Hiba Abouk a Marcos Llorente, pasando por Leonardo di Caprio, Roger Federer, Michael Jordan, Chris Hemsworth o Naomi Campbell- en los seis años que lleva abierto. También son habituales del templo del hedonismo creado por el chef Rafa Zafra magnates de la talla de Jeff Bezos, que bajan directamente de sus yates para comer los platos de marisco más exclusivos del país en formato casual (no esperes encontrarte manteles).

Aquí el festín consiste en platos -no solo de caviar vive Jondal- en los que las protagonistas son la cigala, la gamba roja, el bogavante, el king crab o pescados enteros cocinados a la brasa, a la plancha o fritos. Pero los que estás cansado de ver en Instagram son las tostas de mantequilla con caviar, la pasta con caviar, la stracciatella de burrata con caviar y el tartar de Wagyu con caviar (Selva Negra). Si no eres gran fan de este producto gourmet y se te presenta la ocasión, no dejes de pedir sus boquerones en vinagre, el calamar a la andaluza o el jamón ibérico Cinco Jotas. La idea es acompañarlos con su alguna de sus muchas referencias de Champagne, que incluye etiquetas de añadas muy cotizadas de Dom Pérignon que rondan los 4.000 euros. Aunque también hay quien pide sangría, que aquí no se obliga a nadie a nada.

Ticket medio: 200 euros

Cala Jondal, s/n, (Sant Josep de sa Talaia, Ibiza)

D'Berto

El verano pasado hablábamos con el chef Javier Olleros (2 estrellas Michelin en Culler de Pau) de los chiringuitos de O´Grove donde él es más feliz. Pero no es en ninguno de ellos donde te vas a encontrar a los que amasan grandes fortunas en la zona. Todo el mundo en Galicia sabe que este municipio siempre ha combinado una exclusiva oferta gastronómica y un mercado inmobiliario de alta gama en la Isla de La Toja, algo que agradecen tanto los empresarios millonarios como los adinerados turistas o, por qué no, también esos locales que han tenido la suerte de ser agraciados con algunos de los muchos premios de la lotería que han caído en el municipio en los últimos años.

Sea como fuere, cualquiera que tengan posibilidades sabe que en D'Berto están más que acostumbrados a tratar con este tipo de público. La de Alberto Domínguez, Berto para los amigos, está considerada una de las mejores y más exclusivas marisquerías de España, famosa por ofrecer piezas salvajes de tamaño gigante (XXL) y un producto del mar de calidad suprema que llega directo de las rías gallegas. Entre sus platos más aclamados se encuentran el bogavante frito, los pescados nobles -como el virrey o el mero- a la brasa o a la plancha y mariscos cocidos o a la sal con el punto perfecto. El entrante que nunca falla es la empanada gallega tradicional de masa fina, aunque también suele haber guisos marineros de temporada que merecen mucho la pena. Redondea la experiencia una cuidada bodega con más de 300 referencias. Por aquí han pasado desde el rey emérito Juan Carlos I, un habitual de esta casa, hasta David Beckham, entre muchos otros.

Ticket medio: 150 euros

Rúa Teniente Domínguez, 84 (O Grove, Pontevedra)