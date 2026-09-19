Redacción Gastro 19 SEP 2026 - 07:00h.

El Mercado de Vallehermoso organiza una fiesta: tapas creadas exclusivamente para este domingo 20 se septiembre

Atascaburras, cojonuda o carcamusas: tapas con nombre y apellidos

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Una nueva fiesta de las tapas se abre paso en Madrid: bocados exquisitos creados para la verbena que inaugura el castizo Mercado de Vallehermoso, en Chamberí, el domingo 20 de septiembre. Habrá música en vivo, periplo de barra en barra, chefs conocidos con sus platos más populares y ambiente de barrio. Si eres de los que disfrutas del brunch no te puedes perder esta primera edición de La Verbena del Mercado, un festival donde las tapas serán las protagonistas.

La fiesta gastronómica abre sus puertas desde las 12.00 y hasta las 20.00. Los bocados se podrán acompañar con música en directo y un concurso culinario que promete emociones.

Las entradas ya están a la venta de forma anticipada por 11 € a través de su web oficial, e incluyen una primera tapa de bienvenida (valorada en 5 €), una copa y "ambientazo". Para los que se levanten el domingo y aterricen en el Mercado de Vallehermoso podrán comprar la entrada el mismo día por 12 €.

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No habrá mesas reservadas ni los menús habituales: esto es una verbena con un periplo libre, de barra en barra, que estarán distribuidas por todas partes, pero las principales en la zona central del mercado.

Destacados chefs crearán obras culinarias efímeras

Las tapas serán una exclusiva de este primer festival en la que destacados chefs 'meten mano' y colaboran con otros restaurantes, bares y proyectos gastro, amigos para crear obras culinarias efímeras. El precio de cada bocado oscilará entre los cinco euros y un máximo de siete.

Entre las propuestas más sugerentes e imperdibles están la de Krudo con Marzeah, Kitchen 154 con Milky, Biáng Biáng con Juancho's BBQ o los de Batch con Muyummy, pero también habrá ofertas con sabor mediterráneo o el picante de México lindo.

Los Soles Repsol se ha unido a esta primera verbena en su puesto con dos bocados: uno de la cocina francesa de Stéphane del Río, de Le Bistroman Atelier con 2 Soles, y otro de David Arauz, que acaba de reabrir Zuara en el Hyatt Regency Hesperia Madrid.

Un jurado experto en tapas elegirá la Mejor de la jornada y los asistentes podrán participar en un sorteo que se realizará al final de esta maratón de música, gastronomía y que dará al afortunado 100€ para consumir en el mercado.