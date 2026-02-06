Patricia Martínez 06 FEB 2026 - 14:28h.

Un eurodiputado gallego muestra el “pulpo a la gallega” servido en el comedor de la Eurocámara: "Es como llamar gaita a una vuvuzela”

Santiago de CompostelaLa peculiar y polémica interpretación de un plato de pulpo a la gallega en la cantina del parlamento europeo, donde no había pulpo, sigue generando reacciones, después de que un parlamentario europeo compartiera en redes su indignación y sorpresa antes el plato presentado como “Galician Style” llegando a escribir una carta a los responsables del comedor, plagada de retranca.

Son muchos los indignados con mayor o menor sorna por esta “afrenta gastronómica y cultural” como algunos la llaman ya, y a ellos se ha unido la reacción de la Academia Galega de Gastronomía, cuyo presidente, Francisco García-Bobadilla Prósper, se ha ofrecido a “corregir la afrenta”.

El organismo, que aboga por el estudio, conocimiento y promoción de las artes culinarias gallegas se ha posicionado ante la que consideran una “desafortunada interpretación de nuestro tradicional pulpo á feira”. Y su presidente ha transmitido su apoyo al eurodiputado de origen gallego, Adrián Vázquez. “Queremos hacerle llegar nuestro incondicional apoyo, secundando su postura, la denuncia efectuada y la línea argumental expuesta”, ha afirmado la Academia en un comunicado.

La academia ha recordado su que su objetivo es promover la estima de la gastronomía gallega

La AGG que recuerda que entre sus cometidos está el divulgar la excelencia de la gastronomía gallega, “promoviendo su estima y su expansión y cuidando la pureza de sus tradiciones”, denuncia que este tipo de malinterpretaciones “ya se han repetido en otras ocasiones” y se muestran a disposición al Parlamento europeo, para “corregir la afrenta” ofreciéndose incluso a hacer una demostración en vivo en Estrasburgo de “lo que es, representa y significa para los gallegos, un buen pulpo á feira”.

"De esta manera, convertiríamos el error en una oportunidad para que el rigor presida la interpretación de muestra realidad gastronómica", ha añadido la academia.

La interpretación del plato tradicional gallego, con anillas de calamar algo parecido a pimentón, patatas y brócoli no ha dejado a casi nadie indiferente, y a la queja del eurodiputado popular se le ha unido el apoyo del socialista Nicolas González Casares, que a pesar de las diferencias políticas ha definido el plato como una “desfachatez belga” .

A pesar del buen talante y el tono de retranca de la carta del eurodiputado, él mismo también ha recordado que no es la primera vez que en la cantina del parlamento se reinterpretan platos regionales, con estilo libre “es un despropósito", ha señalado, algo similar a lo que también sucedió hace unos meses con "un plato de gyros griego, que no tenía nada que ver con el plato original".

Desde la academia galega de gastronomía también creen que esto no ha sido un hecho aislado, aunque no tiene "ánimo de polarizar", pero recuerdan que ya se ha repetido en otras ocasiones. Por eso, desde la academia se ponen a disposición del diputado popular para que estas situaciones no se repitan, si hace falta con demostración y hasta con pulpeira incluida.