XR 2021 de Marqués de Riscal: el regreso de la contraseña de la bodega

El XR 2021 es la última entrega de una saga que nace de tempranillo y graciano seleccionados en los viñedos más viejos de Elciego

En Marqués de Riscal hay palabras que pesan más que una vendimia entera. “XR” es una de ellas. Dos letras que, durante casi un siglo –de 1869 a 1964–, solo aparecían escritas a tiza en las barricas escogidas por el enólogo. No había venta, no había escaparate: eran vinos para iniciados, para el paladar del propio maestro bodeguero. Aquellas iniciales, casi un grafiti en roble, marcaban la diferencia entre lo excelente y lo simplemente bueno.

Desde 2015, la casa de Elciego rinde tributo a esa tradición secreta con una colección que recupera el espíritu de aquellos “vinos de bodeguero”. El XR 2021 es la última entrega de esta saga. Nace de tempranillo y graciano seleccionados en los viñedos más viejos de la localidad, afinados con una crianza de 24 meses en roble americano. El año fue caprichoso: otoño lluvioso, un invierno suave, heladas que rozaron las viñas en abril, lluvias persistentes en junio y, cuando todo apuntaba a una vendimia temprana, una tormenta de septiembre que obligó a esperar. La paciencia pagó: uvas sanas, alta concentración de color y un equilibrio natural que se nota en cada sorbo.

En copa, el XR 2021 se presenta de un cereza intenso que casi hipnotiza. La nariz es una conversación entre especias y fruta: regaliz, canela, pimienta negra. En boca, sorprende su frescura: taninos pulidos, paso sedoso y ese final largo con un toque balsámico que te hace volver. No en vano ha conquistado 94 puntos en el Decanter Rioja Report 2025.

Este vino no es solo una etiqueta; es un guiño a los nombres que forjaron la leyenda de la bodega, de Jean Pineau a los actuales guardianes del viñedo. Un recuerdo de que, a veces, la mejor firma es una simple marca de tiza. Ahora, aquel secreto de bodega se abre a todos, pero conserva intacto su misterio.

