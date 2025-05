Miguel Gil, un bodeguero contra la sequía

Regresamos a la bodega, nos detenemos en la que se elaboran sus vinos de gama alta: El Nido, Corteo y Clío , bajo la supervisión del enólogo australiano, Chris Ringland, un investigador infatigable. Miguel nos muestra algo que también nos cita con lo inédito: un selector inteligente de energía, capaz de discernir que tipo de alimentación ha de nutrir a sus instalaciones: la eléctrica cuando la tarifa es conveniente, la de los paneles solares o la energía almacenada. Un prodigio. Filosofía del siglo XXI y los pies en suelo, nunca mejor dicho. “Iban al hallazgo de algo que no sabían, pero sabían lo que querían”, dicen los versos del poeta Antonio Lucas.

Probamos Juan Gil Nácar, una marca hecha solo para restaurantes y establecimientos hosteleros, 70% monastrell y 30% syrah, una propuesta reciente de finales del año pasado. Me sorprende y me gusta este vino de perfil cálido y textura envolvente; un tinto goloso, con muy buena maduración y muy fácil de beber. Juan Gil Etiqueta Azul Cuvée A 2022, maduro untuoso, persistente y equilibrado. Y el no va más, El Nido 2004, impresionante, potente, sabroso y vigoroso; su posgusto despeja cualquier duda.