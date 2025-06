Santi Rivas 24 JUN 2025 - 08:01h.

¿Qué tipo de vino es mejor para una cita? Santi Rivas nos saca de dudas

La pregunta de Niña Pastori sobre vinos: "¿Por qué de una uva pasada se puede sacar un vino dulce maravilloso?"

Compartir







Vinos hay muchos, pero cada cual está destinado a una ocasión en concreto, a acompañar a determinados platos o a maridar según qué actos sociales. Dentro de todo ello cierto es que hay a quién le gustan más los vinos blancos, los tintos o los rosados, pero cuando se quiere encontrar un vino seductor no hay nada mejor que recurrir a un experto para obtener conseguir su consejo. Por ahí va la pregunta que Luján Argüelles le hace al enodivulgador Santi Rivas, que tiene mucho que decir sobre esto en un nuevo vídeo de ‘Santi lo sabe’.

La presentadora recurre al experto en vinos lanzándole su pregunta: “Mi vida está en tus manos. Necesito un vino seductor que yo pueda poner en una mesa con alguien con quien quiero mantener una larga conversación”, cuenta Luján Argüelles, para lo que Santi Rivas tiene todas las respuestas para no fallar en una cita con el vino.

¿Qué vino elegir?

En el vídeo tienes todos los detalles sobre elegir bien un vino para una cita, especialmente cuando aún no hay la suficiente confianza y están en fase de conocerse. Pero lo primero que detalla Santi Rivas, conocido en redes sociales como ‘Colectivo Decantado’, es que ese vino tiene que ser blanco por un motivo claro: el tinto puede teñir la boca, y si se bebe bastante la sonrisa puede adquirir cierta tonalidad rojiza.

No obstante, Rivas apunta que más allá de los blancos también puede ser un vino rosado o, si se insiste en el tinto, que sea de poca extracción y color. Pero más allá del tipo de vino, hay que tener muchas más cosas en cuenta, como puede ser su fluidez, que no canse al beberlo, no empalague o que no te haga perder los sentidos.

Para ello es importante seleccionar vinos con una alta bebilidad, pero que a su vez tengan cierta complejidad. ¿Quieres saber más? ¿O qué vinos recomienda Santi Rivas? En el vídeo te lo cuenta con todo detalle.

La pregunta de Niña Pastori

En el último vídeo de ‘Santi lo sabe’ la cantante Niña Pastori fue la que le lanzaba la pregunta a Santi Rivas sobre un caso que había conocido en Sanlúcar de Barrameda en el que a una familia se le pasó la uva, pero consiguieron sacar un vino dulce. ¿Cómo ocurrió eso? En el vídeo el enodivulgador te lo cuenta todo.