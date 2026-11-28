Lía Gómez 28 NOV 2026 - 09:00h.

As Veigas, una pequeña aldea asturiana de apenas diez casas, esconde un mesón de cocina tradicional donde la fabada, el cachopo y las tortillas se sirven en un entorno que parece detenido en el tiempo

El restaurante en un desguace con dos Soletes Repsol

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Hay pueblos escondidos que apenas salen en los mapas porque no son rutas de paso, pero cuando uno va, se enamora. As Veigas es uno de esos. Para llegar hasta esta pequeña aldea asturiana hay que abandonar la carretera, seguir un camino estrecho y cruzar un puente de madera que parece sacado de una película. Y al final del recorrido aparecen apenas diez casas de piedra, rodeadas de verde, y un restaurante donde todavía se come como si el tiempo no hubiese pasado.

Lo ha descubierto el creador de contenido gastronómico @eatsmiguel_, que resume así su primera impresión: "Estamos en uno de los pueblos más pequeños de toda España. El pueblo no es más que esta calle que veis aquí. Tiene solamente 10 casas y una de ellas es un Mesón restaurante donde dicen que enfrían la sidra con el agua del río". El lugar en cuestión es el Mesón As Veigas, una de esas direcciones en las que el paisaje y la comida forman prácticamente parte del mismo menú.

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Un restaurante que parece otro tiempo

La aldea se encuentra a unos diez kilómetros de Taramundi, en el corazón rural de Asturias y dentro de la Reserva de la Biosfera Oscos-Eo. Sus construcciones de piedra mantienen la arquitectura tradicional de la zona y el propio mesón parece continuar esa estética. En el interior hay paredes de piedra, mesas y sillas de madera, muchas de ellas talladas a mano, y una colección de objetos relacionados con los antiguos oficios de la zona. "En la parte interior mola una barbaridad porque es un Mesón con la decoración que se nota que estaba enfocada a la agricultura", explica @eatsmiguel_, que también destaca el ambiente de la zona exterior.

La experiencia cambia según la época del año. En verano, el pequeño río que atraviesa la aldea acompaña la comida con su sonido; cuando llega el frío, la chimenea se convierte en uno de los grandes atractivos del comedor.

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Fabada, cachopo y cinco tipos de tortilla

La carta no es especialmente larga, pero sí muy reconocible. Aquí no se viene a buscar una cocina sofisticada, sino platos asturianos de toda la vida: chorizo a la sidra, embutidos, lacón con pimientos, churrasco, huevos de casa con patatas, fabada y cachopo. También hay tortillas y, según cuenta el creador de contenido, nada menos que cinco variedades. Una de ellas, recién hecha y con jamón, le deja especialmente satisfecho: "Punto cremoso. La tortilla recién hecha de jamón".

La fabada también pasa su examen. "Tiene aspecto de guiso de toda la vida de abuela, huele que alimenta", cuenta, antes de destacar que le parece más ligera que otras que ha probado, aunque con muy buen sabor. Y después llega el cachopo, que describe como pequeño pero bastante grueso, con "un buen trozo de carne y bastante queso", además de una textura equilibrada y jugosa.

Sidra enfriada en el río y miel de sus colmenas

Hay detalles que terminan de convertir la visita en algo más que una comida. La sidra se enfría en el propio río, mientras que el pan procede de la panadería artesana La Nueva, en Taramundi. Para el postre, una de las opciones más ligadas al entorno es el requesón con miel de las propias colmenas del restaurante. "Sabe a naturaleza", asegura @eatsmiguel_ después de probarlo. También hay tarta fría de queso con mermelada de arándanos y frambuesa. Y hasta el café tiene algo de especial: es café de puchero y cada uno se lo sirve.

Detrás del mesón están Alfredo y Rosa, una pareja de jubilados que decidió devolver actividad a la aldea en la que Alfredo nació y creció. El restaurante se ha convertido así en una pieza más de la vida de As Veigas, un lugar que estuvo cerca de desaparecer por el éxodo rural y que hoy mantiene sus puertas abiertas también gracias al turismo. Eso sí, conviene reservar en verano y llamar antes de ir, ya que el mesón no mantiene un horario fijo y en los alrededores no abundan precisamente las alternativas para comer.