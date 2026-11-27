Jesús Rojas 27 NOV 2026 - 13:54h.

Tras su sonada reapertura, visitamos este espacio con más de un siglo de historia en compañía de Coke Riera, el director general la considerada capilla sixtina del azulejo

Corral de la Morería, cuando el tablao flamenco tiene estrella: “Miro atrás y pienso: qué barbaridad lo que hemos hecho"

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Han pasado unos meses desde que volvió a abrir sus puertas este legendario local fundado en 1907 que, tres años después, se mudó a su ubicación actual, el número 17 de la céntrica calle Echegaray. En pleno barrio de las Letras, Los Gabrieles ha sido desde siempre –hasta que cerró en 2003 por daños estructurales– uno de los espacios culturales y patrimoniales más emblemáticos de la capital. Ha estado históricamente vinculado a la vida social, artística y nocturna madrileña, y la idea es que, poco a poco, vuelve a convertirse en en lugar de peregrinación favorito de aquellos que añoran una taberna con solera, un restaurante de nivel en el que la cocina mira por igual a Madrid y Andalucía, o ese punto de encuentro donde disfrutar del flamenco (ahora también el jazz) en compañía de un buen fino o manzanilla.

Tras un profundo proyecto de recuperación y restauración patrimonial, la buena noticia es que Los Gabrieles se mantiene fiel a su historia, lo que no quita que su propuesta gastronómica se haya diseñado pensando en la ciudad de hoy. De esto último se ha encargado el chef Ander Galdeano, curtido en el muy respetado Triciclo, inspirándose en algunos de los platos icónicos de la época, a los que da una vuelta de tuerca que se agradece, y usando los vinos de Jerez como hilo conductor de todo el concepto. Nos lo cuenta Coke Riera, el reconocido fotógrafo y productor audiovisual que ha cogido las riendas de lo que en su origen fue una casa de comidas para llevar y hoy aspira a convertirse en uno de los restaurantes de referencia –para locales, turistas nacionales y público internacional– de la zona centro.

¿Cómo te dio por meterte en este jardín que es la hostelería? ¿Fue una decisión en caliente o lo llevabas madurando tiempo?

Fue una cosa bastante orgánica, porque yo tengo muy buena relación con el propietario. Así que un día quedamos para que me enseñara el local, mucho antes de que empezara la obra, y la verdad es que me impactó muchísimo todo el tema de los azulejos y del proyecto en general. Y también me fascinaba la idea de que hubieran contratado a un historiador para que recopilara toda la información relativa a este espacio, recopilando material y documentación gráfica de las hemerotecas. El caso es que mi interés fue creciendo poco a poco hasta que empezó a fraguarse el tema de la obra. Fue entonces cuando el propietario me pidió que me pasara por allí para echarle una mano, porque él sabía que yo había estado 11 años trabajando en hostelería, habiendo pasado por diferentes puestos operativos. Y, aunque yo en ese momento no tenía pensado meterme en el negocio, me fui implicando cada vez más en la obra: viendo lo que proponían los arquitectos y los restauradores que participaron, contribuyendo con mis ideas cuando veía cosas que no eran operativas... Y yo creo que el propietario debió darse cuenta de que, además de ser una persona de su confianza, tenía muchas cosas que aportar. Así que cuando el proyecto ya estaba totalmente desarrollado, me planteó la posibilidad de quedarme con la Dirección General. Me lo pensé durante unos días, porque la verdad es que a mí me iba muy bien en mi negocio, pero estaba tan interesado en recuperar un espacio como Los Gabrieles, que es parte de la identidad de la Madrid, que al final decidí dar el paso. Pero si quieres la respuesta corta, te diría que me metí por amor al arte (risas).

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Un puesto así cuando hablamos de un sitio con tanta historia conlleva un extra de responsabilidad.

Absolutamente. Nosotros ya nos dimos cuenta, incluso durante la obra, de que había muchos ojos pendientes de lo que estábamos haciendo. Pero, al final, como con cualquier cargo de responsabilidad, lo principal es rodearte de buenos profesionales que te ayuden a llevar el proyecto por el buen camino. Y eso fue lo que hicimos una vez una vez finalizada una obra en la que han intervenido profesionales de mucho nivel. Seguidamente, en la parte operativa intenta intentamos armar el mejor equipo posible, con grandes profesionales, para desarrollar la triple propuesta que teníamos en la cabeza. Empezando por el restaurante de abajo, más enfocado al fine dining, con una oferta y un servicio mucho más cuidados. Y continuando con la taberna, en la que que a pesar de proponer un plan más informal, está todo igualmente muy afinado, y la zona de para eventos y espectáculos de la planta superior.

Veo cierto paralelismo entre Rafael José Jimeno, el periodista que abrió Los Gabrieles en su momento, y tú. ¿Te ha inspirado de alguna manera este aragonés?

Ha habido varios detalles, como este, que me han ido haciendo conforme los iba descubriendo. No deja de ser también muy curioso lo de de la esqueletomaquia. Y es que resulta que el padre de Carlos González Ragel, que hizo probablemente uno de los murales más emblemáticos de Los Gabrieles, era también fotógrafo. Y me imagino que el hecho de que él trabajase en el estudio de fotografía de su padre fue clave para que terminase siendo artista. Está claro que son casualidades de la vida, pero no por ello dejan de hacerme gracia.

¿Cómo se reparten el protagonismo tradición e innovación en el nuevo Los Gabrieles?

Si nos fijamos en la parte estética, está claro que, por mucho que hayamos conservado todo el patrimonio cerámico, existe algo de innovación. Empezando por las paredes en las que no había azulejos, donde han intervenido artistas contemporáneos como Alvar Haro, Xavier Monsalvatge, Ana Nance, Cristóbal Quintero... Pero a nivel de innovación como tal, te diría que se trata de un negocio totalmente domotizado en el que todo el mobiliario moderno encaja perfectamente con toda la parte antigua. Toda la parte digital del proyecto está adaptada a los tiempos que corren. Pero no queríamos un Los Gabrieles que no fueran fiel a toda esa parte antigua de Los Gabrieles de 1910, porque los Gabrieles han pasado por muchas épocas. La que más conocen las generaciones vivas es la de cuando era un bar de copas, pero nosotros hemos querido recuperar la anterior, la de aquel restaurante andaluz y colmado flamenco donde venían los señoritos y en el que los artistas iban tocando por los reservados. Porque en aquellos años, a mediados de los 50, no se había inventado aún el concepto de tablao. Obviamente ahora tenemos un escenario amplificado, ya no llevamos a los músicos tocando por los reservados (risas).

¿Y qué me dices de la propuesta gastronómica? En esto parece que también habéis ido un paso más allá, algo a lo que estás prácticamente obligado en el Madrid actual...

Efectivamente, en la carta también hay un equilibrio entre ambos mundos: tradición e innovación. Porque vas a encontrar algunos platos que sabemos que se servían en aquel los Gabrieles, como el rabo de vaca o el menudo gitano madrileño, que es como nosotros nos referimos a los callos. Básicamente, hacemos la receta de los callos a la madrileña, pero le añadimos garbanzos, que es como los solían hacer en Andalucía. Y el rabo de vaca, por ejemplo, lo guisamos lentamente con una reducción al Oloroso. Y esto es algo muy importante, ya que jugamos siempre con los vinos de Jerez como hilo conductor. No solo están presentes a través de las publicidades que salen en algunos de los murales, los vinos generosos también aparecen en los platos. También modernizamos platos como la sopa de cebolla, que ahora mismo tenemos en carta, que va con paloma torcaz y una tosta con queso gamoneu. Nos gusta darle un toque más contemporáneo a esa cocina tradicional, además de jugar con el producto de temporada y los fuera de carta.

¿El chef Ander Galdeano (ex-Triciclo) también fue uno de tus fichajes? ¿Qué fue lo que te llevó a decantarte por él?

Pues recuerdo que entrevistamos a varios candidatos y de Ander me gustaron muchas cosas. Primero, que venía de una escuela como Triciclo, que es un restaurante que siempre ha cuidado mucho el producto y del que han salido muy buenos cocineros. Luego, su juventud y sus ganas. Se le veía que le motivaba formar parte de un proyecto como el nuestro. Y, obviamente, también destacaría la calidad de su cocina. Es capaz de hacer fondos, y todo tipo de elaboraciones, con mucho mimo y mucha delicadeza. Y este tipo de detalles marcan mucho la diferencia en un sitio de comida tradicional. Creo que no nos hemos equivocado al apostar por Ander porque es una persona muy trabajadora, que está aportando muchísimo al proyecto y que no le da miedo este barco transatlántico que es Los Gabrieles. No es fácil crear y sacar adelante dos cartas diferentes que además estén vivas, pero él nunca se viene abajo. Además de trabajador, es muy valiente. Y, a juzgar por las críticas que estamos recibiendo, no podemos estar más satisfechos con el trabajo que hace.

¿Cómo de importante es el origen del producto en vuestro storytelling? ¿Cómo de presente está Madrid?

Pues, por ejemplo, tenemos un flan de queso en el que usamos uno de cabra de La Cabezuela, que los hacen en la sierra de Madrid. Así que intentamos hacer guiños tanto a Madrid como a Andalucía. De ahí que preparemos algunos platos con facera de atún rojo de almadraba. O a través de esos tres bocatines que tenemos en carta: el de calamares, que además de calamares fritos lleva un guiso de los interiores del calamar y un alioli de ajos asados, y va en un pan de cristal; el pepito de ternera, que nosotros lo hacemos con buey madurado y lleva una piperrada y lascas de queso manchego; o el minutejo, que lo hacemos en la oreja en dos texturas (un guiso de oreja con una salsa brava y una costra de oreja). Pero también hay un guiño a Toledo, porque el aceite que ponemos de aperitivo viene de allí. O a mis raíces salmantinas, con el garbanzo pedrosillano, ya que yo me he criado en La Armuña.

Está claro que Los Gabrieles no es solo ese lugar donde hacerse la foto. ¿A quién le recomendarías visitarlo?

Es que tenemos de todo. Viene mucha gente que vino de joven y que tiene nostalgia del original. A nosotros nos ha venido un señor, que ahora tiene dos hijos y un nieto, que nos comentaba llorando que era el local donde conoció a su mujer. Y luego se acercan muchos que quieren conocerlo por la belleza del lugar y por su enorme contenido cultural e histórico. Y, como te podrás imaginar, también nos visitan turistas, estamos rodeados de grandes hoteles en esta zona, como el Four Seasons, el Palace, el Ritz, el Urban, el Gran Hotel Inglés... Y esto nos trae tanto público nacional como internacional. A esto hay que sumar que hemos tenido la suerte de haber tenido mucha repercusión en guías de fuera. Pero te diría que tenemos un 50-50, Los Gabrieles no es un sitio de turistas.

¿Qué hiciste durante esos 11 años en el sector de la hostelería?

He hecho de todo. Empecé fregando platos en un Sagardi, probablemente el primero de todos, que estaba en Las Rozas. Luego pasé a trabajar en una barra, más tarde me fui a vivir a Tenerife una temporada, en la que estuve desempeñando diferentes puestos en hoteles de 5 estrellas... Y también he trabajado en discotecas, bares de copas, un club de jazz... Creo que el último trabajo que hice en hostelería fue en El Junco, donde estuve trabajando cinco años. Ahí tuve mucho contacto con la música en vivo, con las jam sessions, y creo que esa experiencia me va a ayudar a la hora de desarrollar todo lo que quiero hacer en Los Gabrieles. Porque tengo infinidad de contactos de aquella época. Al final, parece que todo en mi vida ha ido llevándome poco a poco, sin darme cuenta, a meterme en un negocio como Los Gabrieles. Ese know-how que traigo de diferentes sectores lo estoy aplicando aquí.

También trabajaste en el sector de la banca, y nunca está de más manejarse con los números...

Sí, estuve un par de años trabajando en un banco. Y esto también me ha ayudado con toda la parte financiera y de gestión económica del negocio. Al igual que el hecho de haber emprendido varios negocios antes, además de los fotográficos. Estuve implicado en varios proyectos digitales que me han ayudado a entender todo lo relacionado con la informática y la digitalización. Parece que cada cosa que he venido haciendo todos estos años me ha ido trayendo aquí de una forma muy orgánica. Y la verdad es que estoy muy contento de haber acabado aquí. Porque si dejamos a un lado mi perfil profesional, yo siempre he sido un gran aficionado a la gastronomía y a los vinos. Son dos de mis grandes aficiones desde siempre. Porque, como no tengo hijos, me paso mucho tiempo de mi vida comiendo, bebiendo y viajando.