Jesús Rojas 27 SEP 2026 - 13:00h.

Tras su éxito en Marbella, Florentine Madrid ha sido inaugurado en pleno barrio de Salamanca

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Los madrileños que echaban de menos los hits de la trattoria urbana que abrió sus puertas hace algo menos de dos años en Marbella están de enhorabuena. Desde que Florentine Madrid ha sido inaugurado en pleno barrio de Salamanca, ya puedes darte un festín a base de variados antipasti, pizzas napolitanas y varias opciones de pasta fresca elaboradas con los mejores ingredientes italianos y al momento. Tras consolidarse como una de las aperturas más destacadas de la Costa del Sol, el buque insignia de Urban Italian Group inaugura su segundo proyecto en España. Y lo ha hecho a lo grande, ocupando toda la séptima planta del edificio WOW Concept (Serrano, 52).

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Allí te esperan un amplísimo comedor con un interiorismo inspirado en la Italia de los años 70, una gran barra central y dos terrazas rooftop con unas vistas de ensueño, lo que se traduce en un aforo de 220 comensales. Nosotros, además, hemos tenido la suerte de que Kristjan Longar, CSO de este grupo de origen sueco, nos haga de cicerone en nuestra primera visita a este espacio para todos los públicos que propone una cocina italiana honesta basada en la tradición y sustentada por la calidad del producto.

Buena muestra de esto último son esas elaboraciones en las que no faltan los tomates San Marzano de Campania, el Parmigiano Reggiano que le proveen pequeñas queserías de Emilia-Romaña o la harina 00 molida en Nápoles. Pero, mejor, que te lo cuente nuestro anfitrión.

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Tras el éxito en Marbella, decidisteis abrir en Madrid. ¿Son ambos conceptos exactamente iguales o existen diferencias?

Los conceptos son muy similares y comparten la misma base. Las diferencias responden principalmente al entorno y al público de cada ciudad. En Marbella, la propuesta gastronómica se inspira más en el estilo de vida mediterráneo y en los productos del mar, mientras que en Madrid la carta se adapta a un ritmo y unas preferencias diferentes. En cualquier caso, la filosofía, la calidad y la experiencia Florentine son exactamente las mismas en ambos destinos.

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¿Cómo está siendo la acogida en Madrid hasta ahora? ¿Habéis detectado aprendizajes importantes sobre los gustos y preferencias del público madrileño?

La acogida está siendo muy positiva. Una de las conclusiones más interesantes es que las preferencias de los clientes son bastante parecidas en ambas ciudades. La principal diferencia es que en Marbella se consume más pescado y marisco, mientras que en Madrid los clientes se inclinan ligeramente más por los platos de carne.

¿Qué parte de la propuesta diríais que es tradicional y cuál innovadora o vanguardista?

Trabajamos con platos y sabores italianos muy reconocibles y apreciados por el público. Nuestro objetivo no es reinventar la cocina italiana, sino mejorarla allí donde sea posible. Partimos de recetas tradicionales y aplicamos técnicas modernas, una presentación cuidada y pequeños giros que elevan la experiencia, manteniendo siempre la esencia familiar y accesible de los platos.

Hay muchísimos restaurantes italianos en Madrid. ¿Qué tipo de restaurante italiano es Florentine?

Florentine es un restaurante italiano de alta energía, concebido alrededor de la experiencia social, la buena comida y un ambiente divertido. Combinamos una cocina italiana de calidad con música, entretenimiento y una atmósfera vibrante. Los clientes no vienen solo a comer, sino también a disfrutar del ambiente, de la compañía y de los recuerdos que se crean alrededor de la mesa.

Habladnos de vuestra bodega. ¿Qué tipo de vinos puede encontrar el cliente?

Nuestros clientes pueden encontrar vinos de toda Italia, desde Trentino hasta el Etna. Nuestra ambición es traer un pedazo de Italia a Madrid, y la selección de vinos refleja esa pasión. Por supuesto, abrir un restaurante en Madrid también significó abrazar la extraordinaria cultura vinícola española, por lo que contamos igualmente con una cuidada selección de vinos españoles. La bodega reúne alrededor de 120 referencias, desde Proseccos y Verdejos accesibles hasta etiquetas exclusivas y difíciles de encontrar. Creemos que el buen vino debe estar al alcance de todos, por eso buscamos ofrecer una excelente relación calidad-precio en toda la carta.

Los cócteles son también uno de los grandes atractivos de Florentine Madrid. ¿Qué destacaríais de vuestra propuesta de coctelería?

Nuestra propuesta de coctelería está creada por un equipo de bartenders y bar managers apasionados, y nuestro objetivo es ofrecer una gran variedad de sabores, colores y cristalería, de modo que cada creación tenga personalidad propia y resulte una experiencia única por sí misma. Entre los cócteles favoritos de nuestros clientes destacan el Caprese Highball, That’s Amore, el Barrel Aged Negroni y el Amalfi Spritz.