Jesús Rojas 07 NOV 2026 - 09:00h.

Nos sentamos a la mesa con los asturianos Nel Castelo y Sonia Menendez, la pareja al frente de Navaja Concept, el restaurante con cocina abierta que está revolucionando el pueblo de Candás

La sidra de Asturias: mucho más que una bebida, un patrimonio vivo

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Ha pasado un año desde que los asturianos Nel Castelo y Sonia Menéndez emprendieron un camino de lo más arriesgado en un enclave de unos 7.000 habitantes. Pero parece que el pueblo de Candás les ha dado algo más que un voto de confianza, ya que este local con aforo para 32 comensales cuelga con relativa frecuencia el cartel de 'sold out'. "Somos pequeñitos, era algo que queríamos que fuera así para tener una control absoluto de todo lo que pasa dentro. Y esto nos permite colgar rápido el cartel de completo muchos días, sobre todo los fines de semana. Pero te diría que, con una o dos semanas de antelación, siempre vas a poder comer en Navaja Concept. Ahora bien, si eres de los que llaman un viernes para cenar el sábado a las 21:30h, lo vas a tener un poco más complicado (risas)".

Así que ya sabes, toma nota del consejo que nos deja Sonia si no quieres quedarte con las ganas de disfrutar de una propuesta en la que el producto de temporada es protagonista. "Ahora mismo nos está gustando mucho trabajar con el mero de costa, el salmonete, la lubina, la gamba de Huelva... Dependemos de lo que haya cada semana en las lonjas, por eso nuestros platos van cambiando todas las semanas".

El avilesino Nel, curtido en casas con estrella Michelin como Candela Restó, Punto MX o El Corral de la Morería, se refiere a cuidadas elaboraciones como la lubina con aguachile de pimiento de Padrón, el mero de costa con jugo de tomate amarillo, la ensaladilla con ceviche a la brasa de gamba roja o el salmonete con suquet de sus propios hígados".

Todas ellas, o algunas muy parecidas, las vas a poder disfrutar en la primera cocina totalmente abierta en Asturias, un reclamo que atrae a clientes locales y turistas gastronómicos que se preguntan qué está pasando en este espacio situado a 20 minutos en coche del Cabo de Peñas. Aunque, realmente, es lo que encuentran encima del plato lo que les hace volver a Navaja Concept: "Soy un amante de los fondos y la cocina tradicional, pero también, por mi trayectoria, me gusta incorporar elementos y técnicas de diferentes zonas del mundo. Al final, soy cocinero, y no me quiero cerrar a un solo tipo de cocina", reconoce este chef que se nutre de una gran despensa de caldos y jugos de corte clásico, de origen francés y español principalmente, para dar vida a un menú degustación que cambia cada semana.

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También le preguntamos a la pareja, aprovechando que justo acaban de celebrar su primer cumpleaños, por la cogida que ha tenido un proyecto tan gastronómico en un pueblo marinero situado a medio camino de las tres principales ciudades asturianas. Y ahora es Sonia quien toma la palabra: "La verdad es que hemos sentido una gran acogida por parte de los vecinos desde el principio, y estamos muy contentos. La gente agradece que se abran espacios nuevos, porque son conscientes de que, independientemente de si les gustan más o menos conceptos como el nuestro, son necesarios para que los pueblos no mueran. Pero nunca pensamos que sería así, ni que el cliente local sería quien más nos iba a visitar durante este primer año, aunque ahora ya tengamos clientes de todo Asturias e incluso de otras ciudades de España".

También nos reconoce que son "los raritos" del pueblo, aunque su oferta no se limita al menú degustación (máximo 6 personas por servicio) comentado más arriba. También proponen una carta breve, más informal, donde se suceden platos para disfrutar al centro de la mesa. Y redondea la experiencia una oferta líquida que tampoco vas a encontrar en muchos kilómetros a la redonda: en ella encontrarás una selección viva de casi 100 bodegas, donde conviven etiquetas clásicas, vinos de mínima intervención y una interesante lista de referencias espumosas de España y Francia.

Y es entonces cuando toca hablar de lo atrevido de su propuesta en un lugar así: "Ese factor riesgo siempre lo tienes cuando abres en un pueblo tan pequeño, porque no terminas de ver claro si la gente se va a mover para ir a conocerte. Pero luego tienes la ventaja de los precios, porque no cuesta lo mismo un local en una ciudad grande que en un pueblo".

Y esto lo dicen después de haberlo intentado en una gran ciudad: "La de ahora es una forma muy diferente de trabajar, cuando estábamos en Gijón pasaban dos mil clientes por la puerta a los que no conocíamos de nada. Y ahora pasan muchos menos pero los conoces a todos, y ese sentimiento de comunidad no lo vas a encontrar en la gran ciudad. Desde luego, no es la opción más fácil, pero si la gente no se arriesga a abrir fuera de los núcleos urbanos, los pueblos se acaban muriendo". Nos lo comenta la responsable de la sala, quien, tras formarse en el instituto Mariano Moreno de Buenos Aires emprendió una singular trayectoria laboral que le llevó a trabajar en plazas tan lujosas com el Ritz Pezula (Sudáfrica), Hotel Roca Nivaria en (Tenerife) o Ses Salines (Ibiza).

Antes de despedirnos, y a tenor de lo vivido en Navaja Concept, les lanzamos una última pregunta: ¿Tendría sentido un concepto así fuera de Candas? Y la respuesta es justo la que os imaginábamos: "Siempre que lo estuviéramos defendiendo nosotros, tendría sentido, ya que Navaja no depende de una ubicación, consiste más bien en una forma de trabajar y entender el sector. Por supuesto que hay influencia de Candás, pero no es algo determinante para el proyecto en sí. Lo que buscábamos era crear un restaurante cálido, relajado y al que a nosotros nos gustaría ir. Y, aunque nosotros no tenemos duda de que lo han conseguido, ellos son cualquier cosa menos conformistas: "Ha sido duro montar un negocio desde cero y aún tenemos que seguir mejorando muchas cosas. Seguimos creciendo, y cada día estamos un poco más seguros de nosotros mismos y más orgullosos con el trabajo que hacemos. Esperamos ser un referente en Asturias en los próximos años. Y todo lo que llegue será bienvenido".