Lía Gómez 21 OCT 2026 - 12:36h.

La Venta Salas, en Algodonales, sirve rebanadas de entre 44 y 54 centímetros que se acompañan de mantecas y zurrapas caseras

Rutas gastronómicas por Andalucía: cuál es el plato típico de cada provincia

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¿Una tostada más larga que tu brazo por 3,50 euros? Parece una exageración, pero existe y está en Cádiz. En la Venta Salas, en Algodonales, las rebanadas pueden alcanzar los 54 centímetros y llegan a la mesa acompañadas de zurrapas, asadura y mantecas caseras. La creadora de contenido Como con Mimi no pudo evitar comparar su tamaño con el de su propio brazo y su reacción lo dice todo: "¿Estás viendo esto, quillo?" La escena se ha convertido en una de esas imágenes que explican por sí solas por qué determinados desayunos de pueblo terminan haciéndose virales. La tostada ocupa prácticamente todo el plato y, además, no se trata de una medida tomada a lo loco: el pan se corta a lo largo de la telera y no a lo ancho, de ahí que las rebanadas puedan llegar a medir entre 44 y 54 centímetros.

Una tostada XXL con sabor a pueblo

La provincia de Cádiz parece haberse convertido en territorio de competición cuando se habla de tostadas gigantes. La Venta Candela, la Venta El Soldao y ahora también la Venta Salas son algunos de los establecimientos que han conseguido hacerse conocidos por estos desayunos XXL.

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En el caso de la Venta Salas, el tamaño del pan es solo una parte de la experiencia. Como muestra Como con Mimi en su vídeo, la tostada llega acompañada de diferentes zurrapas y asadura, además de un mollete. Y las mantecas también tienen su protagonismo: la creadora de contenido las define como "caseras, caseras, 100%".

Después de probarlas, la sorpresa no se queda únicamente en la cantidad. Mimi también destaca el sabor de las diferentes preparaciones, hasta el punto de reconocer que no sabe "con cuál me quedaría" mientras enseña los trocitos, las especias y el tomillo que llevan.

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Y todo por 3,50 euros

Pero si hay un dato capaz de hacer que más de uno quiera apuntarse la dirección, ese es el precio. La enorme tostada con café cuesta 3,50 euros. La cifra resulta especialmente llamativa cuando se compara con los precios de los desayunos en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

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También está en la carta un mollete de tortilla con jamón serrano, que cuesta seis euros y que tampoco se queda precisamente corto en cuanto a tamaño. En su caso, el desayuno completo junto a este segundo plato asciende a 9,50 euros.

Una parada entre Sevilla y Ronda

La Venta Salas se encuentra en Algodonales, en una de las rutas que conectan Sevilla con Ronda, y mantiene esa estética de establecimiento de carretera en el que la comida casera y las cantidades generosas forman parte del atractivo. Cuenta con una amplia terraza con césped y dos comedores, y su propuesta gastronómica no termina en los desayunos.

Durante los días laborables también ofrece menú del día, con platos de cocina tradicional como ensaladas, paellas, huevos fritos con chorizo o diferentes elaboraciones de carne en salsa. Pero si hay algo que convierte a esta venta en una parada especialmente llamativa es, sin duda, su tostada XXL. Una rebanada que puede superar el medio metro, llena de acompañamientos y con café incluido por 3,50 euros. Un desayuno de los que ya casi no se encuentran y que, visto el tamaño, difícilmente pasa desapercibido.