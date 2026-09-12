Rocío Ponce 12 SEP 2026 - 09:00h.

Repasamos las paradas gastronómicas de los personajes de 'Los huérfanos': de la cocina fusión de Nobu a un pub irlandés icónico

La receta del gazpacho de Carmen Maura en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

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Este 9 de septiembre sale a la venta la nueva novela de Carmen Mola titulada ‘Los huérfanos’ que lleva su misterio, thriller y acción desde Belfast hasta Marbella con una serie de personajes en los que el miedo, el poder y la violencia se combinan para volver a enganchar con un género en el que se mueven con soltura y buscan y rebasan los límites con sus historias. Y sí, también hay momentos, entre crímenes y secretos, para comer y muy bien.

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En su desembarco literario (y foodie) en la capital de la Costa del Sol, nos llevan de forma inconsciente por una ruta gastronómica que alcanza su punto álgido al visitar el famoso Nobu, un restaurante con sedes en grandes ciudades de todo el mundo y con cinco de ellas en España. Forma parte de la cadena creada por el chef Nobu Matsuhisa junto a la estrella de cine Robert De Niro y se caracteriza por tener un personal menú de inspiración japonesa y sudamericana. Además, tiene platos que ya son legendarios y virales, como el bacalao negro, la tempura de gamba de roca y el pez limón jalapeño.

Lujo y cocina fusión en Marbella: Nobu

Gastro ha entrevistado a los autores que “se esconden” (ya no) tras el pseudónimo de Carmen Mola, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, para conocer la intrahistoria de los restaurantes y bares de Marbella que son escenario de algunas de las tramas y diálogos clave de la nueva novela. La primera parada es en Nobu (ubicado en el hotel Puente Romano). “Buscábamos un restaurante lujoso de Marbella para el encuentro entre Laura y su hermana Natalia. Hay muchos y muy buenos en la ciudad, pero nos parecía que Nobu representaba ese contraste presente siempre en Marbella: el lujo, la modernidad, lo último… Y allí aparece también Alberto Pastor, el representante de la Marbella de siempre, la del pescaíto frito y las tabernas del puerto… Tenemos la suerte de que en el viaje de presentación a Marbella hemos comido en Nobu. Un lujo, ahora nos falta conocer la sucursal de Madrid, recién abierta”, aseguran a Gastro.

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El precio medio por persona para comer en alguno de los restaurantes Nobu ronda entre los 90 y los 200 €, dependiendo de si se elige comer a la carta o mediante sus menús degustación (por 95 y 180€). Como curiosidad, en Nobu Marbella, donde también cuenta con terraza con vistas al mar, exigen cierta etiqueta a sus clientes y es una vestimenta informal elegante. No se permite el uso de chanclas ni de ropa de playa.

La esencia de Irlanda

En los pubs irlandeses siempre hay alguien con quien compartir una pinta, una conversación o hacer un negocio. También aparece uno en la historia de ‘Los huérfanos’, el primer negocio que montan estos "hermanos" cuando llegan a Marbella desde Belfast. “En el Orphan’s, el pub de los irlandeses de nuestra novela, se junta lo peor de cada casa: miembros del crimen organizado de esa sociedad de naciones con más nacionalidades que la ONU que se dan cita en Marbella. ¿Quién no ha descubierto en un pub irlandés que las pintas de cerveza que entran con tanta alegría al final pasan factura? Hace muchos años de esto…”, reconocen los autores.

Y aunque el Orphans's no existe en realidad, sí que en Puerto Banús hay pubs irlandeses muy similares, como el O'Grady's, una taberna icónica y pionera en la zona cuando abrió sus puertas en 1997. Pero la ruta gastro en la novela continúa más allá de estos dos espacios, “con alguna taberna del centro de Marbella y el restaurante del Olivia Valere en un flashback y también por La Parra, en Madrid, un restaurante que nos encanta, con un steak tartar memorable y un apple crumble que quita el sentido”.

De Marbella, además de la dualidad de su “cara luminosa y otra que permanece oculta” y que aprovechan para sus misterios, destaca esa oferta gastronómica tan interesante que impregna la vida en esta ciudad y que han tenido que, sí o sí, llevar a sus páginas. “Solo en Puente Romano hay muchos restaurantes muy buenos, pero muchos de Puerto Banús no se quedan atrás. Hay restaurantes andaluces como el Skina, italianos como el Cipriani, japoneses como el Nintai, elegantes como The Grill en el Marbella Club… Todo lo que se pueda desear. Y no nos olvidemos de Leña, de Dani García, uno de los mejores chefs de España”, recomiendan. Y no nos extraña que se conozcan todos estos rincones y platos imprescindibles, porque aseguran que disfrutan y mucho comiendo. “Los tres somos de buen comer, disfrutamos igual de un menú sofisticado que de un plato de fabada, pero si hay algo que no perdonamos es el jamón ibérico, ahí estamos de acuerdo”, reconocen a Gastro.