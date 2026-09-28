Qué se come y cuánto cuesta el pulpo en el restaurante gallego de Madrid que aprueba Ferran Adrià

Rocío Ponce 28 SEP 2026 - 13:11h.

Cuando un chef de la categoría de Ferran Adrià se deja ver en un bar, todos ponemos el foco en él porque algo deben estar haciendo bien... ¡Toca probar este pulpo!

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Cuando uno piensa en la gastronomía gallega, hay un producto que siempre aparece entre los primeros... No es otro que el pulpo. Tal es la fama de la forma que tienen los gallegos de cocinar el pulpo que existen restaurantes que lo celebran especialmente, uno de ellos está en Madrid (también tienen otra sede en Pozuelo) y acaba de recibir una de las visitas más especiales, la de Ferrán Adriá. Que un chef de la trayectoria y reconocimiento del catalán, ideólogo de elBulli, pruebe tus platos y se deje ver en tu local es uno de los mejores premios que puedes recibir.

Así es como hemos puesto el ojo en La Gran Pulpería y en ese pulpo a feira que ha sacado una sonrisa a Adriá. Aunque no es una novedad del panorama gastronómico de la capital, abrió sus puertas en 2011 —tras el éxito del primer local de Pozuelo en 2008—; este espacio no ha dejado de ganar adeptos que repiten una y otra vez buscando lo que ellos llaman un "atajo a Galicia".

Cómo es su carta

La carta de La Gran Pulpería es tradicional. No esperes reinvenciones ni fusiones extravagantes, lo que ofrecen a sus comensales son los platos típicos que buscas cuando vas a un restaurante gallego. Quieres sentirte en la casa de una abuela gallega, disfrutar de los platos de cuchara de toda la vida, de las raciones de lacón, cachelos, pimientos de Padrón, varios tipos de tortilla y de croquetas, sin olvidarte de que tienes que dejar un hueco especial al pulpo (y a las empanadas). En el menú también podemos apostar por los callos con garbanzos o el caldo gallego tradicional (en temporada), mejillones, vieiras, almejas y calamares fritos al estilo de un clásico, el bar Otero de A Coruña. Para los que buscan sabor a mar, opciones de bacalao, merluza o su caldeirada de raya da Costa da Morte, y en el apartado de las carnes hay ternera, raxo do Burgo, carrillera de cerdo y chuletón de vacuno mayor.

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En La Gran Pulpería de Madrid, el precio medio por persona ronda los 30-50 € por persona, dependiendo de si se comparten raciones o se pide plato individual y también qué platos de marisco, pulpo, carne y pescado elijamos, porque varían mucho los precios entre algunos de los que hay en la carta. No pierdas la oportunidad de probar vinos gallegos y de hacerlo además siguiendo su tradición de tomarlos en tazas de cerámica como en sus merendeiros.

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Su famoso pulpo a feira cuesta 24 €, pudiendo pedir media ración por 14.40 o doble por 37.50. Las empanadas (de lomo, bonito o bacalao con pasas) cuestan entre 9,40 y 9.80 € y los pimientos de Padrón, 9,80 €. Medio kilo de berberecho gallego cuesta 20,50 y una ración de almejas en salsa, 24,50 €. La tortilla de Betanzos cuesta 19 y la de pulpo 22 €, la caldeirada 25,80 y la ternera asada de boda gallega, 24 €. El chuletón de vacuno mayor es el plato más caro de la carta y cuesta 42.50 € por 500 gr. La Gran Pulpería cuenta con la posibilidad de recoger en establecimiento o pedir a domicilio, acercando así a casa estas recetas gallegas sin tener que desplazarte.

Interior y terraza

El restaurante visitado por Ferran Adrià es el de Madrid, ubicado en la Avenida Machupichu, 14. Abre de domingo a jueves de 13:00 h a 01:00 h y los viernes y sábados de 13:00h a 02:00h, siendo siempre recomendable reservar para asegurarnos la mesa, especialmente si somos un grupo numeroso. Se trata de un espacio amplio que cuenta con zona interior de mesas de madera, luz cálida y barra (donde le vemos junto a su plato de pulpo) y un espacio exterior muy agradable, acristalado, decorado con mucha vegetación, acristalado y perfecto para disfrutar de una comida tranquila aunque el tiempo no acompañe.

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