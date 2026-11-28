Rocío Ponce 28 NOV 2026 - 07:00h.

La influencer ha compartido su paso por el restaurante Aarde, en pleno centro de Madrid y con una cocina de fusión africana y platos de tendencia de lo más atrayentes

El bocadillo favorito y viral de Cucurella, analizado por un chef estrella Michelin: "Bastante comilón"

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Claudia Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres del momento. La pareja de Marc Cucurella, estrella de la selección española de fútbol y reciente fichaje del Real Madrid, es madre de tres hijos, tiene un perfil de creadora de contenido y se ha dado a conocer como una joven natural, comprometida (han compartido los retos de criar a un hijo autista) y también amante de las tendencias, la moda, la belleza y el lifestyle. Junto a su pareja, con la que lleva 9 años de relación, ha ido pasando por diferentes ciudades hasta llegar a la capital, donde ya residieron cuando Marc jugó en el Getafe entre 2019 y 2021.

Sin embargo, Claudia ha vuelto en 2026 con una nueva profesión (tiene casi un millón de seguidores en Instagram) y una nueva forma de disfrutar de Madrid, donde ya comienza a moverse como pez en el agua, y las visitas a restaurantes de moda también forman parte de su rutina.

El último lugar que la ha conquistado es un restaurante más que conocido para los futbolistas. Compañeros de Marc, como Bellingham y Kylian Mbappé (junto a la actriz Ester Expósito), han sido vistos comiendo allí y la selección española también lo ha elegido en alguna ocasión para reunirse de forma íntima. Hablamos de Aarde, un restaurante con terraza acristalada en la Plaza de la Independencia. Aunque su interior tiene una decoración de lo más atrayente con estética que mezcla lo tribal, lo orgánico y el lujo contemporáneo en un homenaje a África, Claudia Rodríguez ha optado por su acogedora terraza. Junto a estufas de exterior y mantitas, comer con vistas directas a la Puerta de Alcalá tiene también su punto, sientes que formas parte del bullicio de la ciudad, pero desde un espacio privilegiado.

Qué se come en Aarde

Y lo mejor. Lo que te pondrán en el plato. Aarde, que forma parte del Grupo Paraguas y se inauguró en 2019, destacó desde el principio por su concepto que fusiona tendencias gastronómicas con un claro homenaje a la cocina africana. Cócteles, decoración inspiradora y un espacio en el que dejarse ver. "Desde su cocina abierta salen platos y fuentes de cerámica tribal llenas de alegres sabores y texturas. Lasaña de chingulugulu, tartar de bock con arándano silvestre o ceviche de aloe vera son solo algunos de los ejemplos más innovadores y desconocidos que podrás encontrar en Aarde. Un viaje a través de cada plato en búsqueda de lo auténtico.Todo empezó en un viaje. El destino: África. El camino: las raíces", explican desde el restaurante.

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Si buscas probar algunos de sus platos "más africanos", toma nota de estas sugerencias principalmente: coliflor al tandoor con especias Sijilmasa, picantón feliz al piri-piri sudafricano (junto a la pizza de picantón piri-piri), zamburiñas al carbón con crema de camote y costilla asada al Josper con puré de yuca. Y si prefieres probar algunos de los más pedidos por sus clientes habituales, toma nota de los arroces como la paella Aarde con picantón, el arroz negro con zamburiñas y txangurro o el arroz a banda con carabineros. No faltan los tartares, nigiris, caviar y ostras (ya imprescindibles en cualquier local de tendencias).

También arrasan sus pizzas gourmet, pregunta por la de cecina de wagyu o la de colmenillas, el steak tartar de solomillo y, de postre, la torrija de coco es uno de los infalibles. Cuentan además con carta de charcutería y conservas y de cócteles (de autor y clásicos).

Cuánto cuesta

Lo más importante, si quieres ir, es reservar con antelación. También conviene saber que su ticket medio ronda los 60/100 €, dependiendo de lo que pidamos, si incluimos botella de vino o cócteles durante la comida o cena.

Otros lugares en los que encontrarse con ella (y con Cucu)

En Ibiza, donde suelen ir cada verano, no fallan a la Churrería La Única, demostrando que si hay un desayuno especial que convence a todo el mundo, ese es el de un buen café con churros y chocolate. En las islas Baleares también aprovecharon su estancia en Formentera para ir junto a unos amigos a uno de los chiringuitos más famosos, Beso Beach.

Este verano, la pareja viajó a Italia y descubrió también un romántico restaurante ubicado en Ischia y sobre las rocas, con vistas al Castello Aragonese, Capri y los Scogli di Sant’Anna. En Giardino Eden disfrutaron de la cocina tradicional mediterránea e italiana en un enclave único. Revisando su perfil, descubrimos que también es fan de Starbucks donde se compra habitualmente cafés, té matcha o chai, aprovecha en muchas ocasiones los tiempos muertos de aeropuerto para hacerlo.