Redacción Gastro 30 OCT 2026 - 08:00h.

Postres, cócteles, tacos, quesadillas y mucho más: la gastronomía se vuelca en dar color y sabor a la noche más terrorífica del año

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El terror puede tener sabor, olor y ser terriblemente delicioso, como aseguraba Hannibal Lecter. Este Halloween la gastronomía vuelve a demostrar que hay muchas formas e celebrar la noche más inquietante del año. Los que elijan salir a la calle podrán encontrar locales, restaurantes, bares para brindar con cócteles de edición limitada, devorar dulces tradicionales mexicanos o bailar al ritmo del Thriller, de Michael Jackson, entre zombis. De Madrid a Barcelona, pasando por Estepona y la Costa del Sol han preparado celebraciones en las que el truco, el trato comparten protagonismo con el plato. Estas son algunas de las propuestas más disfrutables alrededor de una buena mesa.

México y el Día de los Muertos

El restaurante 5 Gallos, en el barrio de Salamanca, en Madrid, invita a celebrar el Día de los Muertos en la versión mexicana más auténtica con una de las combinaciones más reconfortantes de la temporada. Su chef, Andoni Alzugaray, prepara a la manera más artesanal el tradicional pan de muerto mexicano. También lo hace Bakan, en plena Plaza de la Independencia, a los pies de la Puerta de Alcalá, que reivindican las raíces gastronómicas aztecas con propuestas especiales por estas fechas.

El bollo tierno, esponjoso y de forma redonda es toda una invitación a celebrar la tradición con su corona de bol, decorada con tiras de masas en forma de hueso que tienta al paladar, mientras juguetea con lo macabro de la muerte. El chocolate caliente, importado desde Oaxaca, especiado es una de las opciones para un Halloween muy goloso. Esta combinación estará disponible en la carta desde el 1de noviembre y hasta el 4 para celebrar la memoria y la cultura de un país a través de sus sabores más reconocibles en un ambiente colorido que recuerda el arte popular mexicano.

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Para los que buscan una noche de misterio con un punto de sofisticación, Isa restaurant propone YŌKAI Spirits After Dark, una experiencia que transformará la Suite 300 del hotel Four Season, en Madrid, en un especio secreteo inspirado en los espíritus, el tarot y lo sobrenatural, como tiene que ser en Halloween.

El 31 de octubre a partir de las 20.00 y más allá de la medianoche, el espíritu de fiesta estará animado por un DJ, sesiones de tarot, un juego interactivo y una selección especial de coctelería y gastronomía. La entrada cuesta 40 euros e incluye un cóctel y aperitivos. El aforo es limitado.

El autocine Madrid, The Lenovo GARAGE, se convierte en un rincón de México con Tacos Fest. Las mejores taquerías se reunirán el domingo 1 de noviembre para presentar sus especialidades y competir por el título al Mejor Taco de España. El público será el jurado que decidirá el favorito. Además de comida habrá un espectáculo completamente mexicano con mariachis, combates de lucha libre, pintacaras de catrina y sesiones de DJ para celebrar el Día de los Muertos entre tacos, música y tradición puramente mexicana sin salir de Madrid.

Si prefieres un Halloween de altura, basta coger el ascensor y bajarte en la séptima planta, donde Dani Braserie apuesta por cóctel especial: Truco o Trato, preparado con Brugal 1888, licor de humo, fruta de pasión, zanahoria, lima y espuma de sésamo negro. El domingo habrá más en un brunch temático con una ambientación especial, dulces dedicados, como las Halloween cookies, Halloween cupcakes y huesos de muerto...Todo en uno, para disfrutar de la cocina de Dani García y de las vistas panorámicas de Madrid con un toque terroríficamente dulce.

En Barcelona, Jaiba MX y Brunells se juntan en una colaboración gastronómica entre lo mejor de la tradición mexicana y la pastelería catalana. El chef, Roberto Ruiz reinterpreta el pan de muerto con una receta contundente que tiene ceniza de totomoxtle (la hoja de maíz) para que nada sepa a lo de siempre. Hasta el 2 de noviembre se podrá disfrutar de esta especialidad acompañado de chocolate de la Abuelita, pero además tendrán platos especiales salados, como tamal de carnitas de cerdo y enchilado de pollo con mole negro...En la escenografía, han montado un altar dedicado a los grandes muertos de este año.

En pleno Born, el restaurante Oaxaca se suma a la fecha con una propuesta que ahonda en las raíces de México lindo. Su carta ofrece para estas fechas, enchiladas de picadillo o en versión vegetariana, con moles artesanales, elaborados con chichilo, pepián y mole blanco, verdaderos manjares para celebrar el Día de los Muertos.

Los cócteles tiñen Halloween de rojo

La coctelería también tiene sus fantasmas particulares y TATEL, en pleno paseo de la Castellana, en Madrid, los sirve en copa coupé. Su creación especial para Halloween, La Dama Duende, conocida por la obra de Calderón de la Barca, es la sugerente propuesta para teñir la noche de rojo y de misterio. El combinado terrorífico se prepara con Don Papa Maskara, fruta de la pasión, zumo e limón y arándanos, hibiscus y frambuesa. El cóctel con su intenso color rojo, la espuma que corona la mezcla y las tres gotas de sangre elaboradas con Brockmans Gin ponen el toque final a una creación pensada para sorprender y seducir a partes iguales.

En 'Casa Lista', en la calle Lagasca, 88, también se han inventado un cóctel, el 'Scarlet Night', que reinterpreta el clásico Porn Star con un giro gótico y especiado. El Hibiki, Maker’s Mark, la fruta de la pasión y la calabaza especiada, se completa con una estética a tono con la noche. En este bistró contemporáneo, la experiencia Halloween comienza desde el desayuno y se extiende todo el día, a las comidas y los afterworks.

Pastelería Mallorca: giro goloso

Las pastelerías Mallorca, repartidas por España, se sumarán a las celebraciones de la noche más terrorífica con una selección de dulces tradicionales, entre ellos el pan de muerto, en su versión más clásica, en formato mini y en otra variante libre, rellena de nata y cremosa. También tendrán huesos de santo y los buñuelos de toda la vida, con rellenos para escoger, desde la crema, el chocolate o el dulce de leche.

Boniato y calabaza: el otoño

La comida variada, saludable y sin gluten también es divertida. Naked & Sated demuestran que sus platos sin gluten, ni aditivos también tienen espacio en la fiesta del Halloween más artesanal. El Donaked será el protagonista, en una edición limitada, elaborado con masa de boniato, relleno e calabaza asada y cobertura de chocolate.

Se prepara en el día con ingredientes naturales este dulce de temporada en versión Halloween con sabores otoñales y un toque de chocolate, que está ya a la venta en sus locales de Madrid, Bilbao y Valencia.

Barcelona, cócteles con carácter

El espacio gastro de Shôko Barcelona se suma a Halloween con el cóctel Evil Eye, en una noche para bailar hasta el amanecer. En el paseo Marítimo, de la Barceloneta, la fiesta empieza en la barra y termina en la pista de baile. El cóctel, único para esta celebración mezcla Brugal Reserva, licor de Chile, especias, canela y ginger beer para que el sabor, tras el primer sorbo, sea dulce y picante.

El club barcelonés organizará, el 31 de octubre, la sesión Pure Shôko, con una selección musical que recorrerá desde el drill británico, el trap, el R&B hasta los afrobeats, el reguetón y el hip hop porque esa noche será para dejarse llevar.

En Marbella, zombis y cocina mediterránea

El universo de Thriller llega a la noche marbellí en el Bonbonniere, el escenario para celebrar Halloween. Este centro nocturno y restaurante convierte el videoclip de Michael Jackson en el hilo conductor d su fiesta con cementerios embrujados, zombis que danzan, personajes inspirados en el imaginario del rey del pop.

La música house y la sesión especial del DJ Meloko, de los nombres destacados de la escena electrónica del sur de Francia, que pondrán ritmo a la noche, mientras la gastronomía ofrece una carta cosmopolita con cócteles de autor para que la experiencia sea algo más que sentarse a cenar.

En Puente Romano, en Marbella, del 30 de octubre al 1 de noviembre se transforma en 'Cursed Circus', un universo de misterio, fantasía y diversión inspirado en el circo más enigmático y maldito en sesión completa para todo el fin de semana de comidas, bebidas, picoteo y mucha fantasía.

Los espacios, como La Plaza, Nobu, GAIA, NYX y COYA se ambientarán para los espectáculos en directo, con música, tarot y coctelería temática repartidos por el resort. También habrá una celebración infantil en PICA PICA, mientras que el domingo 'El Chiringuito' se inspira en el Día de Muertos con una propuesta de inspiración mexicana. Una opción para quienes quieren combinar gastronomía, entretenimiento y un ambiente de fantasía durante todo el fin de semana.

Halloween para peques

Laguna Beach, en Estepona, propone un Halloween más familiar y artístico. El 31 de octubre los niños podrán participar en un taller especial de Little Picassos, la escuela itinerante de arte emergente infantil, dedicado a crear obras inspiradas en la fiesta de los disfraces, el misterio y la magia. La actividad, que tiene un coste de 35 euros por niño, dará alas a la imaginación y la creatividad de los pequeños.

Los adultos podrán acercarse a 'Mar de Sazzon', el restaurante gastronómico del complejo, para disfrutar de un picoteo en la barra, comer en su terraza cubierta de buganvillas o sentarse en su elegante sala. Su cocina apuesta por el producto, con especial protagonismo del mar y la lonja, y una propuesta con alma andaluza y mediterránea para que la familia pueda disfrutar de un plan para celebrar Halloween sin renunciar a una buena mesa juntos.

Las alternativas para celebrar el próximo Halloween ya han comenzado y se extenderán hasta el 4 de noviembre sin tener que elegir entre sustos, dulces o una buena fiesta. Para disfrutar como un niño, basta elegir un buen destino, con cualquiera de estas opciones, que se adapten a tus expectativas y deseos porque, cuando llega el 31 de octubre, el terror también se sienta a la mesa. Y no hay que resistirse: lo mejor es dejarse tentar.