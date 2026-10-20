Lía Gómez 20 OCT 2026 - 16:22h.

Pacto Raíz, en el barrio de Salamanca, propone de martes a jueves un menú de mediodía con aperitivo, entrante, principal y postre por 25 euros y sin necesidad de reservar una ocasión especial

El restaurante estrella Michelin que está en un pueblo castellano de 900 habitantes

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¿25 euros por comer en un restaurante incluido en la Guía Michelin? Sí, has leído bien. Y no, no hay que buscar la letra pequeña debajo de la carta. En Madrid todavía quedan sitios capaces de poner sobre la mesa una comida de autor sin que la cuenta final te haga replantearte el resto del mes. Uno de ellos está en el barrio de Salamanca y, además, mezcla España, México y Perú en platos que poco tienen que ver con el típico menú de oficina.

Se llama Pacto Raíz y su propuesta tiene bastante de experimento gastronómico. Aquí no hay demasiadas ganas de respetar fronteras culinarias: los sabores españoles se cruzan con los de Perú y México para crear una carta corta, divertida y pensada para compartir. Y precisamente esa mezcla es la que ha llevado al restaurante a formar parte de la selección de la Guía Michelin 2026.

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Una cocina con tres raíces

El proyecto reúne a Álex Marugán, conocido por su trabajo en Tres por Cuatro, junto a André Chumbe, Santi y Rocío. Son cuatro personas con una trayectoria compartida que decidieron convertir sus distintas referencias gastronómicas en el punto de partida del restaurante. Su filosofía se podría resumir en una frase: Perú, México y España en un solo fogón. La idea es recuperar sabores que puedan recordar a una tasca, un mercado, un puesto callejero o la cocina familiar y mezclarlos sin demasiados complejos.

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Por eso en la carta pueden aparecer platos como el brócoli frito con kimchi y lima, boquerones acevichados o gambas con salsa de chilpachole, limón en salmuera y totopos. Una cocina de raciones y medias raciones que juega con productos reconocibles y técnicas y sabores procedentes de distintos lugares.

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El menú de 25 euros

Pero el verdadero reclamo está al mediodía. De martes a jueves, Pacto Raíz ofrece un menú por 25 euros, sin bebida, que incluye aperitivo, entrante, principal y postre. Y lo interesante es que no se limita a ofrecer platos secundarios para abaratar la cuenta. Entre las elaboraciones que han formado parte del menú aparecen algunos de los platos que mejor representan la personalidad del restaurante.

Como aperitivo puede encontrarse el brócoli homenaje a recreo, frito con kimchi y lima, o una rillette de sardina con mantequilla ahumada y huacatay. Después llegan opciones como la menestra con salsa macha de cacahuete, huevo poché y hierbas o los boquerones en vinagre acevichados.

Para el plato principal, el menú puede incluir un minutejo de orejas con chiles fermentados o un ceviche de pez limón con leche de tigre de ají charapita encurtido. Y todavía queda el postre. Entre las propuestas están el tres leches de sobao pasiego y crema de arroz con leche tostada, una mousse de chocolate picante con ají panca o unos arándanos en almíbar de vermut con ganache montada de almendra frita.

También ha llamado la atención de otros cocineros

La propuesta de Pacto Raíz no ha pasado desapercibida en Madrid. Dabiz Muñoz ha recomendado el restaurante y ha destacado entre sus favoritos la parpatana de pez limón con mojo anticuchero y maíz frito. Además, en junio de 2026, el restaurante consiguió el premio al Mejor Paquito de Madrid, con su propia versión del popular bocadillo de cordero.

Así que sí: comer en un restaurante incluido en la Guía Michelin puede costar 25 euros en Madrid. Hay que ir entre semana, al mediodía y tener en cuenta que la bebida no está incluida, pero la fórmula permite descubrir una cocina mestiza, creativa y bastante alejada del clásico menú de oficina. Pacto Raíz está en la calle Espartinas, 5, Madrid.